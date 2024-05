A 'Call of Duty' le llega hoy un poderoso rival: 'xDefiant' tiene todas las papeletas para hacerse un hueco entre los shooters

El mundo de los shooters hace tiempo que anda de capa caída. Salvando casos, como 'Valorant', 'Counter Strike', 'Fortnite' o 'Apex Legends' (todos ellos títulos competitivos), el mundillo de los juegos de tiros más arcade lleva tiempo sin recibir un buen golpe sobre la mesa. 'The Finals', un juego excelente, se ha desinflado un poco; 'Battlefield' lleva tres años sin renovarse (aunque parece que en algún momento habrá novedades) y 'Call of Duty' no convence como antes. Y es por eso que Ubisof tiene una oportunidad de oro con 'xDefiant', su nuevo shooter free to play que llega hoy a next-gen y PC.

¿xDe-qué? xDefiant. Es el nombre que recibe este nuevo título que ya pudimos probar hace algunos meses y nos dejó con muy buen sabor de boca. Es un shooter arcade de los de toda la vida con un aroma buenísimo a 'Call of Duty' antiguo, aunque con ciertos toques de hero shooter. No tanto porque haya héroes, sino porque hay facciones y cada facción tiene una serie de habilidades activas y pasivas que podremos usar en nuestro favor.

Huele a 'CoD' porque viene de 'CoD'. Aunque Ubisoft es la empresa detrás del juego, la persona que ha dirigido su desarrollo no es ni más ni menos que Mark Rubin. Si su nombre no resulta familiar, quizá el hecho de que fuese el productor ejecutivo de Infinity Ward hasta 2015, por lo que trabajó en juegos como 'Call of Duty: Modern Warfare' y 'Modern Warfare 2'', nos diga algo más. Básicamente, 'xDefiant' ha cogido lo que gustó de los shooters de antaño y lo ha aplicado.

¿Qué podemos esperar? Como shooter que es, el juego nos ofrecerá 24 armas, 44 accesorios, granadas, 14 mapas y cinco modos de juego. Hay fusiles de asalto, subfusiles, francotiradores; mapas tipo ratonera para darse palos hasta en el DNI, mapas algo más abiertos para jugar más pausado; y facciones. Las facciones, como decíamos antes, nos darán habilidades pasivas y activas, pero las armas son agnósticas a la facción.

Es un juego dinámico, sorprendentemente divertido y una experiencia muy familiar. Lo dijimos en nuestras primeras impresiones: jugar a 'xDefiant' se sentía como jugar a los 'CoD' de antaño. Todo lo relacionado con la movilidad, el gunplay, el "rollito arcade" que tenían las entregas anteriores, todo eso está en 'xDefiant' y, a falta de que se lance y veamos qué tal la recepción, los ingredientes están ahí.

La clave del matchmaking. Una de las cosas más criticadas de los 'Call of Duty' actuales es el skill-based matchmaking (SBMM, a.k.a. el emparejamiento por habilidad). En pocas palabras, este sistema empareja a los usuarios en función de lo bueno o malos que sean.

El problema es que hace que jugar sea frustrante, ya que al tener dos partidas mínimamente buenas el sistema empieza a emparejarte contra Chuck Norris, Jason Statham y Rambo. Eso provoca que pierdas muchas veces, de manera que el sistema te empieza a emparejar con jugadores más malos, entrando así en un bucle de frustración y duda.

Uno de los principales atractivos de 'xDefiant' es que no tiene SBMM en las partidas casuales

'xDefiant' no tendrá SBMM en las partidas casuales. Sí lo tendrá en las partidas competitivas, pero no en las del día a día. En su lugar, el sistema priorizará otros aspectos como la latencia, la región, el dispostivo de entrada y la plataforma. En el caso de las partidas competitivas sí se tendrán en cuenta los Rank Points (RP). Además, algo que también merece la pena destacar es que el lobby será persistente entre partidas.

Money, money. Como juego free to play, xDefiant tendrá varios sistemas de monetización basados en cosméticos. No tendrá mecánicas pay to win y, según Ubisoft, todo el contenido que tenga un impacto en el juego y que se pueda comprar también se podrá conseguir jugando. Un ejemplo es la facción DedSec, que está bloqueada en los primeros compases del juego. Se puede desbloquear pagando o jugando hasta conseguir 700.000 puntos de experiencia.

Lo que sí tendremos es un pase de batalla (con dos secciones: gratis y de pago), cosméticos de personajes y armas, desbloqueo de facciones, fondos para la tarjeta de personaje, animaciones de personaje y packs de emojis.

La pretemporada durará seis semanas y luego habrá una temporada cada tres meses con mapas, armas y facciones nuevas

¿Qué hay del futuro? Ubisoft tiene planes ambiciosos con su nuevo shooter. La pretemporada, que es lo que se lanza hoy, durará seis semanas. A partir de ahí habrá una temporada cada tres meses que incluirá tres mapas, tres armas, una facción nueva y un pase de batalla nuevo. No es poca cosa. Es un ritmo alto y mantener todo el contenido a la altura seguramente no sea una tarea fácil.

Plataformas disponibles. El nuevo shooter de Ubisoft se podrá jugar a partir de hoy, 21 de mayo, a las 19:00 hora peninsular española. Estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en PC a través de Ubisoft Connect.

