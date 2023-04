He probado 'xDefiant', el nuevo shooter gratuito de Ubisoft: aquí huele a 'Call of Duty' del bueno

La franquicia ‘Call of Duty’ no pasa por su mejor momento. Si bien es cierto que ‘Modern Warfare 2’ es un buen juego y su multijugador es muy potente, la punta de lanza de la saga, ‘Warzone 2.0’, que a su vez es la versión free to play, no ha terminado de triunfar como lo hizo la anterior entrega. No son pocas las quejas acerca del estado actual de ‘Call of Duty’, tanto por parte de los creadores como por parte de los jugadores, pero también es cierto es que el título de Activision Blizzard no tiene un competidor a la altura. Y ahí es donde entra, o mejor dicho, quiere entrar Ubisoft.

La compañía francesa tiene entre manos algo bueno: ‘xDefiant’. Y tiene motivos para serlo, porque detrás del juego están, entre otros, Mark Rubin, productor ejecutivo de Infinity Ward cuando ‘Call of Duty’ pasaba por su momento más dulce, por su época dorada. El juego se encuentra actualmente en fase de beta cerrada y su fecha de lanzamiento se espera para este año, aunque no hay nada concreto. La cosa es que ya hemos podido jugar un rato y, tras haber echado algunas partidas, solo podemos decir que ‘xDefiant’ tiene muchas papeletas para ser una seria alternativa a ‘Call of Duty’.

‘xDefiant’ es una mezcla de hero shooter y FPS. Se trata de un juego de disparos en primera persona en el que tenemos diferentes tipos de “facciones”, a cada cual con sus habilidades. No es, en absoluto, como ‘Overwatch’, sino que recuerda más a los ‘Black Ops’ de antaño. Será un juego free to play con juego cruzado, así que, por lo pronto, ‘xDefiant’ empieza con buen pie. Presentaciones hechas, hablemos del juego.

'xDefiant' recuerda a viejos y buenos tiempos

El nuevo título de Ubisoft recuerda muchísimo a los ‘Call of Duty’ de hace unos años. Hay 14 mapas, todos ellos de tamaño pequeño o medio, más o menos lineales según el modo de juego. Aquí se nota la mano de los ex de ‘Call of Duty’, ya que tenemos una estructura basada normalmente en tres carriles con una o dos alturas a la antigua usanza, una estructura que hizo famosos a los mapas de COD y que, con las últimas entregas, ha ido desapareciendo. Y por cierto, se puede votar en qué mapa jugar antes de cada ronda, algo que está estupendo.

Hay diferentes modos de juego, como control de zona, dominio o escolta, y los mapas se siente muy adaptados a cada modo de juego. Por ejemplo, puedes jugar a dominio en un mapa, cuya estructura se basa en tres carriles, pero ese mismo mapa luego se abre hacia delante, con una estructura más lineal, para favorecer el modo escolta. Se siente bien pensado y la experiencia jugable es agradable. Como jugador que le ha echado a ‘Battlefield’ más horas de las que admitirá en público, agradezco poder flanquear y, al mismo tiempo, no tener que estar pensando en 300 ángulos desde los que me puede venir una bala.

Típico mapa a dos alturas.

Los mapas están bien, queda claro, pero ¿qué hay de las facciones? Pues también nos parecen muy bien pensadas. Por ejemplo, la facción Libertad tiene curas tanto personales como grupales, mientras que los Fantasmas lanzan un escudo, los Echelon son más invisibles en el mapa y los Cleaners tienen munición incendiaria. Cada facción tiene sus activas y sus pasivas, algo que gustará a los jugadores que quieran buscar sinergias. Pero no nos equivoquemos, no es un ‘Overwatch’, sino que son habilidades más puntuales. El foco del juego es tu habilidad con las armas, el cumplir objetivos (más que matar) y todo tiene su contraparte.

Habilidades de cada facción.

Por ejemplo, la munición incendiaria de los Cleaners hace daño por quemadura, pero les reduce el alcance. Vamos, que en mapas largos están más expuestos. Su habilidad, un lanzallamas, mata muy rápido, pero solo en el muy corto alcance. Lo mismo con las armas y sus accesorios. No parece haber una combinación ganadora / muy rota, sino que todos los accesorios tienen sus ventajas y desventajas. Lo típico de menos retroceso horizontal, pero más vertical; o más precisión a corta distancia pero un retroceso a larga distancia más complicado, más balas en el cargador, pero mayor tiempo de recarga… cosillas a tener en cuenta a la hora de configurar nuestro arma.

Hablando de armas, hay diferentes categorías (fusiles de asalto, subfusiles, francotiradores, escopetas…) y cada una funciona bien en su contexto. No vamos a decir que si tienes un pulso de acero y la memoria muscular de un pro no puedas matar a un tipo a distancia con un subfusil, pero lo cierto es que vas a estar más vendido si el jugador rival lleva un fusil de asalto o un francotirador. Lo mismo si vas con tu M4 y te encuentras a uno con una escopeta, la llevas clara. Para ser una beta, hemos sentido el juego muy equilibrado.

El gunplay también es muy bueno. A título personal, he de ajustar un pelín la sensibilidad para sentirme más cómodo, pero he jugado en PC y el momento de disparar y moverse es sensacional. Las armas tienen contundencia, el retroceso es aceptable, pero controlable con el tiempo, y la movilidad del personaje es estupenda. Tienes un dash que puedes hacer al correr, luego saltar, volver a correr y dashear… Si os gusta “tryhardear” con este tipo de movilidad, como se suele decir, ‘xDefiant’ tiene la base sin lugar a dudas.

Un aspecto a destacar es que 'xDefiant' no tiene Skill-Based Matchmaking en las partidas casuales

¿Qué le falta? Hay quien dice que rachas de bajas y yo, personalmente, discrepo salvo que sean cosas como un UAV o un UAV de respuesta, porque meter un misil lanzado desde el cielo o un helicóptero de ataque autónomo rompería la dinámica del juego. Tampoco tiene cámara de muerte como los ‘Call of Duty’, cosa que yo no he echado de menos. Ahora bien, lo que sí hemos echado algo en falta es un time-to-kill un pelín más bajo (diez o quince balas para matar a un personaje me parece demasiado) y una hit-box algo más precisa. Por lo demás, xDefiant llega con una propuesta muy seria.

Visualmente es muy agradable y el rendimiento del juego es bueno. Yo he jugado en PC en un monitor 3K a 165 Hz con una RTX 3060 y he jugado sin problema entre 80 y 90 FPS con todo al máximo. Para ser una beta, el rendimiento ha sido bueno.

Matar a ‘Call of Duty’ no es moco de pavo

A nivel personal, he sido muy fan de ‘Call of Duty’ desde prácticamente sus inicios. Jugué muchísimo a ‘Call of Duty: MW2’ y ‘MW3’, así como a las nuevas iteraciones más recientes, además de a ‘Battlefield’, que con sus cosas buenas y malas, es mi viejo confiable a la hora de jugar. ‘Call of Duty’ me gustó mucho en su época, pero lo cierto es que las entregas más recientes no han sido de mi agrado. Han perdido mucho de lo que hizo grande a ‘Call of Duty’ y eso se nota.

‘xDefiant’ ha conseguido retrotraerme a esos viejos tiempos. Es diferente a ‘COD’, sobre todo en lo referente a habilidades, pero no os miento cuando os digo que, tras un par de partidas, la sensación ha sido muy familiar. Si habéis jugado a ‘Call of Duty’ anteriormente, este juego seguramente os resulte cómodo, porque es muy parecido en todos sus aspectos.

Ahora bien, decir que ‘xDefiant’ puede matar a ‘Call of Duty’ es mucho decir. Tiene papeletas para ser una alternativa seria y, con sus cosas a mejorar, es un buen shooter, pero a ‘Call of Duty’ le pasa como a ‘World of Warcraft’: solo ‘Call of Duty’ o ‘World of Warcraft’ pueden matarse a sí mismos. El shooter de Activision lleva muchos años siendo el shooter por excelencia y las alternativas que han llegado no han conseguido hacerle sombra.

Desde mi punto de vista, ‘xDefiant’ puede convivir con ‘Call of Duty’ como una alternativa gratuita y accesible a todos los usuarios. Hay aspectos que mejorar, sobre todo en materia de servidores, pero por lo demás, el título de Ubisoft llega en un momento muy dulce y con los deberes prácticamente hechos. Ahora tocará esperar para ver qué tal es su lanzamiento y la recepción del público general, en tanto que ahora mismo es una beta cerrada. Yo, por mi parte, tengo motivos para estar ilusionado y hay un algo, no sé explicarlo, que me da buenas vibraciones. Veremos.

