Samsung The Sero, análisis: así es la experiencia de usar una tele vertical que gira a la vez que el móvil

TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook... Si te paras a pensarlo, muchas de las aplicaciones más populares se usan en vertical. Hasta se han emitido partidos de fútbol en formato 6:16. Viendo el auge del contenido en vertical, casi que se podría pensar que tiene sentido una televisión en vertical, ¿no? Que aproveche este formato y nos permite ver la tele como vemos el móvil. Eso, más o menos, es lo que nos propone Samsung con The Sero, un televisor que ya hemos tenido ocasión de probar a fondo para este, su análisis.

Decir que The Sero es un televisor en vertical es una verdad a medias. Lo es, sí, hasta el punto de que cuando el televisor está apagado se pone en vertical, pero realmente es un televisor rotatorio. Se puede usar tanto en vertical como en horizontal, según lo que estemos viendo en ese momento, y ese es, precisamente, uno de sus puntos más llamativos: el televisor rota cuando rota nuestro smartphone. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la experiencia? Vamos a verlo.

Ficha técnica de la Samsung The Sero

SAMSUNG THE SERO PANEL VA 4K UHD de 8 bits+FRC a 60 Hz TAMAÑO 43 pulgadas RESOLUCIÓN 3,840 x 2,160 píxeles HDR Quantum HDR; HDR10+, HLG PROCESADOR DE IMAGEN Quantum Processor 4K MEJORA DE IMAGEN Quantum Color

Mega Contrast

Supreme UHD Dimming PROCESADOR INTERNO - ALMACENAMIENTO INTERNO - SINTONIZADORES Digital y analógico

CI+ (1.4)

HbbTV 1.5 CONECTIVIDAD WiFi 5

Bluetooth 4.2 PUERTOS 3 x HDMI

2 x USB

1 x Entrada RF

1 x CI

1 x HDMI A

1 x Anynet+

eARC SONIDO Entrega de potencia: 60W

Altavoz 4.1 CH

Dolby Digital Plus

Dialog Enhancement

Audio Pre-selection Descriptor

Multiroom Link SISTEMA OPERATIVO Tizen DIMENSIONES Y PESO Con peana: 564.7 x 1200 x 327 mm - 33,3 kilos

Sin peana: 564.7 x 1228.1 x 83.4 mm - 26 kilos PRECIO 1.499 euros

TV LS05T The Sero 108cm 43" 4K Smart TV PVP en Samsung 1.449€

Un diseño poco (nada) convencional

Lo primero que llama la atención de The Sero es su caja. Es enorme, muy grande, y tiene sentido, porque entre la tele y la peana el equipo completo mide 1,20 metros de alto. Antes de comenzar a hablar del diseño, nos gustaría hacer hincapié en que no es una tele que se pueda montar por uno mismo. Hay que montar la peana en el televisor y, para ello, lo ideal es que se monte entre dos personas. El televisor pesa bastante y si echáis cuentas veréis que la peana pesa siete kilos, así que tampoco es precisamente ligera.

El montaje es sencillo, hasta el punto de que hay que enganchar la peana al televisor mediante cuatro tornillos que, posteriormente, se quedarán ocultos al poner el embellecedor. Lo ideal es hacerlo con el televisor bocabajo antes de sacarlo completamente de la caja para que, una vez lo saquemos, lo dejemos en su sitio. No es un televisor ligero y moverlo a pulso es complicado, así que antes de nada es recomendable pensar dónde va a colocarse.

El televisor pesa mucho, así que es recomendable que se monte entre dos personas

Dicho lo cual, hablemos del diseño. The Sero cuenta con un panel de 43 pulgadas que se estira hasta casi las esquinas y cuyos marcos, si bien no son los más reducidos del mercado, tampoco son exageradamente grandes. En lo que a pantalla per se se refiere, tampoco es que sea precisamente fina. Está acabada en plástico de color azul oscuro, nada particularmente grave más aún si tenemos en cuenta que lo más llamativo del dispositivo no es su delgadez ni su construcción, sino su mecanismo de rotación. Ahondaremos en él en el siguiente apartado apartado.

En la zona inferior está el sistema de sonido de 60W escondido tras una tela, también de color azul oscuro, que como veremos más adelante se oye realmente bien. La parte trasera de la pantalla tiene un decorado basado en líneas paralelas, mientras que la parte trasera del soporte, donde se encuentran el altavoz y el motor eléctrico que hace girar la pantalla, tiene un sutil grabado muy elegante. Justo bajo la peana encontramos todos los puertos y conexiones que, punto positivo para Samsung, se pueden esconder de la vista gracias a una tapa que se extrae y pone aplicando algo de fuerza. La gestión de cables es muy buena.

Pero más allá de esto, lo realmente curioso de The Sero es que te choca cuando lo ves por primera vez. Estamos tan acostumbrados a que los televisores sean horizontales que ver un televisor en vertical sorprende. De hecho, la sensación inicial es como estar mirando una marquesina. Tanto es así que, a título personal, me lo puedo imaginar puesto en una tienda a modo de pantalla publicitaria. El problema de su diseño es que no lo hace apto para todas las casas. En mi casa, de hecho, no podría tenerlo por la altura de las mesas y sofás.

The Sero está pensado para estar siempre en el suelo, algo que puede no ir bien en todas las casas

Es un televisor pensado para estar en el suelo sí o sí. Si lo colocamos en un salón con sofás y mesas altas, la tele no se va a ver bien en vertical (porque la mesa lo impedirá) y tampoco se verá bien en horizontal porque, al girarlo, la altura a la que se queda es demasiado baja. La altura del soporte en el que se encuentra la tele es la que es, no es ajustable. Otra cosa es que nuestro salón tenga sofás y mesas bajas, en cuyo caso sí puede tener más sentido. Dentro del sentido que puede tener una tele vertical, claro.

Por último, toca hablar del mando. El mando de The Sero es exactamente igual que el del resto de televisores Samsung recientes. Es un controlador ligero, elegante y de color blanco, algo que no termina de combinar bien con la tele. No tiene teclado numérico, pero es fácil de usar gracias a la cruceta. Si ya usas una tele Samsung, el mando seguramente te resulte familiar.

Además de permitirnos controlar los canales, las funciones de Smart TV y acceder rápidamente a Netflix, Amazon Prime Video y Rakuten TV, el mando de The Sero tiene un botón especial que nos permite girar la tele manualmente. En la práctica no es algo que vayamos a usar a menudo, ya que la gracia está en que la tele gira sola cuando es necesario, pero no está mal tenerlo para poner la tele en modo ambiente si así lo queremos.

Experiencia de uso: y gira, y gira, y gira

Visto el diseño, hablemos de la experiencia al usar una televisión que gira. Seguramente una de las preguntas que todo el mundo que se plantee comprarla tenga es "¿Merece la pena?". A título personal, el uso que se le da en formato vertical es casi anecdótico en el día y a día, y ahora entenderéis por qué.

Por un lado, ¿cómo gira? Hay dos formas de hacerlo: con el mando o, la divertida, con el móvil. Pero solo si tienes Android, claro, porque en iOS la función de rotación automática no funciona. Para que la televisión gire automáticamente tenemos que hacer mirroring de la pantalla del móvil a la tele, exactamente de la misma forma que se hace con otros televisores horizontales. Y ahí es donde está el problema.

Para exprimir al máximo The Sero tenemos que proyectar la pantalla del móvil en el televisor (y tenerlo siempre encendido)

Al tener que hacer mirroring del móvil, tenemos que mantener el móvil encendido. Realmente, lo que estamos haciendo es proyectar la pantalla del móvil a la tele, así que si apagamos el móvil, la imagen del televisor se apagará también. Si ponemos un juego, el juego se verá en el móvil y en la tele, y puede ser divertido echarte una partida de 'Brawl Stars' en The Sero o ver vídeos de TikTok, pero el mecanismo es un poco rudimentario.

La gracia del televisor es que gira cuando nuestro móvil lo hace. Por ejemplo, si abrimos la app de YouTube, la pantalla se quedará en vertical porque YouTube es una app tipo timeline. Si abrimos un vídeo y lo ponemos en horizontal, se pondrá en horizontal en nuestro móvil y la tele girará automáticamente para que se reproduzca en horizontal allí también. ¿Vamos a hacer esto muchas veces en el día a día? Más bien no. Lo más normal será que abra YouTube y emitas el vídeo a la tele para que se abra la app nativa y se reproduzca.

Además, la pantalla tarda en completar la rotación cuatro segundos, por lo que no es tan rápida como para que la experiencia sea instantánea. ¿Y se oye el motor cuando gira? Sí. No llega a ser desagradable ni mucho menos, pero se escucha. En definitiva, su uso en vertical queda relegado a reproducir la pantalla del móvil, e incluso así dependerá mucho del móvil que tengamos. Actualmente, muchos móviles tienen formatos alargados 20:9, 19,5:9, etc. Si es el caso, la pantalla del móvil se reproducirá en la tele, pero se añadirán dos marcos negros a los lados para evitar distorsionar la imagen. Como decíamos, un uso muy anecdótico.

¿Se puede hacer algo con la pantalla en vertical? Cambiar el fondo de pantalla y ver la tele en pequeño, pero ya está. Samsung tiene un buen abanico de imágenes precargadas para todos los gustos e incluso podemos cargarle nuestras propias fotos, pero más allá de eso, todo lo que suponga usar un televisor como un televisor al uso requerirá que la tele esté en modo horizontal. La sensación final es que el modo vertical no está tan explotado como podría.

Dicho esto, la sincronización entre móvil y tele es muy rápida y en ningún momento hemos notado lag. El televisor se conecta a Internet mediante WiFi y solo mediante WiFi, ya que desgraciadamente no tiene puerto Ethernet, algo que quizá algunos usuarios echen de menos.

En cuanto al sistema operativo, tenemos Tizen, como viene siendo costumbre en los televisores de Samsung. Eso significa que contaremos con una enorme cantidad de aplicaciones de contenido multimedia, véanse Disney+, Netflix o Prime Video, y una interfaz llamativa que ganaría enteros si su rendimiento fuese algo mejor. No es que vaya mal, porque no va mal, pero sí se echa en falta una mayor fluidez.

La tele nos permite emitir contenido ya sea vía Chromecast o AirPlay 2 y es compatible con Google Assistant, Alexa y Apple HomeKit, por lo que podremos controlarlo de forma remota si tenemos, por ejemplo, un altavoz inteligente conectado. El televisor cuenta con Bixby y el mando, que tiene micrófono integrado, nos permite interactuar con la tele mediante voz. Finalmente, cabe destacar que tiene HDMI eARC, por lo que podemos emitir sonido Dolby Atmos a un dispositivo externo.

Calidad de imagen: muy bien para ver TikToks (y todo lo demás)

En cuanto a calidad de imagen, Samsung The Sero nos ofrece un panel VA QLED 4K de 43 pulgadas. La calidad es realmente buena, si bien no llega a alcanzar a los modelos de más alta gama de la compañía ni tiene el contraste y profundidad de los televisores OLED como el Sony A8 OLED TV. Samsung asegura que se The Sero reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y lo cierto es que la pantalla se ve realmente bien.

El televisor se puede calibrar para potenciar ciertos colores, pero nosotros no hemos tenido problema. La calibración de serie es correcta y nos permite ver contenido, películas (y TikTok) en una calidad más que notable. Sin ser la mejor pantalla del mercado, es un buen televisor que se comporta como era de esperar. Se le pueden poner pegas como a cualquier dispositivo, pero los ojos menos entrenados seguramente se encuentren con un televisor que se ve (y oye) muy bien nada más encenderlo.

El panel VA de The Sero está bien calibrado de fábrica y se ve correctamente, aunque tiene algunos reflejos

Los más sibaritas quizá echen de menos unos negros más profundos, pero lo cierto es que el sistema Supreme UHD Dimming que Samsung ha implementado en The Sero consigue salvar la papeleta. Evidentemente, la profundidad de un panel VA no es la misma que la de un panel OLED, pero el rendimiento es muy bueno. A lo largo de estos días he estado viendo películas y series en 4K, jugando a la PlayStation 4 y viendo vídeos en FullHD y 4K en el televisor y la experiencia ha sido muy satisfactoria.

Los ángulos de visión son correctos, aunque como en todo panel VA se resienten ligeramente si miramos la tele desde un ángulo más inclinado de la cuenta. De lo que no se salva el televisor es de los reflejos. Dependiendo de la posición del mismo y de dónde tengamos las fuentes de luz en nuestro salón, el televisor reflejará más o menos. No es tan evidente como para que la experiencia de visionado sea mala, pero en según qué ocasiones nos habría gustado que el panel antirreflectante fuese más eficaz.

Pero sea como fuere, la experiencia de visionado es muy buena en The Sero. La entrega de brillo es correcta, es compatible con HDR10+ y HLG (no con Dolby Vision) y tanto viendo contenido en streaming como en local la hemos disfrutado mucho. El panel está bien calibrado, el contraste es correcto y las texturas se conservan perfectamente. Es una tele que, dejando de lado su esperpéntico diseño, cumple como cabría esperar de un televisor Samsung de este rango de precios.

¿Y qué tal con los videojuegos? Todo lo que hemos comentado anteriormente en cuanto a calidad de imagen se aplica de igual forma a las consolas. Nosotros hemos jugado en una PlayStation 4 estándar, que lo máximo que admite es FullHD, y jugando a una distancia prudencial no hemos apreciado que el reescalado sea muy agresivo. La latencia no hemos podido medirla, pero no hemos notado tirones ni delays exagerados. Al contrario, todo se mueve como la seda y es instantáneo.

La única pega que le podemos sacar a The Sero en lo relacionado con el gaming es que no tiene puerto HDMI 2.1 y que su tasa de refresco es de 120 Hz. Eso significa que es un televisor que no está preparado para la próxima generación de consolas que, teóricamente, será capaz de ofrecer hasta 120 FPS. No será un problema mayor, puesto que el televisor seguirá funcionando a 4K a 60 cuadros por segundo, pero no se podrá exprimir al máximo el rendimiento de las nuevas consolas.

Calidad de sonido: una grata sorpresa

Si cuando ves el televisor girar te quedas embobado, cuando escuchas sus altavoces por primera vez te quedas exactamente igual. Debo reconocer que no tenía muchas esperanzas puestas en el apartado del audio, principalmente porque es un televisor pensado para emitirle contenido del móvil de apps como TikTok o Instagram y, en su mayoría, ese contenido ha sido grabado con el móvil y la calidad es la que es. Pero nada más lejos de la realidad: The Sero es escucha perfectamente, hasta el punto de que sorprende.

En la parte inferior del soporte tenemos un sistema de sonido 4.1 compuesto de cinco altavoces que entregan un total de 60W. El sonido es exquisito, rotundo, con unos graves con pegada y unas frecuencias bajas muy bien gestionadas. Una de las cosas que hicimos durante el análisis es ver streamings de videojuegos, principalmente de 'Valorant', y fue de lo más llamativo cómo los altavoces representaron perfectamente la ubicación del sonido de los pasos de los jugadores.

Esto se traduce a una experiencia muy positiva viendo películas y series. Se pueden apreciar los matices y, aunque los altavoces no consiguen envolverte con el audio la calidad es sorprendentemente buena. Volvemos a lo mismo de antes: aquellos que tengan los oídos más entrenados seguramente pueden detectar imperfecciones y puntos de mejora, pero para el usuario menos docto que simplemente valore que el televisor se escuche muy bien, The Sero cumplirá con creces.

El sonido del televisor es potente y rotundo. No es perfecto, pero sorprende

The Sero tiene soporte para HDMI eARC, por lo que puede emitir sonido Dolby Atmos a dispositivos compatibles, como una barra de sonido. El problema es ¿dónde la pones? El televisor tiene que estar sí o sí en el suelo y no es que ocupe poco espacio precisamente. Una opción es ponerla justo enfrente del soporte principal, pero haciéndolo quizá se rompería la armonía de su diseño.

Samsung The Sero, la opinión de Xataka

Samsung The Sero, como hemos podido ver a lo largo de este análisis, es un televisor un poquito particular. Tras haberlo usado durante estos últimos días, la sensación final es que no termina de casar bien con la forma en la que vemos la televisión, al menos por ahora. The Sero parece más un ejercicio de diseño y una muestra de fuerza por parte de Samsung y, como pieza conceptual, funciona muy bien, pero como televisor para el día a día quizá siga mereciendo la pena optar por una tele horizontal de toda la vida.

Siendo claros, The Sero se ve y oye muy bien, tiene una conectividad correcta (salvo por el puerto Ethernet) y es curioso de ver en funcionamiento, pero el uso que se le da al formato vertical queda relegado a un plano casi anecdótico. Para poder explotar este formato es necesario proyectar la pantalla del móvil en la tele y, por lo tanto, tener el móvil encendido en todo momento. Es un sistema que se queda algo cojo y que, en la práctica, aporta poco.

Por lo demás, el televisor cumple con lo que cabría esperar de un televisor de Samsung que vale 1.500 euros. La experiencia de visionado es correcta y, aunque se echan en falta algunas características como los 120 Hz o el panel OLED, cumplirá con todas las necesidades del día. Incluyendo ver TikToks en una pantalla grande, sí.

8,9 Diseño9,25 Calidad de imagen8,5 Sonido9 Interfaz y software9 A favor El mecanismo de rotación funciona muy bien y la comunicación entre móvil y televisor es perfecta.

Los altavoces se escuchan bien y dan una buena experiencia

El diseño es llamativo y el dispositivo luce bien. En contra No tiene HDMI 2.1.

El uso de la pantalla en vertical es casi anecdótico en el día a día.

La rotación es demasiado lenta y no se termina de sentir fluida.



