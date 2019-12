Un partido de fútbol en vertical para verlo desde el móvil: La Liga Alemana de Fútbol realizó la primera transmisión 9:16 del mundo

A pesar de que el vídeo en formato vertical tiene a sus detractores, cada vez más compañías y medios están adoptando esto que ha dejado de ser una simple tendencia para transformarse en un formato que se consume día a día desde el móvil. Ejemplos hay muchos, desde Instagram con IGTV, hasta el mismo YouTube y sus adaptaciones especiales para vídeos verticales.

En el caso de los deportes, y principalmente el fútbol, las transmisiones suelen estar pensadas para su consumo en televisión, bajo un formato horizontal o panorámico 16:9. Ahora con la creciente demanda de contenido en móviles y redes sociales, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) llevó a cabo un interesante experimento al realizar la primera transmisión del mundo en formato vertical 9:16.

During the most recent #Bundesliga matchday the #DFL tested the live broadcast of a game in a vertical 9:16 format. This production was the first of its kind in world football.



