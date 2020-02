Así son los televisores QLED 8K y 4K UHD de Samsung para 2020: HDMI 2.1, marcos más finos, mejor IA y adaptación a nuestra sala

El evento anual en el que Samsung nos enseña los televisores que va a colocar en las tiendas durante las próximas semanas se está celebrando actualmente en La Valeta (Malta), y nos ha deparado algunas sorpresas. Como cabía esperar esta marca surcoreana tiene preparados nuevos modelos QLED con panel 8K y 4K UHD que nos prometen poner en nuestras manos la inteligencia artificial (IA) más avanzada que han desarrollado sus ingenieros hasta la fecha.

Para los usuarios no es sencillo medir el impacto que tiene la IA en nuestra experiencia cuando compramos un nuevo televisor, pero lo que Samsung ha defendido durante su evento pinta bien. Al menos sobre el papel. Y es que la IA de estas teles no es solo crucial para llevar a cabo el escalado desde resoluciones inferiores a la nativa del panel con la máxima calidad posible, sino también para conseguir que la calidad de imagen y sonido del dispositivo se adapte a las condiciones impuestas por la sala en la que lo hemos instalado. Como veis, no suena nada mal.

Los nuevos QLED 8K apenas tienen marcos y nos prometen la IA más avanzada hasta la fecha

Samsung dio a conocer su nuevo buque insignia para 2020 durante la última edición del CES, que se celebró a principios del pasado mes de enero en Las Vegas (Estados Unidos). Este televisor, que responde al modelo Q950TS QLED 8K, estará disponible en 65, 75 y 85 pulgadas, e incorpora un panel 8K nativo. Pero nada de esto es sorprendente. Lo realmente llamativo es que tiene un grosor de solo 15 mm, una cifra muy reducida si tenemos presente que se trata de un televisor con panel LCD y retroiluminación FALD (Full Array Local Dimming).

El modelo Q950TS con panel 8K nativo tiene unos marcos de solo 2,3 mm, por lo que la pantalla ocupa el 99% de la superficie del frontal

Curiosamente, ni siquiera este grosor tan reducido es su auténtica seña de identidad. Esta responsabilidad recae sobre sus marcos, que tienen un grosor de solo 2,3 mm, lo que provoca que el panel 8K ocupe el 99% de la superficie del frontal. Samsung ha llamado a este diseño en el que los marcos prácticamente han desaparecido «pantalla Infinity», y, como podéis ver en la imagen que tenéis debajo de estas líneas, su impacto desde un punto de vista estético es importante. Pero esto no es todo. Tanto este televisor como el otro modelo 8K del que vamos a hablar a continuación y los televisores 4K UHD de los que hablaremos unos párrafos más abajo incorporan conectividad HDMI 2.1. Sin duda es una gran noticia, especialmente para los jugones. También son compatibles con HDR10+, además de con HDR10 y HLG, pero, desafortunadamente, no con Dolby Vision.

Este es el nuevo modelo QLED Q800T con panel 8K nativo.

Otra característica interesante del modelo Q950TS es que cuenta con seis altavoces traseros integrados que pretenden estar a la altura del sonido que los usuarios esperamos que nos ofrezca un televisor de gama alta. En cualquier caso, la casi total ausencia de contenido nativo con resolución 8K provoca que el auténtico reto que deben resolver actualmente los televisores 8K es el escalado desde fuentes con una resolución inferior. Samsung asegura que sus últimos algoritmos de escalado se apoyan en la IA para afrontar este proceso con más solvencia que nunca, así que esperamos tener la oportunidad de analizar a fondo este televisor para comprobar si realmente está a la altura de las expectativas.

Junto al Q950TS la marca surcoreana ha presentado el modelo Q800T, que también incorpora un panel 8K nativo y que estará disponible con tamaños que se mueven entre las 55 y las 98 pulgadas. Tiene a su favor que recogerá muchas de las tecnologías que Samsung ha introducido en el Q950TS, pero, dado que es un modelo inferior, tendrá con total seguridad un precio más bajo. Lo que sí comparten ambos televisores es el escalado a 8K afianzado sobre un motor que recurre a la inteligencia artificial. Eso sí, el Q800T no tiene unos marcos tan finos como el Q950TS, incorpora menos altavoces, es menos luminoso (entrega picos de brillo de 2.000 nits frente a los picos de 4.000 nits del modelo superior), y no tiene cable One Connect.

Estas son las tecnologías de los modelos QLED 4K UHD para 2020

Además de los dos televisores 8K que hemos revisado en la anterior sección del artículo Samsung también ha dado a conocer sus últimos modelos QLED 4K UHD. Los nuevos Q60T, Q70T, Q80T y Q95T estarán disponibles en tamaños que se mueven entre las 43 y las 85 pulgadas, y los dos modelos superiores incorporan retroiluminación FALD. Según Nacho Monge, que es el director de marketing de esta marca en España, son los más inteligentes, personalizables e inmersivos que han lanzado hasta ahora. Lo comprobaremos tan pronto como tengamos la oportunidad de probar a fondo alguno de los modelos de las series superiores, pero hasta entonces merece la pena que echemos un vistazo a las tecnologías que los ingenieros de esta marca han implementado en estos nuevos televisores:

Adaptive Picture: Esta tecnología analiza en tiempo real la luminosidad ambiental de la habitación en la que lo hemos instalado y las características del contenido que estamos reproduciendo para actuar sobre la capacidad de entrega de brillo y otros parámetros del televisor con el propósito de optimizar su calidad de imagen.

Esta tecnología analiza en tiempo real la luminosidad ambiental de la habitación en la que lo hemos instalado y las características del contenido que estamos reproduciendo para actuar sobre la capacidad de entrega de brillo y otros parámetros del televisor con el propósito de optimizar su calidad de imagen. Active Voice Amplifier: Analiza en tiempo real el sonido de la fuente de vídeo que estamos reproduciendo para atenuar o eliminar el ruido de fondo y, así, conseguir que las voces de los actores se escuchen con más claridad y rotundidad.

Analiza en tiempo real el sonido de la fuente de vídeo que estamos reproduciendo para atenuar o eliminar el ruido de fondo y, así, conseguir que las voces de los actores se escuchen con más claridad y rotundidad. Objecting Tracking Sound+ (OTS+): El objetivo de esta tecnología es conseguir que la imagen y el sonido del televisor estén sincronizados desde un punto de vista espacial. Esto significa que si un sonido dentro de una película procede del extremo derecho de uno o varios fotogramas tendremos la sensación de que realmente proviene de ahí. Para implementar esta prestación Samsung ha integrado en sus nuevos televisores varios altavoces en la parte superior, los laterales y la base de cada dispositivo, de manera que es un algoritmo de inteligencia artificial el responsable de gobernar su comportamiento con el propósito de recrear un espacio sonoro tridimensional. Pinta bien, pero tendremos que esperar hasta que podamos probarlo en vivo para comprobar si su rendimiento está a la altura.

Este es el modelo QLED Q95T, el nuevo buque insignia de Samsung con panel 4K UHD.

Q-Symphony: Si conectamos una de las barras de sonido de la serie Q de Samsung a uno de sus nuevos televisores los altavoces superiores y laterales de la tele permanecerán activos, por lo que la barra de audio y el televisor trabajarán en tándem para recrear un espacio sonoro más amplio y envolvente.

Si conectamos una de las barras de sonido de la serie Q de Samsung a uno de sus nuevos televisores los altavoces superiores y laterales de la tele permanecerán activos, por lo que la barra de audio y el televisor trabajarán en tándem para recrear un espacio sonoro más amplio y envolvente. Multi-View: Esta característica permite trasladar el contenido de la pantalla de nuestros dispositivos móviles, como un smartphone o un tablet, al televisor de una forma sencilla y eligiendo un diseño entre catorce posibilidades diferentes con dos ventanas. De alguna manera es una prestación similar a las funciones PIP (Picture In Picture) y PBP (Picture By Picture) con las que estamos familiarizados los usuarios de monitores.

Esta característica permite trasladar el contenido de la pantalla de nuestros dispositivos móviles, como un smartphone o un tablet, al televisor de una forma sencilla y eligiendo un diseño entre catorce posibilidades diferentes con dos ventanas. De alguna manera es una prestación similar a las funciones PIP (Picture In Picture) y PBP (Picture By Picture) con las que estamos familiarizados los usuarios de monitores. Tap View: Permite que enviemos la imagen de la pantalla de nuestro teléfono móvil al televisor colocando juntos los dos dispositivos. Samsung no ha precisado cómo ha implementado esta tecnología, pero parece bastante evidente que ha utilizado NFC.

Un último apunte: tanto los nuevos televisores QLED 8K como los modelos QLED 4K UHD que acaba de presentar Samsung serán compatibles con los asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y Bixby, por lo que los usuarios lo tendremos fácil para elegir el asistente de voz que más nos guste o aquel que está integrado en otros de nuestros dispositivos.

'The Sero', el televisor vertical de Samsung, llega a Europa

Durante la última edición de CES esta marca dio a conocer 'The Sero', un peculiar televisor de diseño cuya orientación puede cambiarse de la tradicional posición horizontal de todas las teles al formato vertical. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar los contenidos que tomamos en vertical con nuestro smartphone, como los selfis o algunos vídeos, aprovechando toda la superficie del panel del televisor. Aún no sabemos cuánto costará este televisor, pero Samsung acaba de confirmar oficialmente que llegará a Europa.

Nuevos televisores QLED de Samsung para 2020: precio y disponibilidad

Samsung todavía no ha desvelado el precio que tendrán estos televisores, y tampoco la fecha en la que llegarán a las tiendas europeas, pero actualizaremos este artículo con esta información tan pronto como esté disponible.

