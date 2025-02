LG xboom Buds, análisis: así suenan unos auriculares de 100 euros avalados por will-i-am

LG ha lanzado lo que, sin lugar a dudas, es una de sus grandes apuestas del año. En colaboración con el cantante y rapero estadounidense will.i.am, la firma taiwanesa ha puesto sobre la mesa los LG xboom Buds, unos auriculares completamente inalámbricos que se mueven en la horquilla de los 100 euros y que buscan conquistar a los que quieren un sonido decente, pero sin pagar más de la cuenta. Tras haberlos probado, esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de los LG xboom Buds



LG xBoom Buds dimensiones y peso Auriculares: 25,3 x 20,8 x 23,9 mm - 5,3 gramos Estuche: 63,0 x 32,8 x 31,2 mm - 36 gramos unidad de diafragma 10 milímetros Diafragma recubierto de grafeno Cancelación de ruido Cancelación de ruido activa Hasta 35 dB batería Auricular: 70 mAh Estuche: 475 mAH Códecs AAC, SBC conexión Bluetooth 5.4 compatibilidad iOS, Android, PC extras Resistencia IPX4 Google Assistant Siri Conexión multipunto Ecualizador Controles táctiles Carga USB-C 6x micrófonos precio 98,86 euros

LG xboom Buds, nuestra experiencia

Ligeros y cómodos. Los nuevos xboom Buds de LG están construidos en plástico y disponibles en color negro o blanco. Son unos auriculares de botón que encajan bien en nuestro canal auditivo y que disponen de una suerte de puente superior de silicona que mejora la sujeción. No soy muy amigo de estas implementaciones (a las pruebas me remito), pero LG lo ha bordado. Sus xboom Buds son cómodos, no se mueven lo más mínimo al caminar o correr y, además, son más disimulados que otros auriculares de su categoría.

Cabe destacar que cada auricular tiene una superficie táctil que nos permite controlar la reproducción o las llamadas mediante toques y que las almohadillas son intercambiables. En ese sentido, nunca está de más probar todas las almohadillas incluidas no solo para encontrar el mejor ajuste, sino porque el rendimiento de la cancelación de ruido activa dependerá de que nuestro canal auditivo esté bien sellado.

El estuche. LG no ha tirado la casa por la ventana con el estuche. Es pequeño, está hecho de plástico (que se roza y daña con demasiada facilidad) y tiene lo justo y necesario: puerto USB-C para la carga, los huecos para encajar los auriculares y un LED que nos indicará el estado de carga y/o conexión. Es ligero, pequeño y la tapa está imantada. Sencillo y al pie. Lo que sí es importante apuntar es que no tiene carga inalámbrica ni un botón para resetear o forzar la reconexión.

Experiencia de uso. Los xboom Buds son compatibles con iOS, Android, PC y, realmente, cualquier dispositivo que use Bluetooth. La aplicación es muy sencilla y ofrece ajustes básicos, como un ecualizador personalizable, diferentes modos de sonido, el control de la cancelación de ruido, ajustes experimentales , una función para encontrar los auriculares y AuraCast, tecnología con la que estos auriculares son compatibles.

No obstante, lo más interesante y, para mí, algo que reamente merece la pena valorar cuando compramos unos auriculares, es que admiten conexión multipunto. Podemos conectar los xboom Buds a tantos dispositivos como queramos y saltar entre ellos indistintamente. Eso, para productividad, es vital y no siempre lo encontramos en el rango de los 100 euros. Tampoco hemos tenido problemas de latencia o micro cortes, incluso en zonas más ajetreadas.

Pero una de cal y una de arena. Si el multipunto y la latencia nos han gustado mucho, que no sea posible invocar a Google Assistant con la voz ha tenido el efecto contrario. Aunque es una función que debería estar ahí, lo cierto es que no hemos sido capaces de usarla durante el tiempo que hemos estado probando los auriculares.

La aplicación para controlar los auriculares desde el móvil se puede descargar desde Google Play y App Store.

Cómo se escuchan. LG ha implementado en sus nuevos auriculares unos driver de diez milímetros cuyo diafragma está "recubierto con grafeno". En la práctica, podemos decir que los auriculares se escuchan bien para su rango de precios. No son los mejores auriculares, ni de lejos, pero sí ofrecen una experiencia muy buena que, para los que buscan nitidez, pegada y claridad sin gastar de más, será más que suficiente.

Los graves están bien conseguidos, con una pegada potente pero sin llegar a retumbar. Lo mismo con las frecuencias medias, que no quedan enmascaradas. Sin embargo, en los agudos más pronunciados sí podemos apreciar una ligera distorsión, sobre todo cuando el volumen supera el 70-80%. Esto lo notaremos si tenemos el oído más entrenado, pero la experiencia global es equilibrada y más que correcta.

En cualquier caso, siempre es posible ajustar la ecualización de forma manual a través de la app. Si no sabemos qué estamos tocando, mi recomendación personal es usar el modo "Inmersive" para el día a día y "Bass Boost" para géneros más urbanos o para cuando queramos algo más de pegada. De todas maneras, estos auriculares no están pensados para audiófilos. No son compatibles con códecs de alta definición o Dolby Atmos, cosa que tampoco nos importará demasiado si escuchamos música a través de Spotify o YouTube Music.

La cancelación de ruido. De acuerdo a LG, los auriculares son capaces de anular hasta 35 dB. En la práctica, lo cierto es que la cancelación de ruido activa funciona bien, pero no llega a lo que proponen los auriculares de gama alta como los FreeBuds Pro 4 de Huawei o los Galaxy Buds 3 de Samsung. En la calle es posible que se cuele el ruido de los coches o que escuchemos conversaciones cercanas, aunque mi prueba del algodón son las tres impresoras 3D que tengo a escasos dos metros de mi posición.

Estas máquinas hacen un ruido muy monótono y relativamente grave, que es precisamente donde la ANC sabe sabe sacar pecho. Los xboom Buds de LG cancelan el ruido de las máquinas, pero si mantenemos el volumen al 50% lo más probable es que lo notemos de fondo. En pocas palabras, es un sistema que funciona y que, sin ser el mejor, cumple de sobra con su cometido.

Los micrófonos. La experiencia con los micrófonos ha sido mixta. Nuestro interlocutor declara un sonido limpio y aceptable, con buena cancelación de ruido, pero ciertos matices metálicos y algún que otro corte muy, muy esporádico. No obstante, para hacer alguna que otra llamada es más que suficiente. No es la mejor ni mucho menos, pero es aceptable.

Batería y autonomía. Agotar la batería de estos auriculares de una sentada es prácticamente imposible. Los auriculares son capaces de ofrecer hasta 7,5 horas de autonomía con la cancelación de ruido activada, cifra que bailará algo hacia abajo si los usamos a un volumen más alto o si usamos mucho el micrófono. Nosotros hemos podido usarlos durante toda una jornada laboral con alguna que otra carga puntual intermedia y no hemos tenido el más mínimo problema.

Desactivando la cancelación subiremos la autonomía máxima teórica hasta las diez horas. Teniendo en cuenta el estuche, alcanzaremos entre 24 y 30 horas, según usemos la ANC o no. Y en cuanto a la carga, los auriculares se recargan por completo en alrededor de una hora, mientras que el lote completo (auriculares estuche) tarda cerca de dos horas y media.

LG xboom Buds, la opinión y nota de Xataka

Tras haber probado los xboom Buds de LG, podemos decir que son unos auriculares que, sin ser los mejores en ningún apartado, cumplen sobradamente con las expectativas. Son cómodos, compactos, tienen un sonido equilibrado, la batería aguanta sin problema, la cancelación de ruido es correcta... Son, en definitiva, lo que podríamos esperar de unos auriculares de alrededor de 100 euros, y eso no es decir poco.

Si buscamos un sonido más refinado o en alta resolución, en estos auriculares no los vamos a encontrar. Si buscamos la mejor cancelación de ruido, tampoco. Pero si buscamos unos auriculares versátiles, que podamos usar con varios dispositivos a la vez, que no nos vayan a dejar tirados y cuya experiencia sea buena, estos son, sin lugar a dudas, una opción a contemplar.

7,7 Diseño 7 Calidad de sonido 7 Cancelación de ruido 7 Ergonomía 8,5 Experiencia de uso 7,5 Autonomía 9 A favor La batería aguanta sin ningún problema

Son cómodos y el estuche es compacto

La conexión multipunto es un puntazo En contra No tiene códecs de alta definición

El micrófono, sin ser malo, podría ser mejor

El plástico del estuche sufre bastante y se daña con facilidad



