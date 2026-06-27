Polymarket y Kalshi han movido 130.000 millones de dólares en lo que va de año. Zuckerberg ha dicho quiere su parte

Los llamados mercados de predicción como Polymarket y Kalshi han dejado de ser apps minoritarias para convertirse en todo un fenómeno global, uno que ya ha movido más de 130.000 millones en lo que llevamos de 2026. Al margen de las cuestiones éticas, está claro que es un buen negocio y Meta está preparando una app para meterse de lleno en él.

Qué está pasando. Lo cuentan en el New York Times. Meta está desarrollando una aplicación de mercados de predicción a la que internamente llaman "Arena". La app está pensada como aplicación independiente del resto del catálogo de Meta y, al menos de momento, no funciona con dinero real sino que las transacciones son con un sistema de puntos como si fuera un videojuego. De momento, el proyecto está en fase experimental, pero la empresa lo tiene marcado como alta prioridad.

Por qué es importante. Polymarket y Kalshi ya han logrado desprenderse del estigma de la ludopatía de las casas de apuestas y casinos, disfrazando su servicio con un aura de finanzas y trading. Que Meta entre en esto puede ser el paso definitivo hacia la normalización, convirtiendo las apuestas en una actividad más dentro de la vida online. Recordemos que Meta tiene una base de usuarios diarios de más de 3.500 millones entre Facebook, Instagram y WhatsApp.

Además, esto daría a Meta un nuevo tipo de dato muy sensible: no sólo es lo que la vente ve y publica, también es lo que cree que va a pasar. Cruzando todos los datos, podrían perfilar creencias y expectativas futuras.

No es la primera. Meta ya probó suerte en esto de los mercados de predicción en 2020, cuando lanzaron una app llamada Forecast que permitía hacer predicciones sobre eventos del mundo real, como por ejemplo la pandemia de COVID que azotaba el mundo en aquel momento. La app se lanzó solamente para Estados Unidos y Canadá y también funcionaba con un sistema de puntos. El objetivo de Meta por aquel entonces no era hacer dinero, sino hacer que la conversación online fuera más racional. "Nos interesamos en los mercados de predicción porque, cuando funcionan, ayudan a que los participantes sean racionales", dijo Rebeca Kossnick, líder del proyecto. No duró mucho y en octubre del mismo año la cerraron.

Mercados de predicción. En aquel momento los mercados de predicción eran apps de nicho que casi nadie conocía, pero desde hace unos años se han convertido casi en un fenómeno cultural que ha sido anunciado en grandes eventos como la Super Bowl o los Globos de Oro. En lo que llevamos de año, Polymarket ha sido noticia por diversos motivos, desde las apuestas a la captura de Maduro con información privilegiada hasta su reciente bloqueo en España, donde la legislación exige que tengan licencia de juego.

También hemos sabido que la inmensa mayoría de usuarios no está ganando dinero, más bien lo están perdiendo, mientras los traders profesionales se hacen con la mayor parte del pastel. Aun así, los mercados de predicción están de moda y Meta quiere aprovechar el tirón.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Yo no apuesto, yo invierto: Polymarket y compañía han sofisticado la ludopatía hasta hacerla indistinguible de "invertir"