He ganado más de 600 euros en una semana solamente haciendo encuestas. No tengo claro que haya merecido la pena

Hay multitud de páginas de Internet y apps que poco menos que te prometen que podrías hacerte rico usándolas. Todas ellas son una estafa o como máximo una monstruosa exageración del dinero que realmente puedes conseguir con ellas. Pese a ello, reconozco que me gusta indagar qué pueden ofrecer realmente, como cuando estuve varios meses usando unas apps que decían pagarte sólo por caminar, y eso me ha llevado a encontrar Prolific, una web de encuestas con la que he llegado a conseguir más de 600 euros en una semana. Eso sí, no estoy seguro de que me haya merecido la pena.

Algunos quizá recordéis que hace unos años se habló mucho de Prolific porque un vídeo de TikTok hizo que fuese tan popular de repente que los resultados que daba pasaron a ser inutilizables. Y es que se trata de una plataforma en la diferentes universidades, instituciones o empresas privadas realizan todo tipo de encuestas y estudios de mercado que pueden responder sus usuarios.

Qué es exactamente Prolific

Eso sí, no todo el mundo puede darse de alta en Prolific, ya que hay gente que ha estado años en lista de espera y nunca han conseguido ser aceptados. Por mi parte, no recuerdo exactamente cuándo lo intenté por primera vez, pero en verano de 2024 fue cuando me dieron acceso y empecé a usarla de forma esporádica, encontrándome todo tipo de estudios en este tiempo. Como suele pedirse confidencialidad, entenderéis que no entre en profundidad en ninguno de ellos.

No me cabe duda de que los hay que habrán probado otras webs o apps de encuestas y hayan salido huyendo por la baja remuneración que suelen ofrecer. Por no hablar de aquellas en las que has respondido un montón de preguntas y te descalifican de repente sin darte ni un céntimo por el tiempo empleado. Eso no sucede en Prolific.

La propia Prolific tiene fijado un mínimo de 6 dólares por hora de tiempo empleado en responder las encuestas. Muchas veces se paga por encima de esa cantidad y además se hacen ajustes a posteriori si el tiempo medio real utilizado por los encuestados hace que la media baje de esos 6 dólares.

Para los pagos se utiliza únicamente Paypal y todas las encuestas se pagan además en dólares o libras, lo cual provoca que al pasarlo a euros se salga perdiendo una pequeña cantidad. Tampoco es algo que cambie completamente la experiencia, pero siempre mejor ser transparentes. Ah, y solamente puedes hacer una encuesta cada vez, por lo que olvidaos de intentar el truco de rellenar varias a las veces, ya que esa opción ni siquiera existe.

Una parte fundamental de Prolific es responder todas las preguntas Sobre Ti, ya que las encuestas van llegando según el perfil de la persona, lo que habrá que haya quien reciba muchas más encuestas que otros. Ahí la principal ventaja competitiva es ser de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, lo que lleva a que haya usuarios que llegan a ganar más de 1000 dólares al mes de forma consistente.

Yo no vivo en ninguno de esos países, lo que lleva a que la cantidad de encuestas que me llegan sean mucho menores. Pese a ello, llevo ya más de 800 encuestas respondidas aprobadas, aunque hay un tipo de estudio que brilla sobremanera sobre el resto -sin ellos habría sido imposible pasar de 600 euros ganados en apenas 7 días-, pero ya entraremos más adelante en eso.

Además, las encuestas tienen plazas limitadas, por lo que no esperéis poder responderlas más adelante. O lo haces en el momento o despídete de ellas. De hecho, puedes intentarlo hacerlo nada más llegue, pero que te quedes sin acceso a ella porque otros usuarios se adelantan, que en los últimos tres meses han tenido más de 300.000 participantes activos. Es lo que hay, que no te van a faltar voluntarios si pagas bien y el esfuerzo no es especialmente grande.

Por ello, lo mejor es tener abierto siempre Prolific en una pestaña de tu navegador y nunca está de más utilizar también la extensión en la que puedes activar que te avise de forma sonora cada vez que llega un estudio nuevo. No es garantía de que vayas a llegar el primero, pero te facilita el trabajo si en ese momento estás disponible para dedicarle unos minutos.

El principal requisito para los encuestados es ofrecer respuestas sinceras y tomarse en serio lo que te piden. Por ello, como sufras varios rechazos podrán congelar tu cuenta para siempre, así que no te andes con tonterías por conseguir un poco más de dinero. Y tampoco está de más hacer un seguimiento a que encuestadores son más fiables, que se ha creado hasta una web para servir de guía en ese punto.

La importancia de la inteligencia artificial

Como decía antes, he respondido encuestas de todo tipo, desde dar mi opinión sobre una campaña de promoción de un producto hasta a ayudar a estudiantes de universidad en el estudio que están llevando a cabo, pero donde está realmente el dinero es en las encuestas vinculadas a la inteligencia artificial.

Phelim Bradley, cofundador y CEO de Prolific, llegó a anunciar recientemente que la empresa acababa de tener una semana con unos ingresos de 10 millones de dólares en ese periodo, mientras que hace seis años ni siquiera llegaban a esa cantidad en todo un año. En ese anuncio también dejaba claro que "las señales humanas verificadas están cobrando una importancia fundamental en un mundo en el que prima la IA. Son necesarias para entrenar modelos, evaluar modelos y agentes".

No es para nada casualidad que so coincidiera con la llegada de un aluvión de encuestas relacionadas con la inteligencia artificial en la que podías tener que elegir entre dos vídeos, dos fuentes sonoras o simplemente determinar hasta qué punto el vídeo resultante ha seguido de forma correcta la prompt introducida.

La cuestión es que en esos casos el pago por hora se iba hasta los 20 dólares por hora -y en casos excepcionales puede ser aun mayor-, dándose la coincidencia de que durante unos días había tal aluvión de ese tipo de encuestas que podías estar horas y horas llenándolas si así lo decidías. Eso fue justamente lo que hice yo.

El problema llega en que puede hacerse algo tremendamente repetitivo, que lleva a un embobamiento en el que literalmente te sientes más tonto de lo que aún seas. Pero claro, ves que puedes conseguir más dinero de forma tan sencilla -porque en esas encuestas está el tiempo limitado a 15 minutos y entonces se cierra solo en cuanto respondas otra vez, sin importar mucho la cantidad de respuestas que hayas dado-, que vas diciendo que no pasa nada por otra más. Luego igual acaban siendo cinco o seis más.

A eso hay que sumarle la competitividad casi enfermiza que puede llegar a darse cuando esas encuestas escasean, pues hay mucha gente que se ha acostumbrado a ganar dinero así de fácil. Hay hasta gente que se ha quejado amargamente de que Prolific haya aceptado una gran cantidad de usuarios durante los últimos meses. Yo mismo me he visto alguna que otra vez quejándome cuando se encadenan varios estudios a los que no podía entrar por llegar quizá un segundo tarde.

Obviamente, más 600 euros en una semana -y eso sin dejar de lado mis otras responsabilidades- suena muy jugoso, pero la clave me da que está en tomárselo más con calma y no te llegue a afectar en plan irte a dormir a horas intempestivas para poder rellenar más encuestas o dejar de lado tu tiempo libre por conseguir un poco más de dinero.

Y tampoco penséis que llegar a esas cifras es lo normal, pero conseguir entre 50 y 100 euros al mes sin dedicarle tanto especial atención sí es algo perfectamente viable -yo en el resto de mes sumo otros 200 adicionales tomándome todo con mucha más calma-. Pero claro, esa cantidad luce menos que la idea de que poco menos puedas dejar tu trabajo y vivir de esto. De hecho, esa opción mejor ni considerarla, que tampoco hay ninguna promesa real de que te vayan a llegar encuestas y puedes estar días sin ver ninguna.

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