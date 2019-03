He hecho caso a los consejos de "cómo ganar dinero con el móvil" un mes entero y este es el resultado

¿Cuánto tiempo pasas usando el móvil al cabo del día? Puedes mirarlo desde los ajustes, pero para tener una noción aproximada, uno de cada tres españoles pasa 20 horas a la semana usando aplicaciones, según Pickaso, lo que se traduce en cuatro horas al día si quitamos los fines de semana o 2,8 horas si añadimos sábados y domingos. Hay quien dice que el tiempo es oro, y esa premisa puede aplicarse perfectamente a los móviles, o al menos eso dicen los blogs que aparecen en Google cuando buscas "ganar dinero con el móvil".

A todos nos gusta el dinero gratis, y más si puede conseguirse con "poco esfuerzo" y desde la comodidad del sofá mientras vemos una película en Netflix. ¿Pero es posible? Nuestro compañero Enrique ya descubrió que no, pero como decía Samanta Villar en "21 días", no es lo mismo contarlo que vivirlo, así que hemos pasado 30 días intentando ganar dinero con el móvil no para decir cuánto hemos ganado, sino para contar cómo ha sido la experiencia.

¿Cómo se "gana dinero" con el móvil?

Lo primero es detallar qué hemos hecho. Si buscas en Google las palabras "ganar dinero móvil" aparecen varias webs que hablan de diversas aplicaciones y servicios que permiten conseguir algunos euros haciendo cosas como descargar y probar aplicaciones, haciendo clics en correos electrónicos, viendo anuncios o respondiendo encuestas. Servicios y apps hay para aburrir, pero los más repetidos son los siguientes:

AppKarma: descarga de aplicaciones patrocinadas y reproducción de vídeos de anunciantes.

Cash Pirate: descarga de aplicaciones patrocinadas y reproducción de vídeos de anunciantes.

Consupermiso: encuestas, campañas de registro y campañas de pago por clics por correo electrónico.

SumaClicks: campañas de pago por clics por correo electrónico.

ClickXTi: campañas de pago por clics por correo electrónico.

CashKarma: encuestas de mercado.

Toluna: encuestas patrocinadas.

A la hora de hacer el experimento nos pusimos algunas condiciones. Por un lado, nada de introducir tarjetas de crédito o el móvil ni en webs ni en aplicaciones. Por otro lado, ser honesto en las encuestas y responder siendo fieles a nuestro perfil, es decir, sin inventarse los datos. Finalmente, intentamos invertir un tiempo razonable en nuestros ratos muertos como haría un usuario normal, no dedicar ocho horas diarias como si fuese un trabajo a jornada completa.

Como puede comprobarse, hay tres bloqueos claramente diferenciados: descarga de aplicaciones, correos electrónicos y encuestas

También intentamos ser constantes y dedicar un ratito todos los días, dentro de nuestras posibilidades. Hemos tenido el MWC 2019 por medio y algunas presentaciones importantes, por los que ha habido días en los que la actualidad no nos ha dejado descargar apps o hacer encuestas. Es algo que no ha afectado al resultado final puesto que, recordemos, se trata de hacer una rutina similar a la de un usuario normal o casual. Dicho lo cual, empezamos.

Descargar aplicaciones: afiliados y el sistema que se retroalimenta

AppKarma es uno de los servicios de pago por descarga de aplicaciones más conocidos.

Tanto en AppKarma como en Cash Pirate el comienzo es realmente sencillo. Solo por registrar una cuenta te dan unos puntos, por seguirlos en Facebook otros tantos y, dado que es tu primera vez, hay unas cuantas aplicaciones disponibles para su descarga que te ayudan a conseguir algunas monedas iniciales.

Hay varias tareas, como descargar y ejecutar una app durante X segundos o descargar, abrir y mantener la app instalada durante X días. Esas son las fáciles. Luego están las complicadas, que también son las que valen más puntos, que requieren que registres una cuenta y hagas un depósito de X euros, que descargues un juego y llegues hasta tal o cual nivel y hagas tal o cual acción, etc. En resumen, conseguir unas pocas monedas es fácil, pero si quieres avanzar más rápido el tiempo a invertir se dispara.

Por supuesto, no puedes recibir un pago por cualquier cantidad de puntos, sino que tienes que alcanzar unos mínimos para poder reclamar tu dinero. En el caso de AppKarma, las opciones para España son las siguientes:

5/10 euros para Amazon: 7.200 -14.000 puntos.

Diez euros para iTunes: 14.500 puntos.

20 euros para PlayStation Store: 20.000 puntos.

15 euros para Google Play: 20.000 puntos.

Cinco euros para Xbox Live: 7.200 puntos.

10/25/50 dólares para PayPal: 12.500 - 27.500 - 50.000 puntos.

20 dólares para Steam: 18.000 puntos.

¿Son muchos, son pocos? Para que te hagas una idea, cada día que entras consigues cinco puntos, por ver un vídeo con publicidad entre uno y cinco puntos, por registrarte 50 puntos y por descargar y usar Texas Holdem Poker, una de las primeras apps que descargamos, 26 puntos. Una locura.

Las tareas más pesadas, como instalar Fintonic y agregar una cuenta bancaria dan 7.600 puntos. Instalar Libertex y depositar 10 dólares, 7.600 puntos. Instalar IQ Option, abrirla, hacer un depósito y una transacción, 6.000 puntos. Descargar Lords Mobile y jugar hasta atacar a un monstruo de nivel dos, 3.840 puntos.

Algunas de las promociones en AppKarma.

Si usamos PayPal como baremo, 10 dólares, que son 8,82 euros, son 12.500 puntos, lo que significa que cada punto equivale a 0,0007 euros. Por cada visita diaria obtenemos 0,0035 euros; por descargar Texas Holdem Poker, un céntimo; por instalar Libertex y depositar 10 dólares, 5,32 euros. Por completar la tarea de Lords Mobile, algo que hemos intentando y requiere, además de muchas horas de juego, participar en una alianza, subir varios edificios de nivel y hacer investigaciones, a cada cuál más larga, 2,68 euros.

De media, en appKarma cada punto equivale a 0,0007 euros

AppKarma tiene otro sistema llamado KarmaPlay. Básicamente, son aplicaciones que debes mantener instaladas y usar a diario durante algún tiempo. El mejor ejemplo es FreeCell, un juego de solitario. Cada día debes tenerlo abierto durante cuatro minutos como mínimo para conseguir 40 puntos karma, es decir, dos céntimos. En otras palabras, por cada hora de juego, algo que puedes alcanzar visitando la app diariamente durante 15 días, consigues 30 céntimos.

En el caso de Cash Pirate, las opciones de reclamación son las siguientes:

2,5/5/10/25 dólares en PayPal: 2.500 - 5.000 - 10.000 - 25.000 monedas.

2,5/5/10 euros para Amazon: 3.000 - 6.000 - 12.000 monedas.

5/10/25 euros en una tarjeta VISA prepago: 5.000 -10.000 - 25.000 monedas

5/10/25 euros en una tarjeta MasterCard prepago: 6.000 - 12.000 - 30.000 monedas.

Por cada vídeo publicitario que ves consigues entre una y dos monedas. Por descargar y abrir una app como Square Ball (que nos acaba de aparecer mientras escribimos estas líneas), 20 monedas. Por instalar Fintonic y añadir una cuenta bancaria, 2.000 monedas. Por acceder a la prueba de 30 días de Amazon Prime Video, 1.000 monedas. Por descargar Mobile Royale y jugar hasta atacar una aldea enemiga, 463 monedas.

Al igual que AppKarma, CashPirate es muy conocida, aunque su desarrollador no la actualiza desde 2014. Aun así, sigue añadiendo ofertas.

Echando cuentas y usando PayPal como vara de medir, cada moneda equivale a 0,001 euros, por lo que instalar Square Ball nos sale a dos céntimos; instalar Fintonic y añadir una tarjeta, dos euros; un euro en el caso de usar la prueba de Amazon Prime Video y cuatro céntimos por jugar un buen rato a Mobile Royale. En otras palabras, demasiada dedicación para algo que nos va a reportar un euro o dos, con suerte.

Durante los días que hemos podido probarlo, en AppKarma hemos conseguido 1.150 puntos, es decir, 80 céntimos. En Cash Pirate hemos obtenido 242 monedas, esto es, 20 céntimos. En total, descargando aplicaciones y viendo vídeos hemos alcanzado el euro. Un euro al mes, tres céntimos al día, una recompensa cuanto menos escasa para el trabajo y las molestias que supone estar un mes, día tras día, pendiente de descargar aplicaciones y usarlas (cuando puedes, claro). Me explico.

Los anunciantes que "se pagan bien" son exactamente los mismos y las aplicaciones solo computan si eres nuevo usuario

Como indicábamos antes, los inicios son sencillos. Empiezas ganando un buen chute de monedas/puntos y luego acabas teniendo que hacer acciones más complejas. El problema es que los anunciantes que "se pagan bien" son exactamente los mismos y las aplicaciones solo computan si eres nuevo usuario. Si haces la acción de Fintonic en AppKarma no puedes hacerla en Cash Pirate, porque ya la has instalado, y viceversa. Estas aplicaciones buscan instalaciones y usuarios, les da igual de dónde vengan. Eso significa que, hecha una vez, hechas todas.

Las promociones mejor pagadas, como Fintonic, Lords Mobile o Twyp, están disponibles en casi todos los servicios.

A esto hemos de sumarle la retroalimentación de este tipo de apps. Por ejemplo, desde AppKarma puedes descargar GiftsWall, PayMeEasy, BeWards o Bananatic, que son apps que ofrecen exactamente lo mismo: monedas a cambio de descargar apps. El problema es que las apps que encuentras en ellas son, en su inmensa mayoría, las mismas que hay en la app de origen, por lo que no puedes conseguir monedas con su instalación si ya la has hecho desde AppKarma.

Para más inri, no es tan sencillo como descargar y abrir la app, sino que tienes que descargarla, abrirla y conseguir X puntos para conseguir Y puntos en AppKarma, pero claro, ¿cómo consigo X puntos si en la app nueva no puedo completar las promociones porque ya las completé antes en AppKarma (o la app que sea)? Es una tarea imposible salvo que te tomes la molestia de hacerte tropecientas cuentas de correo, algo que no compensa para ganar un euro al mes.

¿La solución? Referidos. Las fichas de Google Play de este tipo de aplicaciones están llenas de valoraciones positivas y de usuarios que ponen su ID de referido para que los nuevos usuarios, al registrarse, lo introduzcan y ganen monedas. A mayor número de afiliados, mayores "ingresos" pasivos. Es una espiral que se retroalimenta a sí misma y que tiende a infinito.

Las fichas de las apps están llenas de comentarios con ID de referidos, algo que sirve a los usuarios para ganar más puntos.

Entre las cosas interesantes o curiosas que nos hemos encontrado destacan las búsquedas enfocadas al ASO (App Store Optimization), que viene a ser el SEO aplicado a las tiendas de aplicaciones. Algunas promociones, en lugar de dirigirte a Google Play, te llevan a una web que muestra una palabra clave (nos hemos topado con "adivinanzas" y "music"). Esa palabra debes copiarla y pegarla en el buscador de Google Play y navegar entre todas (ojo, todas) las apps que aparezcan hasta encontrar la que debes descargar.

En el caso de "adivinanzas" fue sencillo, pero con "music" nos acabamos tirando de los pelos. Imagina la cantidad de búsquedas que pueden aparecer con la palabra clave "music" en Google Play, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Para qué hacen esto? Para colocarse en la parte alta de la tienda de aplicaciones y conseguir más instalaciones orgánicas. Google Play entiende que si buscas "adivinanzas" y navegas hasta un resultado en concreto es porque este es importante, y lo sube en el ranking, facilitando así que otros usuarios lo encuentren.

Al cabo de un mes, te das cuenta de que el tiempo que pasas "probando juegos nuevos", "descubriendo aplicaciones" y demás reclamos que usan estas apps para engancharte es tiempo tirado a la basura

Al cabo de un mes, te das cuenta de que el tiempo que pasas "probando juegos nuevos", "descubriendo aplicaciones" y demás reclamos que usan estas apps para engancharte es tiempo tirado a la basura. Posiblemente, con una dedicación mucho más exhaustiva (y más tiempo libre) puedas conseguir un vale de Amazon, pero poco más. La pregunta es: ¿Compensa? Depende de la persona, pero tras un mes de experimento, solo podemos responder con un rotundo no.

Además, los juegos y aplicaciones que descargas no añaden demasiado valor al usuario. Lords Mobile, al que todavía seguimos jugando para conseguir los objetivos de AppKarma, está entre los juegos más rentables de Google Play y el número uno en la categoría "Estrategia". Sin embargo, basta con echar una partida de media hora para ver que el juego es regular y que desde el minuto uno quiere que pases por caja con los micropagos. FreeCell, el solitario del que hablábamos antes, requiere de conexión permanente a Internet y no es un juego demasiado trabajado, al igual que Sokoban, otro título que descargamos que se trata de un juego flash embebido en una app. Eso sí, cargado de anuncios.

Puntos conseguidos Euros reales AppKarma 1.150 puntos 80 céntimos Cash Pirate 242 monedas 20 céntimos

Clics en correos: pulsa para conseguir el equivalente a 0,001 euros

ClickXTi y SumaClicks pertenecen al mismo grupo y ofrecen más o menos lo mismo.

Pasamos a los correos electrónicos. Los servicios que hemos usado han sido SumaClicks, Consupermiso y ClickXTi, y la condición era, como decíamos antes, no meter nuestra cuenta de crédito o teléfono en ninguna web. Eso, casi por defecto, dejaba completamente inservible a Consupermiso, puesto que la inmensa mayoría de campañas a las que pudimos acceder, salvo dos, requerían que solicitases un presupuesto y dejases tu móvil o que metieses una cuenta para iniciar una prueba gratuita.

Así pues, los dos servicios de pago por clics en correos que más hemos usado han sido SumaClicks y ClickXTi, dos servicios que, por cierto, pertenecen al mismo grupo: Cybernet Soluciones. Ambos funcionan exactamente igual: te registras con un correo y te inundan la bandeja de entrada con lo que, en otro contexto, sería considerado como SPAM. Haces clic en cualquier enlace de publicidad del anunciante y recibes X puntos. Esto se llama Permission Marketing y lleva presente en la red desde hace años. SumaClicks, por ejemplo, lleva activo desde 1999.

Cada punto equivale a 0,001 euros, por lo que para conseguir un euro necesitas hacer 1.000 clics en 1.000 correos diferentes

Por cada clic consigues una serie de puntos, generalmente entre uno y cinco. Cada punto equivale a 0,001 euros, por lo que para conseguir un euro necesitas hacer 1.000 clics en 1.000 correos diferentes. Para que te hagas una idea, en los 30 días que hemos estado probando hemos recibido 33 correos de ClickXTi y 59 de SumaClicks, por lo que el máximo a lo que hemos podido aspirar ha sido 92 clics, es decir, entre 460 y 92 puntos, según el valor en puntos del correo, lo que se traduce en 46 o 9 céntimos.

Algo curioso que sucedió durante el mes fue que, cuando llegaban correos de cinco puntos, decías "¡Guay! Un correo de cinco puntos" y te sentías como que estabas ganando dinero, pero claro, luego haces la conversión a euros reales y… la cosa cambia. Después de todo, cinco puntos son 0,005 euros, ni para una gominola. De hecho, para una gominola necesitarías clicar en 50 anuncios.

Para reclamar tu dinero tienes que conseguir 5.000 puntos, es decir, cinco euros, y puedes hacerlo vía PayPal o mediante transferencia bancaria. En el caso de elegir la primera opción, tendrás que asumir una comisión de 0,99 euros, por lo que los ingresos netos son de cuatro euros (bueno, 4,01 euros, para ser exactos). Ahora bien, es un método mucho más sencillo de "ganar dinero" que descargando aplicaciones.

Algunos de los correos recibidos por parte de SumaClicks y ClickXTi.

No cuesta nada hacer clic en el anuncio cada vez que recibes una notificación, pero el problema está en que recibes muchas notificaciones. Al principio lo coges con ganas y nada más recibir el correo corres a pulsarlo para conseguir puntos, pero al cabo del tiempo le acabas cogiendo tirria. Entre otras cosas, porque no puedes pulsar en los enlaces rápidamente, sino que tienes que esperar algunos segundos para pasar al siguiente. Además, muchos anuncios tienden a ser repetitivos, la tarea es monótona y, después de todo, la recompensa real es irrisoria.

Además, tienes que ser rápido y hacer clic cuando te llegan las promociones. No vale dejarse los correos para finales de mes y sentarse media hora a verlos, ya que expiran. Eso le añade un plus de estrés al experimento, puesto que las recompensas no son demasiado altas como para permitirte el lujo de dejar correos atrás. Nosotros, en total, hemos conseguido 56 puntos en SumaClicks y 38 puntos en ClickXTi. 94 puntos en total, es decir, 9 céntimos.

Ambos sistemas tienen referidos de varios niveles, por lo que si invitas a amigos te llevas un porcentaje de sus clics

La clave está en los referidos. Ambos sistemas tienen referidos de varios niveles, por lo que si invitas a amigos te llevas un porcentaje de sus clics y de los clics de los amigos que estos inviten. Así hasta 10 niveles. Hay plataformas de usuarios que hacen cadenas para conseguir más puntos, ergo más dinero, en Forocoches, por ejemplo, pero lo cierto es que muchos referidos tienes que tener para que te resulte rentable. Nosotros lo hemos hecho solos y el resultado ha sido el que ha sido.

¿Y qué nos hemos encontrado? De todo, literalmente de todo. Lo más frecuente es ver anuncios de aseguradoras y operadoras, pero también nos hemos encontrado con videntes y brujos que afirman poder leerte el futuro. A título personal, mi favorito ha sido el de Diana, una médium que decía que el año nuevo me había reservado importantes acontecimientos (ojo, el año nuevo el 4 de marzo) y me ofrecía un bono de videncia gratuita. Al rellenar el formulario decía, literalmente, "acepto expresamente el tratamiento de mis datos con fines de marketing".

Puntos conseguidos Euros reales SumaClicks 56 puntos 5 céntimos ClickXTi 38 puntos 4 céntimos

Encuestas: bendita paciencia

Las encuesta son, sin duda, la forma más tediosa de "ganar dinero" con el móvil.

El siguiente bloque que hemos tenido en cuenta es el de las encuestas. Seguramente conozcas a alguna persona que las hace, y dado que hay aplicaciones y formas para hacerlas desde el móvil, nosotros hemos querido hacerlas también. Para ello hemos contado con tres servicios que en la práctica han sido dos: cashKarma, de los creadores de AppKarma, Toluna y Streetbees. Y decimos que han sido dos porque Streetbees nos mandó una sola encuesta en todo el mes de experimento.

Sea como fuere, lo primero que hay que hacer en todos los servicios de encuestas es crearse un perfil, y nosotros, como dijimos al principio, hemos sido honestos. Los perfiles fueron rellenados con información demográfica real, es decir, mi edad, género, ciudad en la que vivo y nivel de ingresos, cuatro de los parámetros más importantes a la hora de hacer encuestas y estudios de mercado (que es para lo que se hacen estas encuestas).

Los perfiles fueron rellenados con información demográfica real, es decir, mi edad, género, ciudad en la que vivo y nivel de ingresos

CashKarma es muy similar a appKarma, hasta el punto de que comparten interfaz. Tenemos una bonificación diaria de cinco puntos karma, posibilidad de ver vídeos con publicidad y, finalmente, cinco niveles de encuestas proporcionadas por cinco servicios diferentes, a saber:

Encuesta 1: TheoremResearch.

Encuesta 2: TapResearch.

Encuesta 3: Ascend Media.

Encuesta 4: Peanut Labs.

Encuesta 5: Pollfish.

Cada uno de los servicios dispone de diferentes encuestas y para acceder a ellas tienes que rellenar un perfil demográfico (siempre, no una sola vez, sino cada vez que entras en una encuesta). Ahí es donde ha estado el principal problema, pero lo abordaremos después. Antes veamos cuáles son las recompensas y cuánto cuesta conseguirlas:

5/10 euros para Amazon: 7.200 - 14.000 puntos.

10 euros para iTunes: 14.500 puntos.

20 euros para PlayStation Store: 20.000 puntos.

15 euros para Google Play: 20.000 puntos.

5 euros para Xbox Live: 7.200 puntos.

10/25/50 dólares para PayPal: 12.500 - 27.500 - 50.000 puntos.

De nuevo, si usamos PayPal como baremo, un punto equivale a 0,0007 euros. Cada encuesta da una cantidad determinada de puntos según el tiempo que tardes y la dificultad de la misma, pero más o menos se mueven entre los 100 y los 500 puntos. Por ejemplo, ahora mismo tengo delante una de TapResearch de 186 puntos karma que tardaría en completar, teóricamente, 23 minutos. 23 minutos por 13 céntimos, unos 30 céntimos a la hora. También tengo otra de 15 minutos por 21 puntos karma. ¿Merece la pena? Pues… no. En estos 30 días hemos conseguido un total de 1.076 puntos, por lo que significa que hemos generado unos ingresos de 75 céntimos, poco más de dos céntimos diarios.

En el caso de Cashkarma, si usamos PayPal como baremo descubriremos que un punto equivale a 0,0007 euros

Participar en estudios de mercado desde el móvil es bastante tedioso, sobre todo porque gran parte de las encuestas no están adaptadas a las pantallas de los móviles. La lista de respuestas posibles suele ser enorme en las encuestas mejor pagadas, al igual que el número de preguntas, y leerlas desde una pantalla tan pequeña es difícil y lento, por lo que el tiempo estimado se dispara. Una encuesta que tardarías en hacer 15 minutos, fácilmente se te puede ir a la media hora o más. Y es, en pocas palabras, desesperante.

Recuerdo hacer una encuesta sobre las marcas del grupo Danone en la que tenías que decir qué pensabas sobre tal o cual marca tras saber que pertenecían a dicho grupo. Me marcaba que la encuesta duraría 20 minutos, pero pasada una hora todavía no la había terminado. Tienes que hacer zoom para leer bien todas las respuestas y contestar correctamente (recuerda que dijimos que seríamos sinceros), y desde el móvil era tan lento y la usabilidad era tan mala que la acabé dejando. Al menos me llevé 25 puntos karma solo por participar. Una hora de vida por un céntimo, el negocio del año.

Esta encuesta que aparece en la foto es una de las pocas que estaba bien adaptada a la pantalla del móvil.

¿Resultado? Las acabas abandonando a la mitad. Si no tienes nada que hacer y te dedicas a hacer encuestas, bien, pero no es algo compatible con la jornada laboral o el tiempo libre. Ocupan demasiado tiempo, no son interesantes, la interfaz está mal adaptada y pasas más tiempo peleándote para pulsar bien en la casilla correcta que haciendo la encuesta en sí. Al final la acabas dejando y obteniendo tu premio de consolación de cuatro o 25 puntos karma, según la que hayas elegido.

Eso si no te echan antes de empezar. El precio a pagar por ser honesto es que no vas a ser compatible con todos los paneles de consumidores. Las empresas, cuando hacen este tipo de investigaciones, buscan un perfil poblacional muy determinado, por lo que si no estás dentro no interesa que hagas la encuesta. Por lo general, al poner que tenía 24 años y que trabajaba, la inmensa mayoría de encuestas me echaban, no sin antes decirme que no era compatible. Esto pasaba una y otra vez, y acabó cansándome.

Toluna es como una especie de Tinder de las encuestas.

Luego tenemos Toluna, una empresa francesa que trabaja con empresas como Amazon, L'Oreal o Heineken. Su funcionamiento es similar, tienes una aplicación con varias encuestas sencillas, aunque las más largas y mejor pagadas te las mandan por correo electrónico. Mandan una encuesta cada uno o dos días y, al igual que el resto de servicios que contemplamos en este artículo, te recompensan con puntos.

Las encuestas de la app son simplonas, de una sola pregunta, y te dan quince puntos. Cuando contestas, haces swipe hacia el lado y accedes a la siguiente. Son preguntas muy simples, como "¿Tienes alguna de estas enfermedades?" o "¿Qué prefieres, playa o montaña?". Las que te mandan al correo electrónico, que son encuestas largas, tediosas y aburridas, suelen recompensarse con entre 1.500 y 2.000 puntos. Poco, muy poco, si miramos los vales canjeables:

10 euros para MediaMarkt, ShowroomPrive, iTunes o Spotify: 40.000 puntos.

Taza Toluna: 54.000 puntos.

15 euros para FNAC o Decatlhon: 60.000 puntos.

20 euros para IKEA o Just Eat: 80.000 puntos.

25 euros para Mango, Nike, La Casa del Libro o Amazon: 100.000 puntos.

30 euros para gasolineras CEPSA: 120.000 puntos.

35 euros de PayPal: 145.000 puntos.

Si traducimos los puntos a euros usando el saldo de PayPal obtenemos que cada punto vale 0,0002 euros

Si traducimos los puntos a euros usando el saldo de PayPal obtenemos que cada punto vale 0,0002 euros, una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que cada encuesta pequeña dentro de la app vale 15 puntos (0,003 euros) y que la encuesta más grande a la que hemos podido acceder, que era de 2.000 puntos y 20 minutos de duración (teórica), suponen en realidad 40 céntimos. Lo mínimo para reclamar el dinero son 40.000 puntos, por lo que tendrías que hacer 20 encuestas de 20 minutos cada una, es decir, invertir 6,6 horas por 10 euros para iTunes.

En total, y a lo largo de estos últimos 30 días, hemos conseguido 3.070 puntos, lo que se traduce en 60 céntimos o dos céntimos al día. Si a esto le sumamos los 75 céntimos de cashKarma tenemos un total de 1,35 euros que, desgraciadamente, se van a tener que quedar en la aplicación porque no llegamos al mínimo para reclamar. Una pena.

En definitiva, la experiencia de hacer encuestas desde el móvil es algo que no le podemos desear a nadie. Es un proceso aburrido, que aporta ínfimos beneficios económicos y que, en definitiva, sirve más para darle ingresos a la empresa que las ofrece que para ganar tú algo.

Puntos conseguidos Euros reales CashKarma 1.076 puntos 75 céntimos Toluna 3.070 puntos 60 céntimos

Haciendo balance del mes

Después de un mes sufriendo el constante bombardeo de notificaciones de correos de pago por clic, encuestas, juegos que tienes descargados para que la app detecte que no los ha borrado y te dé un par de puntos y anuncios de nuevas ofertas, el balance no podría ser más negativo. Si sumamos los ingresos obtenidos en cada uno de los tres bloques resulta que en un mes hemos ganado 2,44 euros, lo suficiente para comprar dos bolsas de gominolas o algo de fruta.

Puntos conseguidos Euros reales AppKarma 1.150 puntos 80 céntimos Cash Pirate 242 monedas 20 céntimos SumaClicks 56 puntos 5 céntimos ClickXTi 38 puntos 4 céntimos CashKarma 1.076 puntos 75 céntimos Toluna 3.070 puntos 60 céntimos

Dejando de lado la broma de que puedes ganar dinero con esto, que a la vista está que no, lo verdaderamente preocupante es la cantidad de tiempo que se puede llegar a invertir en algo que, realmente, no aporta nada a cambio. La trampa de convertir los euros en puntos funciona, porque no es lo mismo decirle al usuario que va a conseguir 0,0001 euros que 1 punto, y a las pruebas me remito. AppKarma, por ejemplo, tiene más de cinco millones de descargas en Google Play, y Cash Pirate un millón.

Una de las trampas de estos servicios es convertir las ganancias reales en puntos

¿Significa eso que ganar dinero online es imposible? No, nada más lejos de la realidad, pero no es fácil. Podrán hablarte de marketing de afiliación, monetización de un blog con AdSense, crear un canal de YouTube y monetizarlo, etc., pero todos estos procesos requieren esfuerzo, trabajo y constancia. Hay quien vive de ello, pero los casos no son abundantes.

Ganar algunos euros con el móvil puede ser posible a muy largo plazo, y si no tienes nada mejor que hacer y no te aburres, puede que en unos meses hayas conseguido suficientes puntos o monedas para canjearlas por 10 euros para Google Play. No esperes hacerte rico, no esperes que sea un proceso rápido y no esperes que sea sencillo.