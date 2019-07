Google Opinion Rewards: qué es y cómo sacarle partido

Vamos a explicarte qué es Google Opinion Rewards y cómo sacarle el máximo partido aprendiendo su funcionamiento y la manera en la que puedes obtener más recompensas. Se trata de un servicio con el que Google te hará encuestas de forma casual, y ganarás dinero con tu móvil a cambio de responderlas.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente esta aplicación y algunos de los fundamentos básicos de su funcionamiento. Luego, seguiremos con unos cuantos consejos para obtener más encuestas y ayudarte a ganar más dinero, y acabaremos con un pequeño aviso con el que recordarte que hacer trampas puede tener consecuencias.

Qué es Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards es una aplicación creada por Google, y con la cuál puedes ganar un poco de dinero con tu móvil. La mecánica es la siguiente, cada determinado tiempo la app te ofrecerá diferentes tipos de encuestas, y por contestarlas recibirás una pequeña compensación económica. Cuantas más encuestas respondas, más dinero ganarás.

Las encuestas suelen estar relacionadas con las ubicaciones por las que te mueves y las tiendas junto a las que pases, ya que suelen haber sido creadas por empresas de terceros. Normalmente se te preguntará si sueles hacer esto u lo otro, qué tiendas has visitado etcétera. Como muchas aplicaciones similares, esas primeras preguntas son una criba para buscar un perfil concreto de usuario.

Si con las primeras preguntas das el perfil, pasarás a más preguntas y el dinero que obtengas por la encuesta será ligeramente mayor. Si por el contrario no eres el perfil que está buscando el encuestador, simplemente se te dirá que la encuesta ha terminado y recibirás una pequeña compensación.

En cuanto al dinero que ganas, este no se te ingresa como dinero que luego puedas utilizar en cualquier sitio, sino que simplemente se añadirá a tu saldo de Google Play. Esto quiere decir que el dinero lo podrás utilizar sólo para comprar aplicaciones, juegos, o incluso alquilar películas y demás funciones de la tienda oficial de Android.

Por último, no te esperes ganar muchos euros con estas encuestas, ya que suelen ofrecer como recompensa apenas unos céntimos. Sin embargo, si vas haciéndolas es posible que en un tiempo juntes unos cuantos euros que puedas aplicar para tus compras.

Cómo sacarle partido a Opinion Rewards

Lo más importante es que Google Opinion Rewards ofrece encuestas en función de los sitios que visitas, por lo que es vital que actives la geolocalización de tu móvil. Una vez hecho, ve a la configuración de la app, y entra en Historial de ubicaciones de Google para activar también esta opción. Le estarás diciendo a Google por dónde te mueves en todo momento, pero gracias a eso te llegarán encuestas geolocalizadas con mayor frecuencia.

Teniendo en cuenta que muchas de estas encuestas estarán relacionadas con tiendas y productos concretos, si visitas zonas de tiendas o el centro de una ciudad habrá más posibilidades de que te lleguen. Esto también quiere decir que si te quedas en casa instalando la app de vez en cuando o teniéndola en el tablet es posible que no recibas encuestas, tienes que tenerla siempre instalada en tus dispositivos y salir con ella activa.

Si vives en un pueblo o ciudad pequeña es posible que recibas poca o ninguna encuesta. A mi me ha pasado y pensaba que simplemente la app no funcionaba, pero luego visité una gran ciudad y en poco rato en el centro me empezaron a llegar. Por lo tanto, si vives en una gran ciudad o viajas a una también recibirás más encuestas.

Hay que saber que los trayectos tienen una duración de varios días en el historial, así que si varías de vez en cuando tu rutina diaria aumentarás las posibilidades de ser encuestado porque está engordando el número de posiciones calientes en las que ya has quedado rastreado temporalmente.

Hay algunas encuestas que pueden estar disponibles por un tiempo limitado, lo que quiere decir que si dejas para después el responderlas podrías perder la posibilidad de hacerlas y ganar unos cuantos céntimos. Por lo tanto, cuando te lleguen nuevas encuestas lo más recomendable es responderlas siempre cuanto antes.

Además, en varias de estas encuestas se te van a pedir los tickets de las compras que hayas realizado en las tiendas sobre las que te pregunten. Por lo tanto, si has salido de compras por una gran ciudad ten los tickets a mano para adjuntarlos cuando te los pidan y que la recompensa sea mayor.

Hay épocas del año en la que las encuestas pueden ser más abundantes. Hay momentos del año en los que la gente tiende a comprar más e ir más a las tiendas, por lo que para analizar nuestros comportamientos hay más empresas que hacen encuestas.

Por último, como cualquier otra aplicación también es importante que mantengas Opinion Rewards siempre actualizada. Puede haber cambios en las mecánicas que hagan que las versiones antiguas dejen de funcionar, por lo que la manera de asegurarte de que ningún problema técnico evite que recibas tus ofertas es tenerla actualizada.

Cuidado con hacer trampas

Teniendo en cuenta todo esto, es posible que te veas tentado en intentar engañar a la aplicación para que te envíe encuestas que realmente con están relacionadas contigo, como instalando VPN o cambiando tu sexo. Esto va en contra del contrato de participación en el servicio y debes saber que hay control, que puedes caer también en las trampas de Google.

Como consejo, evita responder las encuestas al tuntún, ya que la compañía coloca en algunas ocasiones compañías ficticias con las que localizar a los tramposos. De seleccionar una de ellas y completar todo el proceso entras en la lista negra y los de Mountain View nunca te enviarán más, es decir, no ganarás más crédito. Dicho queda.