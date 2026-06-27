Nueva oportunidad para hacernos con una PlayStation 5 más barata: te puedes llevar una con lector por menos de 490 euros

Ya han pasado algunos días del boom que ha supuesto la apertura de reservas de 'GTA VI'. El juego, al menos de lanzamiento, solo llegará a tres consolas: las dos Xbox Series y a PlayStation 5. Puede que estuvieras esperando al anuncio definitivo de precios y ediciones de 'Grand Theft Auto VI' para hacerte con una de estas consolas, pero hemos tenido una mala noticia en el Prime Day: no ha habido ninguna oferta para ellas.

Centrándonos en la consola de Sony, la última subida de precios que recibieron las distintas versiones de PlayStation 5 dejó la más barata de estas en 599,99 euros. ¿Qué alternativas tenemos si queremos gastar menos? Desde hoy y hasta el próximo 29 de junio se nos presenta una en Back Market: tenemos descuentos de hasta 45 en los modelos Slim y Slim Digital.

PlayStation Slim con lector Reacondicionados PVP en Back Market — 486,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una alternativa para llevarnos una PS5 más barata a casa

Back Market es una tienda que vende productos reacondicionados por expertos. Más allá de que tiene muy buenos precios normalmente, esta promo llega con un descuento adicional en consolas PlayStation 5. Todo teniendo en cuenta que, además, son dispositivos con 24 meses de garantía y un período de prueba de 30 días en el que, si no te convence, puedes devolver la consola gratis. Los precios de las consolas serían los siguientes:

PlayStation 5 Slim (estado 'Muy bueno') : 531 euros, pero con el descuento se queda en 486 euros.

: 531 euros, pero con el descuento se queda en 486 euros. PlayStation 5 Slim (estado 'Excelente'): 549 euros, pero con el descuento se queda en 504 euros.

Si tenemos en cuenta que estas consolas cuentan, actualmente, 599,99 y 649,99 euros, lo cierto es que es una gran opción si buscamos ahorrar al máximo. Con ambas consolas vamos a poder jugar a 'GTA VI', pero también a un catálogo gigantesco de videojuegos donde hay muchos exclusivos que solo se pueden jugar en esta consola, como 'Astro bot' o el próximo 'Marvel's Lobezno'.

Eso sí, debemos tener en cuenta que hay pocas unidades y que la promo solo dura este fin de semana, por lo que tenemos poco tiempo para aprovechar estos precios de Back Market.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pexels, PlayStation

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