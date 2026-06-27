China está desviando sus ríos más caudalosos a miles de kilómetros. El precio a pagar es un enorme misterio medioambiental

El agua en China tiene un problema geográfico de base, puesto que el sur del país se inunda con mucha frecuencia mientras que el norte está en una situación de sequía. Para solucionarlo, el gigante asiático lleva décadas ejecutando el que probablemente sea el proyecto de ingeniería hidráulica más ambicioso de la historia de la humanidad, puesto que literalmente están moviendo a la naturaleza.

Haciendo historia. Si hay un país capaz de alterar la faz de la Tierra para garantizar su supervivencia económica y demográfica, es China. La premisa es tan simple de entender como faraónica de ejecutar, ya que lo que están haciendo es transferir el agua desde la rica cuenca del río Yangtsé, en el sur, hasta las áridas llanuras del norte, donde se concentra gran parte de la población, la agricultura y la industria del país, pero apenas el 20% de sus recursos hídricos.

El resultado de esto es el 'Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte' que cuenta con una colosal red de canales, tuberías y estaciones de bombeo que están desafiando a la geografía.

Las cifras de una obra titánica. Para dimensionar el tamaño de este proyecto, basta acudir a las fuentes oficiales, puesto que, según las últimas actualizaciones del Ministerio de Recursos Hídricos de China, la infraestructura no tiene parangón mundial.

En concreto, hasta la fecha, el sistema ha logrado transferir más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua a través de su ruta central y oriental. Desde una perspectiva hidrológica, tal y como detallan esquemas técnicos del CEDEX en plataformas como Hispagua, esto equivale a mover ríos enteros de forma artificial.

Los beneficiarios han sido 150 millones de personas que han visto cómo esta inyección de agua ha permitido incluso un "reabastecimiento ecológico", recuperando el nivel freático en zonas del norte que llevaban décadas agotándose. Pero la intervención masiva sobre el terreno siempre tiene una "cara B".





Los ríos. A medida que China redibujaba su mapa hídrico, surgió un dato alarmante, puesto que los censos oficiales revelaron que decenas de miles de ríos parecían haber desaparecido en el país en apenas unas décadas. Aquí los medios especialistas han planteado una gran preocupación global por este fenómeno, puesto que no se sabe si este transvase estaba secando el país a un ritmo sin precedentes.

La respuesta. Nos la ha dado un artículo publicado en 2019 que apuntó que la "desaparición" masiva de los cauces no se debía a que se hubieran evaporado de la noche a la mañana por culpa de las presas o el cambio climático, sino a un problema de metodología cartográfica. Es decir, de manera histórica, los censos incluían lo que los científicos denominan 'pseudo-rios' y utilizaban criterios de recuento que no se sustentaban.

Ahora que han aplicado una clasificación hidráulica mucho mejor y más consolidada, la cifra de estos ríos "perdidos" se redujo drásticamente.

El coste ecológico. Que los ríos no estén desapareciendo masivamente de los mapas no significa que el megaproyecto salga gratis, puesto que modificar el caudal de algunas de las cuencas más importantes del planeta acarrea riesgos que la literatura científica lleva años monitorizando.

Ya en 2009, una revisión clásica publicada en Wiley por el investigador Zhang Quanfa advirtió de las profundas implicaciones ambientales del transvase. Aquí propone que extraer volúmenes tan masivos del sur altera irremediablemente la cuenca del Yangtsé, lo que provoca una alteración del ecosistema acuático del sur, o incluso se ha visto que al llegar menos agua dulce a la desembocadura del Yangtsé, el agua del mar penetra tierra adentro, amenazando el suministro local y la agricultura del delta.

El coste demográfico. A estas advertencias medioambientales se suma el análisis institucional de expertos como Mark Wang y Chen Li quienes señalan los retos de gobernanza y la enorme fricción política y social generada. Aquí diferentes organizaciones críticas apuntan a que las autoridades han forzado el reasentamiento de cientos de miles de personas y ha requerido inversiones multimillonarias en plantas de tratamiento para evitar que el agua contaminada del sur arruine las reservas del norte.

Imágenes | ダモ リ

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