Un pequeño río perdido entre Rusia y Corea del Norte está poniendo a prueba algo mucho más grande: la paciencia de China con ambos

Año 1860, China pierde su acceso directo al mar de Japón tras firmar la Convención de Pekín con el Imperio ruso, cediendo territorios que hoy forman parte del Krai de Primorie. Aquella firma dejó a Pekín a apenas unos kilómetros del mar… pero sin poder tocarlo. Más de 160 años después, esa herida geográfica sigue condicionando su estrategia.

Un río pequeño con ambiciones enormes. El río Tumen es uno de esos accidentes geográficos que parecen menores hasta que se mira un mapa con ojos estratégicos. Apenas una estrecha franja de agua separa a China del acceso directo al mar de Japón, y esa pequeña barrera lleva más de un siglo frustrando una aspiración histórica de Pekín: salir al Pacífico nororiental sin depender de rutas más largas o vigiladas.

Sobre el papel parece una cuestión técnica. En realidad, es una cuestión de poder. Porque ese pequeño río perdido entre Rusia y Corea del Norte está poniendo a prueba algo mucho más grande: cuánto están dispuestos Moscú y Pionyang a tolerar la expansión estratégica china.

La vieja obsesión china. Desde que la dinastía Qing cedió parte de esa región al Imperio ruso en 1860, China arrastra una espina geográfica. Ese tramo perdido dejó a Pekín sin una salida cómoda al mar de Japón. Recuperar acceso a través del Tumen lleva décadas siendo una aspiración silenciosa.

No es solo una cuestión comercial. Si China logra navegar libremente por ahí, gana una puerta directa hacia un espacio donde operan la flota rusa del Pacífico en Vladivostok y las fuerzas de aliados de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur. En otras palabras: un río mínimo con impacto máximo.

Rusia y Corea del Norte juegan a otra cosa. El problema para Pekín es que sus dos vecinos tienen sus propios cálculos. Aunque oficialmente Rusia ha mostrado cierta disposición a cooperar, sobre el terreno la realidad es más ambigua. El acuerdo firmado en 2024 entre Kim Jong-un y Vladimir Putin para construir un puente sobre el río complica aún más la navegación china.

Ese puente es algo más que infraestructura: es una señal política. Moscú y Pionyang están estrechando sus lazos bilaterales, pero no necesariamente abriendo más espacio para la influencia china.

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Tres aliados, tres agendas. La situación refleja perfectamente la lógica actual entre los tres países: comparten intereses, pero no objetivos idénticos.

Mientras China quiere acceso y profundidad estratégica, Corea del Norte quiere apoyo militar y tecnológico ruso sin quedar demasiado absorbida por Pekín. Por su parte, Rusia quiere usar a Pionyang como socio militar y mantener a China cerca, pero no tan cerca como para sentirse rodeada en su Extremo Oriente. Es lo que algunos analistas resumen con una idea simple: están en la misma cama, pero soñando cosas distintas.

El mar que lo cambia todo. Qué duda cabe, si China logra abrir plenamente ese corredor, la ecuación regional cambia. Hoy podrían ser mercantes chinos cruzando hacia el mar de Japón. Mañana podrían ser buques de guerra. Y ahí saltan todas las alarmas. Para Corea del Norte significaría convivir con una presencia naval china más intensa justo al lado.

Por su parte, para Rusia implicaría aceptar que su retaguardia pacífica esté cada vez más expuesta a la sombra de Pekín. Y para Japón, Corea del Sur y Estados Unidos sería la confirmación de un nuevo eje militar más activo en una de las zonas más tensas de Asia.

La paciencia de Pekín tiene límites. El silencio tras la última cumbre entre Xi Jinping y Kim Jong Un sobre el Tumen dice mucho más de lo que parece. China sigue empujando, pero de momento ni Rusia ni Corea del Norte parecen dispuestas a darle lo que quiere.

Y eso puede convertirse en una fuente de fricción. Porque para Pekín, el Tumen no es solo un río: es una cuestión de prestigio, acceso y proyección de poder. Y cuanto más estrechen Moscú y Pionyang su cooperación sin contar con China, más crecerá la sensación en Pekín de que sus dos socios están aprovechando su apoyo… sin devolverle espacio estratégico a cambio.

Imagen | Baycrest, Farm, TowerCard

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