Taiwán se ha inspirado en Ucrania dando a sus ciudadanos un arma frente a China: “Es como adquirir una nueva habilidad”

Un vídeo de la unidad ucraniana Signum mostró en 2022 uno de los primeros ataques exitosos con drones FPV improvisados contra posiciones rusas, una escena que muchos analistas consideran el punto de partida de la revolución táctica que hoy estudian ejércitos de medio mundo. Aquello empezó como una solución casera de voluntarios y aficionados. Cuatro años después, países como Taiwán están enseñando a sus ciudadanos a pilotarlos como parte de su defensa.

La lección ucraniana. La guerra de Ucrania ha cambiado muchas cosas, pero una de las más profundas ha sido la forma en que el dron ha dejado de ser una herramienta auxiliar para convertirse en una pieza central del combate moderno.

Miles de misiones diarias, ataques de precisión baratos y una capacidad constante para vigilar, corregir fuego y desgastar al enemigo han transformado la lógica del campo de batalla. En Taiwán esa realidad se observa con atención porque la conclusión es evidente: si Ucrania ha logrado resistir durante años a una potencia superior gracias, en parte, a democratizar la guerra con drones, la isla cree que debe aprender esa lección antes de que sea demasiado tarde.

Convertir civiles en operadores. Por eso Taipéi ha puesto en marcha su primer programa civil de formación en pilotaje de drones, una iniciativa impulsada por la Kuma Academy que busca enseñar a ciudadanos corrientes algo que hace pocos años parecía reservado a militares o aficionados avanzados.

Contaba el Guardian que, en una pequeña sala llena de conos, jóvenes, jubilados y trabajadores practican vuelos básicos, maniobras de control y navegación visual. Lo importante no es solo aprender a volar, sino asumir que ese conocimiento puede tener un valor estratégico real. Uno de los participantes lo resume con una frase que encapsula toda la filosofía del programa: “Es como darme una nueva habilidad, algo que podría usar algún día si hiciera falta”.

El dron como arma ciudadana. Ese es el cambio más profundo: en Taiwán el dron empieza a verse como una especie de arma cívica, no necesariamente ofensiva, pero sí útil para sobrevivir y contribuir en una crisis. La idea no es armar a la población, sino moverla de una defensa pasiva (esconderse y esperar) a una defensa activa basada en observar, detectar y compartir información.

En un escenario de invasión china, estos pequeños aparatos podrían servir para vigilar movimientos enemigos, localizar heridos, coordinar evacuaciones o mantener enlaces visuales en zonas donde las comunicaciones tradicionales fallen. La lógica es simple: no todos pueden empuñar un fusil, pero casi cualquiera puede aprender a volar un dron.

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Prepararse para China. Qué duda cabe, el telón de fondo es la creciente presión de China sobre la isla. Taiwán vive bajo la amenaza constante de una posible operación militar china y cada vez más ciudadanos parecen asumir que la preparación individual es parte de la defensa nacional.

La expansión de grupos de defensa civil, los cursos de primeros auxilios y ahora la alfabetización con drones forman parte de esa transformación social. Desde ese prisma, la preparación ya no es solo cosa del ejército, cada ciudadano pasa a ser una posible pieza dentro de una red de resistencia más amplia.

Aprender a volar sin automatismos. El detalle técnico de estos cursos dice mucho sobre cómo Taiwán entiende la guerra futura: los drones son pequeños, ligeros, de fabricación nacional y sin GPS ni piloto automático. La razón es meridianamente clara. En un conflicto moderno la guerra electrónica puede inutilizar sistemas automáticos en segundos, así que el piloto debe aprender a controlar la máquina por pura vista y reflejos.

Es calcado a lo que ocurre en Ucrania, donde el combate electromagnético obliga a improvisar y adaptarse constantemente. Taiwán no quiere formar usuarios de tecnología cómoda, quiere formar operadores capaces de seguir funcionando cuando la tecnología falle.

La autonomía estratégica. Este esfuerzo también encaja con otro objetivo: reducir la dependencia tecnológica de China y construir una cadena de suministro propia para drones. Taiwán fabrica parte de su armamento, pero sigue dependiendo de ventas de armas de Estados Unidos para sus sistemas más pesados. Además, la incertidumbre política en Washington y los vaivenes en la relación con Pekín refuerzan la sensación de vulnerabilidad.

Por todo ello, para muchos taiwaneses aprender a volar un dron ya no es un pasatiempo ni una curiosidad técnica. Es más bien una forma tangible de prepararse para un futuro incierto, con la convicción de que, si llega el peor escenario, cada habilidad adquirida hoy puede marcar la diferencia en el futuro.

Imagen | Wikimedia

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