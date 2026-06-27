De Milán a París en cuatro horas: el megatúnel que Francia e Italia están construyendo bajo los Alpes

Bajo los Alpes, entre Francia e Italia, se está excavando uno de los mayores túneles ferroviarios de la historia. Tras décadas sobre la mesa, desde hace un lustro que comenzó esa megaconstrucción que involucra maquinaria pesada y a miles de trabajadores para materializar la obra infraestructura transfronteriza más ambiciosa que Europa tiene entre manos ahora mismo. Porque no es solo conectar dos estados, es que será el corazón del Corredor Mediterráneo de la red transeuropea de transporte para unir el sur de Europa de este a oeste.

El túnel. La pieza central de ese corredor es el túnel de base del Mont Cenis, que será uno de los más largos del mundo: 115 kilómetros pero con letra pequeña. Así, está compuesto de dos tubos ferroviarios paralelos de vía única, cada uno de ellos de 57,5 kilómetros. En el túnel principal habrá además cuatro puntos de acceso, 204 ramales de seguridad y una red subterránea logística con pozos de ventilación.

Cuando esté en funcionamiento, los trenes atravesarán los Alpes en una vía prácticamente llana, lo que elimina las actuales pendientes que obligan a reducir la velocidad y la carga. Estos túneles se unen a la infraestructura ferroviaria existente en Saint-Jean-de-Maurienne en Francia y en Susa para Italia. En la actualidad hay más de 3.300 trabajadores en obra, con un pico previsto de 4.000 en toda la sección transfronteriza. De momento, en febrero de este año en la parte francesa ya se había excavado el 29% del total.

Por qué es importante. Que el viaje en tren entre ambos países va a ser más rápido y cómodo es una realidad: como detalla el Quaderno 11 dell'Osservatorio: el trayecto París-Milán pasará de las actuales siete horas a unas cuatro horas y media, de modo que el tren gana puntos frente al avión en una ruta tremendamente transitada. Pero la gran ventaja está en la logística de mercancías: los Alpes obligan a que buena parte del comercio entre el norte y el sur de Europa vaya por carretera, con todo el coste ambiental y la congestión que eso implica.

Contexto. La historia de este túnel es larga y accidentada. La ocurrencia data de los 90, pero lleva décadas de retrasos por cuestiones políticas, especialmente procedentes de Italia. En 2021 fue cuando por fin el proyecto se desbloqueó definitivamente con la firma de los contratos en el lado francés. Eso sí, el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió a principios de año que el objetivo de tenerlo listo antes de 2030 no sucederá. De hecho, el promotor del proyecto apunta a 2033 como fecha de apertura al tráfico. Más retrasos.

En cifras. Algunos de los datos en los que se mueve el proyecto:

Coste del tramo: 11.100 millones de euros, un 30% más que la estimación inicial de 2015. La financiación se reparte: 40% Unión Europea, 35% Italia, 25% Francia.

La reducción de tiempos: Milán-París en 4h 30 minutos, frente a las casi siete horas actuales. Turín-Lyon pasará de 3h 47 minutos a 1h 47 minutos. Turín-París: unas 4 horas, casi una hora y media menos.

700.000 camiones menos por carretera al año según TELT, lo que se traduce en 3 millones de toneladas de dióxido de carbono menos anualmente.

En detalle. Del diseño, construcción y gestión del proyecto se encarga TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), empresa creada expresamente para este proyecto y conformada al 50% por el Estado italiano a través de Ferrovie dello Stato y al 50% al Estado francés. Eso sí, en la ejecución hay un consorcio de grandes empresas europeas, entre ellas la alemana Herrenknecht, toda una institución en maquinaria tuneladora.

Para la excavación se combinan dos métodos: para tramos largos se usan las enormes TBMs de la empresa alemana, de 180 metros de longitud y 10,4 metros de diámetro, 2.300 tonelada de peso y 8.100 kW de potencia. Para los tramos de acceso y secciones con geología compleja se usa el método tradicional de perforación y voladura.

Sí, pero. La primera cuestión ya ha asomado la patita en el apartado de "En cifras": el coste está disparado y amenaza con seguir haciéndolo (sin ir más lejos, el vecino túnel del Brenner aumentó un 40% respecto a las estimaciones iniciales). También está sobre la mesa el impacto ambiental: grupos ecologistas llevan años advirtiendo de daños al ecosistema alpino y algunos manantiales de la zona ya han comenzado a secarse por las obras. Finalmente, el proyecto ha recibido críticas porque el tráfico ferroviario y por carretera en el corredor estaba bajando cuando se aprobó, lo que pone en duda la rentabilidad futura de la inversión.

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