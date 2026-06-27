LG gram Pro 16Z90U (2026), análisis: el portátil de 16 pulgadas más ligero del mercado se toma en serio la IA

LG lleva años siendo el maestro de un solo aspecto, y es justo uno que resulta muy difícil de hacer bien: construir el portátil de mayor diagonal del mercado que pese menos que cualquier rival de diagonal menor. El LG gram ha vivido durante generaciones de ese argumento tan sencillo de enunciar y tan complicado de mantener generación tras generación.

El modelo LG gram Pro 16Z90U de 2026 avanza técnicamente con paneles OLED con frecuencias de refresco adaptativas y alto brillo. Esto nos permite trabajar en exteriores con comodidad sin tener que renunciar a un peso de 1.199 gramos, que sigue siendo la razón principal de existir de este portátil.

Además de la pantalla, el nuevo LG Gram Pro IA estrena el interior de moda para un portátil que se precie en 2026: procesador Intel Core Ultra X7 358H de arquitectura Panther Lake, la GPU integrada Arc B390 y un sistema de IA dual con el gran atractivo de aunar un modo local que funciona sin conexión a internet y un modo nube con GPT-4o y Copilot. ¿Alguien da más?

Ficha técnica del LG gram Pro 16Z90U (2026)

LG Gram Pro 2026 16Z90U Dimensiones y peso 357,0 x 255,2 x 16,4 mm 1.800 gramos pantalla OLED de 16 pulgadas WQXGA+ (2880 x 1800) 500 nits Contraste 1.000.000:1 Relación de aspecto 16:10 procesador Intel Core Ultra X7 358H

16 núcleos: 4 de alto rendimiento + 8 de eficiencia + 4 de bajo consumo

Hasta 4,8 GHz

18 MB Intel Smart Cache

NPU de hasta 50 TOPS gráficos Intel Arc graphics B390 Graphics memoria 32 GB LPDDR5X (Doble canal, 8.533 MHz) puertos 2 x USB-A 3.2 Gen 2x1

2 x USB-C USB 4 Gen 3x2 con carga rápida, DisplayPort y Thunderbolt 4

1 x HDMI 2.1

1 x jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono conectividad inalámbrica Wi-Fi 7

Intel Wireless-BE211 2x2

Bluetooth 6.0 red cableada Ethernet 10/100/Gigabit mediante adaptador RJ45

Adaptador RJ45 no incluido almacenamiento 512 GB M.2 (NVMe Gen.5) batería Hasta 27 horas, 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio sonido Audio HD con Dolby Atmos

Altavoces estéreo integrados de 3 W x 2

Smart AMP hasta 5 W webcam y micrófono Cámara FHD IR de 2 MP a 30 FPS

Doble micrófono

Reconocimiento facial precio Desde 1.999 euros

LG gram Pro 16Z90U-K.AUB5BN - Ordenador Portátil Ultraligero de 16" Intel Core Ultra X7 358H, 32 GB RAM, 512 GB SSD, ARC B390 Graphics, OLED Antirreflejo, 1199g, 27h, Windows 11, Teclado ES, Carbón PVP en LG — 1.999,00 € Amazon — 2.078,83 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Diseño: el gram sigue siendo el gram, ahora con aleación nueva

Quien haya tenido un LG gram en las manos en los últimos años reconocerá este “nuevo” 16Z90U sin necesidad de buscar el logotipo. Las líneas rectas, los marcos contenidos, el perfil de unos doce milímetros y el negro carbón mate muy sobrio son los mismos de siempre. Y sigue siendo la combinación más convincente del mercado para quien busca un portátil de 16 pulgadas que no parezca que lleva dieciséis pulgadas en la mochila.

Lo que cambia por debajo del acabado es el material. LG introduce en esta generación una nueva aleación denominada Aerominum que sustituye al magnesio con fibra de carbono de versiones anteriores por una combinación de aluminio y magnesio que me ha dejado las mismas buenas sensaciones en cuanto a resistencia fiable a pesar de su reducido grosor y peso.

El nuevo LG gram estrena aleación de aluminio y magnesio para consolidar ser el portátil de 16 pulgadas más ligero y resistente del mercado

De hecho, el chasis supera las pruebas de la certificación militar MIL-STD-810H para resistencia a elementos como la temperatura, altitud, humedad, vibraciones o impactos. Lo que todavía tiene que mejorar LG es lo fácil que quedan en la carcasa huellas y restos de grasa de los dedos.

La conectividad es generosa para el grosor del equipo y sigue la misma distribución del modelo anterior. En el lateral izquierdo encontramos los dos puertos Thunderbolt 4 y la salida HDMI 2.1. En el lateral derecho, los dos USB-A 3.2 y el jack de 3,5 mm.

Tenemos todos los puertos que necesitamos para un uso profesional exigente, con la única limitación de siempre: los dos puertos de alta velocidad para carga y dock están en el mismo lado izquierdo, lo que obliga a cargar desde la izquierda en todos los casos. No es un problema grave, pero como solemos indicar en nuestras reviews, en un equipo de este precio y vocación de movilidad, distribuirlos entre ambos laterales habría sido la solución más práctica.

Una novedad del nuevo modelo LG Gram es que ya no tenemos identificación biométrica en el botón de encendido. LG lo centra ahora todo en el reconocimiento facial con Windows Hello, que funciona bien y con rapidez. Pero nunca está de más el lector de huellas.

Otro detalle que, habiendo analizado a sus rivales directos este año, echamos de menos: un obturador físico para la cámara frontal. Debemos recurrir a un atajo de teclado en su lugar.

Respecto a la webcam, LG vuelve a cumplir con un sensor de 2 MP para una cámara FullHD con doble micrófono y que no decepciona en videollamadas aunque no esté entre las mejores del sector.

Pantalla: lo que le faltaba al modelo de 16 pulgadas

Si hay una versión de la familia LG Gram donde LG marca diferencias es la de 16 pulgadas. Poco grosor y mínimo peso aquí tienen todo el valor del mundo. Así que la consolidación de un panel OLED de nivel con 120 Hz adaptativos y brillo alto es una enorme alegría.

La llegada de un panel OLED de nivel, con 120 Hz, alto brillo y gran resolución, al formato de 16 pulgadas, redondea de manera contundente un portátil profesional sin rival en el mercado

Estamos hablando de una pantalla de 16 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles en formato 16:10. Esta ofrece una densidad de imagen que resulta cómoda para trabajar con texto nítido y elementos de interfaz bien definidos a la distancia habitual de uso.

A la hora de consumir contenidos, entra en acción el contraste que proporciona el OLED, notándose enseguida la diferencia con un panel IPS. Otro punto a su favor es el brillo de 500 nits que ayuda a que, junto con el tratamiento antirreflejos del panel, facilite que el uso del equipo sea completamente cómodo en espacios de trabajo con iluminación lateral directa, ventanas o fluorescentes en el techo. Y todo sin que se aprecie excesiva pérdida de vivacidad en los colores.

Respecto a la frecuencia de refresco, es dinámica de entre 30 y 120 Hz pero podemos ajustarla manualmente entre 60 y 120 Hz. En estos equipos con mejores gráficas integradas, la llegada de los 120 Hz ya no es solo cuestión de fluidez visual en el día a día con el equipo sino que empieza a tomar relevancia a la hora de jugar a títulos cada vez más actuales.

El sonido, para ser un equipo tan delgado, cumple correctamente. Se basa en dos altavoces estéreo de 3W y ecualización Dolby Atmos.

Rendimiento e IA: Panther Lake, Arc B390 y el gram chat que trabaja sin internet

El Core Ultra X7 358H de arquitectura Panther Lake que estrena el gram Pro en 2026 es un acompañante perfecto a la mejora del panel OLED en el equipo. Aquí ya no hablamos de una actualización menor del procesador sino que la de este año, por fin, es muy relevante en el día a día con el equipo. Lo llevamos viendo este 2026 en todos los equipos que se han animado a implementarlo.

El Core Ultra X7 Panther Lake implica más de lo que parece para este LG gram, especialmente en el rendimiento gráfico que nos aporta y la fluidez de trabajo en el día a día sin afectar a la excelente autonomía de siempre

Los 16 núcleos con 4 P-Cores de alta frecuencia, 8 E-Cores de eficiencia y 4 LP E-Cores de ultra eficiencia, fabricados en el proceso Intel 18A de producción propia, ofrecen en nuestras pruebas de GeekBench 6 unos 2.532 puntos en Single Core y 14.827 en Multi Core. Son cifras sólidas en la línea de otros portátiles que usan el mismo chip. El modelo de prueba en Xataka contaba con 32 GB de memoria RAM LPDDR5X (Doble canal, 8533MHz) y almacenamiento de 512 GB M.2 (NVMe Gen.5) con ranura extra disponible para el usuario.

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En PCMark 10 el equipo se anota una puntuación por encima los 10.000 y en cargas sostenidas también cumple aunque se aprecia ligero recorte de rendimiento por parte del sistema. Lo hace, además, con una refrigeración activa muy contenida en ruido aunque apreciable térmicamente sobre ciertas partes del chasis. El teclado, excepto la zona pegada al panel (ya fuera del teclado en sí), así como la parte inferior del chasis, sí que sufren un calentamiento importante en tareas muy exigentes a nivel gráfico. Es en esos momentos cuando no es viable usar el equipo sobre las piernas directamente.

Si lo llevamos al día a día, esta configuración hardware permite un uso sin fricciones ni sensación de pesadez alguna en el uso cotidiano del equipo, tanto en ofimática como en videollamadas y multitarea moderada. Con la gráfica integrada de Intel podemos ir mucho más allá que en generaciones anteriores a nivel de diseño gráfico, vídeo y similares, pero si es tu tarea principal, no es el equipo idóneo todavía.

De hecho la GPU integrada Arc B390 es la sorpresa más agradable de esta generación permitiendo gaming casual de manera solvente.

Y llegamos a la sección que en 2026 ya no puede tratarse como un apartado secundario en ningún portátil que se tome en serio. La IA.

El gram Pro IA implementa lo que LG llama un sistema de IA dual con dos modalidades claramente diferenciadas. La primera es gram chat On-Device: un asistente conversacional que se ejecuta íntegramente en el procesador local del equipo (el X7 cuenta con NPU capaz de ofrecer hasta 50 TOPS), sin enviar ningún dato a servidores externos y sin necesitar conexión a internet para funcionar. La segunda es gram chat Cloud, que utiliza el modelo GPT-4o de OpenAI y que viene con una suscripción gratuita de un año incluida con el portátil. A partir de ahí tocará pagar.

La apuesta por un asistente conversacional propio que pueda funcionar de manera privada para gestionar de tareas y documentos con información sensible es un gran punto a favor de este equipo. Pero ahora mismo tiene bastantes limitaciones

La distinción entre los dos modos no es meramente cosmética o de color en los iconos. gram chat On-Device tiene por misión resolver tareas concretas y locales: buscar y resumir documentos almacenados en el equipo, responder preguntas sobre el contenido de archivos sin subirlos a ningún servidor, guiar al usuario a través de los ajustes del sistema operativo con instrucciones contextuales o automatizar tareas repetitivas dentro de Windows.

Es importante el matiz de tareas concretas que hemos hecho, porque no es un asistente conversacional al uso ni como podemos entender que funciona un LLM que ejecutamos en local. Hay demasiados momentos en que obtenemos respuestas que no casan con lo que le hemos pedido o directamente no es capaz de entender lo que queremos que haga.

En nuestras pruebas, con documentos para resumir, búsqueda, traducciones, ajustes del sistema y tareas similares, el sistema ha cumplido con una velocidad de ejecución aceptable, pero siempre usando las opciones por defecto del modelo. Si intentábamos darle nuestras instrucciones, el fallo era lo más común y había que centrarse en lo que ya sabemos que puede hacer el sistema y pedírselo como espera. Ninguna revolución pues de lo que ofrecen otros fabricantes, aunque el sistema de LG es prometedor.

Para conseguir que entienda y ejecute todo lo que le pedimos ya hay que recurrir a la función en la nube, basada en GPT-4o. Por supuesto, el equipo es además un Copilot+ PC certificado, por lo que hay acceso al catálogo de funciones de Windows 11 que requieren este nivel de capacidad de IA local, como los subtítulos en tiempo real.

Teclado, touchpad y autonomía

Con bastante espacio para el teclado, LG opta en su versión de 16 pulgadas por ofrecer una versión con teclado numérico, muy acorde con el perfil profesional del equipo.

El teclado del gram Pro IA ofrece un recorrido de tecla suficiente para la escritura prolongada y una respuesta táctil que resulta satisfactoria y agradable. Tiene retroiluminación con dos niveles y apagado automático, y la disposición general es cómoda para jornadas largas, siendo además muy silencioso.

Pese a que estamos hablando de un portátil de 16 pulgadas, el touchpad me ha parecido más pequeño de lo que esperaría. Es de tamaño estándar pero funciona con precisión y fiabilidad, aunque el clic físico me ha parecido demasiado brusco. Es el punto donde el equipo más cede terreno frente a competidores de precio similar.

El teclado es silencioso, cómodo y con sección numérica. Pero el touchpad nos hubiera encantado de más tamaño para igualarse a la competencia

Respecto a la batería, al estar hablando de un LG gram, no podía defraudarnos. La batería de 77 Wh ofrece en nuestras pruebas de uso mixto —navegación, ofimática, videoconferencias y edición de documentos con el brillo al 50%— entre 12 y 14 horas de autonomía real. En el modelo comercial que llega a las tiendas, el cargador de 65W de serie no viene incluido, pero sí el cable USB-C.

LG gram Pro IA (2026), la opinión y nota de Xataka

El gram Pro IA de 2026 se presenta en el mercado con mejoras respecto a la generación anterior. Pero al contrario que otros años, en este 2026 el salto es muy relevante.

La consolidación de un panel OLED brillante y con tratamiento antirreflejos, la incorporación de Panther Lake con una GPU integrada que ya puede llamarse capaz para gaming casual, y la apuesta por una IA local que, aunque limitada, da buenos pasos adelante, convierten a este portátil en algo cualitativamente diferente a lo que era el gram hace solo una generación. El peso más reducido del mercado para un portátil de 16 pulgadas y una excelente autonomía se mantienen intactos.

Los puntos débiles son conocidos y en su mayor parte son el precio inevitable de mantener 1,2 kg en un portátil de 16 pulgadas: algo de throttling bajo cargas sostenidas, un touchpad que no impresiona o la pérdida del lector de huellas. Asumibles a cambio de lo que ningún otro fabricante puede ofrecer en esta diagonal, con este peso.

9,0 Diseño 9,5 Pantalla 9,0 Rendimiento 9,0 Teclado/trackpad 8,5 Software 8,7 Batería 9,2 A favor El gram sigue siendo el portátil de 16 pulgadas más ligero del mercado y sin renunciar a la resistencia para el día a día

La autonomía supera las 12 horas en uso real: jornada completa sin cargador garantizada

La pantalla OLED con acabado antirreflejos es una mejora muy bienvenida En contra El touchpad es funcional pero estrecho para un portátil de 16 pulgadas en este rango de precio

El throttling bajo cargas sostenidas hace que el gram baje algo su rendimiento y genere calor excesivo en la parte inferior

No me gusta la pérdida del lector de huellas



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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.