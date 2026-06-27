El yacimiento fósil más controvertido de la evolución humana se ha vuelto aún más desconcertante: ¿Por qué solo hay mujeres?

Hace poco más de una década en una cueva de Sudáfrica descubrimos a un pariente lejano del homo sapiens: el Homo naledi, uno de los homínidos más enigmáticos de la evolución. Su cuerpo tenía una forma curiosa desde el punto de vista de la paleontología: la cabeza y los hombros eran similares a los Australopithecus, pero manos, pies y cara se daban un aire al género Homo. Su cerebro era además aproximadamente un tercio del nuestro.

Algo que llamó la atención desde el principio fue lo homogéneos que eran entre sí los esqueletos encontrados en el sistema de cuevas Rising Star. Quizás, demasiado. Así que asumieron lo habitual: que había machos y hembras y que los esqueletos más grandes correspondían a los machos. Estaban equivocados.

El hallazgo. Esa suposición nunca se verificó a escala molecular, algo que ahora sí que se ha hecho: por primera vez un equipo ha analizado sus dientes. Más concretamente, el esmalte de 23 dientes de al menos 20 ejemplares. Lo que les interesaba era buscar la proteína Amelogenina-Y, que solo existe en los machos ya que está codificada en el cromosoma Y. No la encontraron. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los especímenes analizados eran biológicamente femeninos.

Por qué es importante. Porque este análisis es el de mayor escala realizada sobre una población de homínidos extinto y sugiere que Rising Star es el primer yacimiento de enterramiento exclusivamente femenino creado por una especie que no era Homo sapiens. O sea, que cientos de miles de años antes de lo que pensábamos ya existían rituales funerarios.

Y además resuelve uno de los enigmas del homo naledi: por qué se parecen tanto entre sí a nivel morfológico. Pues porque lo que parecía una característica biológica de la especie es simplemente el resultado de que todos los individuos conocidos pertenecen a un único sexo.

Contexto. El naledi ha sido una especie controvertida para la paleontología desde el principio. Cuando se descubrió en 2015, los investigadores ya señalaron que era la especie de homínido antiguo con menor diferencia de tamaño entre sus individuos adultos jamás encontrada. Ahora sabemos el por qué.

El esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo, tanto que protege las proteínas de la degradación ambiental una eternidad. Por esta razón, la técnica se ha usado en restos que tienen hasta dos millones de años de antigüedad: los fósiles de H. naledi "solo" tienen entre 241.000 y 335.000 años, así que están dentro de ese rango analizable.

En detalle. Para validar los resultados y descartar errores internos, el análisis se realizó en dos laboratorios de forma independiente y además el equipo de la Universidad de York analizó los aminoácidos para descartar que las proteínas fueran producto de la contaminación. Lee Berger, uno de los autores del estudio, sostiene que si los adultos vivían separados por sexos, esperaríamos encontrar al menos bebés masculinos en la cueva, pero no fue el caso. Más que una casualidad, apunta a que esa segregación era una práctica mortuoria.

El paper explica también que el Homo naledi tiene un aminoácido único nunca visto en otros homínidos y que comparte una característica en una proteína de los huesos con el Paranthropus robustus, lo que ayuda a contextualizar a ambas especies en el árbol de la evolución.

Sí, pero. El estudio recoge una posibilidad a tener en cuenta: que la ausencia de marcador masculino se deba a una mutación o desaparición del gen a lo largo de la evolución, lo que haría que machos biológicos resultaran indistinguibles de hembras con esta técnica. Elizabeth Sawchuk, conservadora de evolución humana en el Cleveland Museum of Natural History y ajena al estudio, lo resume: "es un resultado extraño en una especie que ya era de por sí extraña". La interpretación más espectacular, que H. naledi enterraba a sus muertos separados por sexo, es también la más difícil de probar.









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Portada | Rising Star Program (Hawks et al., eLife (2017))



