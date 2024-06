Bluetooth 5.4: novedades y diferencias de la nueva versión del estándar de comunicación inalámbrico

Vamos a explicarte qué ofrece el nuevo Bluetooth 5.4, y cuáles son sus novedades con respecto a los Bluetooth 5.3, 5.2, 5.1 y 5.0. Así, cuando veas ordenadores o móviles que ofrecen esta tecnología vas a saber qué es lo que tendrás si inviertes en ellos en este aspecto con respecto a los que tienen versiones anteriores.

El Bluetooth es una de las tecnologías más importantes para conectar dos dispositivos de forma inalámbrica. Eso sí, recuerda que al hacerlo, se utilizan las mejoras y tecnologías del dispositivo con una versión inferior. Por lo tanto, si conectas un dispositivo Bluetooth 5.4 a uno con Bluetooth 5.0, las características que usaréis serán las del 5.0.

Novedades del Bluetooth 5.4

Este nuevo paso evolutivo del estándar de comunicación tiene interesantes nuevas características. En esta versión, casi todas las mejoras están centradas en mejorar la seguridad de la tecnología con respecto a las versione anteriores, manteniendo una eficiencia y una fiabilidad excelentes.

También está la nueva tecnología PAwR (Periodic Advertising with Responses o Publicidad Periódica con Respuestas), que permite que un punto de acceso Bluetooth pueda conectarse y comunicarse con varios nodos finales de forma bidireccional, algo que antes no era posible. Esto no está hecho para que tu móvil se conecte a varios dispositivos, sino que está pensado para el IoT.

Esta tecnología viene bien, por ejemplo, para las etiquetas electrónicas en las estanterías de las tiendas. Usando el PAwR, en una tienda se podrán monitorizar o cambiar los precios de varias de estas etiquetas de forma remota, facilitando mucho el trabajo en los establecimientos que las tengan.

Y como estas conexiones requieren una buena privacidad, también se ha añadido la tecnología EAD (Encrypted Advertising Data o Datos de Publicidad Cifrados). Lo que hace esto es cifrar las conexiones PAwR, para que el intercambio de datos entre los dispositivos sea seguro.

Además de esto, también se han añadido las características de seguridad LE GATT SLC , que reduce los fallos debidos a condiciones de seguridad de acceso retardado, mejorando la experiencia de usuario. También tenemos la Selección de Codificación Publicitaria, que permite controlar los datos de corrección de errores y aumentar la comunicación.

En definitiva, lo que tenemos es una nueva versión de Bluetooth que se centra en el Internet de las Cosas, concretamente en el sector minorista. Son características menores de cara al usuario final que solo quiere conectar su móvil o PC, pero importantes en el mundo empresarial.

Evolución del Bluetooth versión a versión

Y vamos a terminar mostrándote la evolución de las versiones de Bluetooth, para que puedas saber las características que se han ido implementando con el paso del tiempo.

Bluetooth 1.0: Fue la primera versión lanzada en 1999, y precisamente por ser el primer paso para la tecnología, tuvo muchos problemas de conectividad y seguridad. Actualmente se encuentra en desuso.

Fue la primera versión lanzada en 1999, y precisamente por ser el primer paso para la tecnología, tuvo muchos problemas de conectividad y seguridad. Actualmente se encuentra en desuso. Bluetooth 1.1 : Fue la primera actualización del Bluetooth 1.0, y llegó en 2002. Es ya una versión madura y comercial con una tasa de transmisión de alrededor de 721 kbps.

: Fue la primera actualización del Bluetooth 1.0, y llegó en 2002. Es ya una versión madura y comercial con una tasa de transmisión de alrededor de 721 kbps. Bluetooth 1.2 : La segunda actualización del Bluetooth 1.0, que llegó en 2003 y redujo las interferencias que existían todavía en la versión 1.1 para terminar de afinar la tecnología.

: La segunda actualización del Bluetooth 1.0, que llegó en 2003 y redujo las interferencias que existían todavía en la versión 1.1 para terminar de afinar la tecnología. Bluetooth 2.0 : La segunda gran versión de Bluetooth llegó en 2004, aunque compatible con la 1.2. Su principal característica fue la introducción de la Enhanced Data Rate, (EDR o tasa mejorada de datos), que le permitía ofrecer una tasa de transmisión de algo más de 2 Mb/s.

: La segunda gran versión de Bluetooth llegó en 2004, aunque compatible con la 1.2. Su principal característica fue la introducción de la Enhanced Data Rate, (EDR o tasa mejorada de datos), que le permitía ofrecer una tasa de transmisión de algo más de 2 Mb/s. Bluetooth 2.1 : La siguiente versión lanzada en 2007, que mantuvo la misma tasa de transmisión que su antecesora. Sin embargo, introdujo una característica que cambió el Bluetooth para siempre, la posibilidad de que un terminal pudiera agregar a otro, y conectarse automáticamente sin necesidad de un PIN ni nada por el estilo.

: La siguiente versión lanzada en 2007, que mantuvo la misma tasa de transmisión que su antecesora. Sin embargo, introdujo una característica que cambió el Bluetooth para siempre, la posibilidad de que un terminal pudiera agregar a otro, y conectarse automáticamente sin necesidad de un PIN ni nada por el estilo. Bluetooth 3.0 . Esta versión llegó en 2009, y trajo consigo el término o apellido HS de High Speed (gran velocidad). Supuso una gran mejora en la tasa de transmisión, que podía llegar a alcanzar los 24 Mbps.

. Esta versión llegó en 2009, y trajo consigo el término o apellido HS de High Speed (gran velocidad). Supuso una gran mejora en la tasa de transmisión, que podía llegar a alcanzar los 24 Mbps. Bluetooth 4.0 : Esta es posiblemente una de las versiones más importantes del estándar, ya que con ella se empezó a combatir el consumo excesivo de batería de la tecnología mediante Bluetooth Low Energy. La versión llegó en 2010, mantuvo la tasa de transferencia de 24 Mb/s y gracias a su bajo consumo se empezó a utilizar en dispositivos más pequeños y menos potentes.

: Esta es posiblemente una de las versiones más importantes del estándar, ya que con ella se empezó a combatir el consumo excesivo de batería de la tecnología mediante Bluetooth Low Energy. La versión llegó en 2010, mantuvo la tasa de transferencia de 24 Mb/s y gracias a su bajo consumo se empezó a utilizar en dispositivos más pequeños y menos potentes. Bluetooth 4.1 : Llegó en 2013, y se caracterizó por dirigirse sobre todo al mundo del IoT (Internet de las cosas) al permitir la conexión entre dispositivos pequeños sin intermediarios.

: Llegó en 2013, y se caracterizó por dirigirse sobre todo al mundo del IoT (Internet de las cosas) al permitir la conexión entre dispositivos pequeños sin intermediarios. Bluetooth 4.2 : Esta siguiente actualización llegó en 2014, e implementó el protocolo IPv6 para permitir la conexión directa a través de Internet.

: Esta siguiente actualización llegó en 2014, e implementó el protocolo IPv6 para permitir la conexión directa a través de Internet. Bluetooth 5.0 : A mediados de 2016 llegó la gran revolución, un nuevo paso adelante que doblaba la tasa de transferencia, cuadruplicaba el alcance, seguía con un bajo consumo pensado en el IoT y permitía una mayor cantidad de datos en cada mensaje transferido. En cuanto a números, la tasa de transferencia era de hasta hasta 50 Mb/s, y el alcance hasta 240 metros.

: A mediados de 2016 llegó la gran revolución, un nuevo paso adelante que doblaba la tasa de transferencia, cuadruplicaba el alcance, seguía con un bajo consumo pensado en el IoT y permitía una mayor cantidad de datos en cada mensaje transferido. En cuanto a números, la tasa de transferencia era de hasta hasta 50 Mb/s, y el alcance hasta 240 metros. Bluetooth 5.1 : La nueva versión llegada en 2019 giraba en torno a la localización, permitiendo que los dispositivos puedan saber la ubicación de otros dispositivos a los que estén conectados con un margen de centímetros. También podrá identificar la dirección de donde proviene una señal que está buscando.

: La nueva versión llegada en 2019 giraba en torno a la localización, permitiendo que los dispositivos puedan saber la ubicación de otros dispositivos a los que estén conectados con un margen de centímetros. También podrá identificar la dirección de donde proviene una señal que está buscando. Bluetooth 5.2 , también conocido como Bluetooth LE Audio : Es un estándar publicado principios del 2020, y que mejora la calidad de sonido y la eficiencia energética en todos los dispositivos que se conectan para funciones de audio. Utiliza un nuevo códec, el Low Complexity Communication Codec (LC3), que puede comprimir y descomprimir de forma más eficiente los datos que se transmiten, y permite la transferencia de audio a varios dispositivos a la vez.

, también conocido como : Es un estándar publicado principios del 2020, y que mejora la calidad de sonido y la eficiencia energética en todos los dispositivos que se conectan para funciones de audio. Utiliza un nuevo códec, el Low Complexity Communication Codec (LC3), que puede comprimir y descomprimir de forma más eficiente los datos que se transmiten, y permite la transferencia de audio a varios dispositivos a la vez. Bluetooth 5.3 : Anunciada en julio del 2021, aunque no ha empezado a estar disponible hasta mayo del 2022. Esta versión ofrece un menor consumo al utilizarse, que las conexiones tengan menos interferencias, mejor seguridad en las conexiones y una mejor calidad en cada momento, en función del ancho de banda necesario. Pequeños detalles para seguir puliéndolo.

: Anunciada en julio del 2021, aunque no ha empezado a estar disponible hasta mayo del 2022. Esta versión ofrece un menor consumo al utilizarse, que las conexiones tengan menos interferencias, mejor seguridad en las conexiones y una mejor calidad en cada momento, en función del ancho de banda necesario. Pequeños detalles para seguir puliéndolo. Bluetooth 5.4: Lanzado en noviembre del 2023, se centra en mejorar la seguridad y eficiencia de redes Bluetooth Mesh, especialmente para usos empresariales como la conexión con varios dispositivos como pueden ser las etiquetas electrónicas con la tecnología PAwR, y el cifrado EAD.

