Bluetooth LE Audio: qué es y qué mejoras traerán sus novedades

Vamos a explicarte qué es y qué mejoras traerán las novedades del nuevo Bluetooth LE Audio que ha sido anunciado por el Bluetooth SIG, la asociación formada por 9.000 empresas que dirige el desarrollo de esta tecnología. Se trata de un nuevo estándar que ha sido presentado durante el CES 2020 de Las Vegas

El Bluetooth es el estándar inalámbrico más utilizado para conectar dispositivos y accesorios, y uno de sus usos típicos es el de conectar auriculares inalámbricos con teléfonos y ordenadores. Pues bien, este nuevo estándar se centrar precisamente en la conectividad relacionada con el audio, ofreciendo un mejor consumo y mejoras en la calidad de sonido.

Qué es el Bluetooth LE Audio

Bluetooth LE Audio es un nuevo estándar con el que se intenta mejorar la calidad de sonido y la eficiencia energética en todos los dispositivos que se conectan para funciones de audio. Esto quiere decir que en vez de utilizar un Bluetooth genérico, los altavoces, auriculares y los dispositivos que se conectan a ellos tendrán un estándar específico para darle más importancia a todo lo relacionado con el sonido.

Este estándar utiliza un nuevo códec, el Low Complexity Communication Codec (LC3), que puede comprimir y descomprimir de forma más eficiente los datos que se transmiten a través del Bluetooth. Esto es una mejora respecto al SBC, que es el códec actual del Bluetooth genérico. Con ello, se podrá tener una mejor calidad de sonido con una eficiencia mucho mayor.

La otra gran novedad de este nuevo estándar es que permite la transferencia de audio a varios dispositivos a la vez. Hoy en día, el estándar Bluetooth actual sólo permite enviar audio a un dispositivo, pero este nuevo estándar permitirá el Multi-Stream, poder enviar audio a varios dispositivos sin tener que desconectar el Bluetooth de uno para conectarse al otro.

Los primeros dispositivos compatibles con este nuevo estándar deberían estar disponibles durante la primera mitad del 2020, con una integración en eventos y lugares públicos que debería irse desplegando poco a poco en los próximos años. Por lo tanto, en este 2020 tendrás que prestar atención a los próximos lanzamientos de móviles, ordenadores, altavoces o auriculares para ver cuáles implementan este estándar.

Qué mejoras permite el Bluetooth LE Audio

La primera mejora es que es un estándar que ayudará a incrementar la calidad del sonido que se transmite a través del Bluetooth. Esto acercará todavía más las calidades que ofrecen los auriculares por cable y las de los auriculares inalámbricos.

El Bluetooth LE Audio ofrece una increíble eficiencia que permitirá que la batería de auriculares y altavoces dure el doble. Esto puede acabar utilizándose de dos maneras diferentes por parte de los fabricantes. Por una parte, podrían crearse dispositivos con la misma autonomía pero con un tamaño mucho más reducido, o hacer que unos auriculares tengan mucha más autonomía sin modificar su tamaño.

Y luego está el Multi-Stream, que permitirá que un mismo dispositivo pueda enviar el audio a varios dispositivos conectados a la vez. Esto quiere decir que, por ejemplo, podrás tener tu móvil conectado a varios auriculares inalámbricos de forma simultánea para que dos o más personas puedan escuchar lo mismo, desde el mismo móvil, y a la vez.

También podrás sincronizar tu audio en varios altavoces a la vez, lo que abre la puerta a poder repartir el sonido en diferentes habitaciones o, en lugares grandes, en varios puntos de forma simultánea.

Además, también tienes que tener en cuenta que si tienes auriculares inalámbricos que no están conectados entre ellos, el sonido no llega a ambos a la vez sino que llega a uno que se lo envía al otro. Esto cambiará con este nuevo estándar, lo que ayudará a que no haya ningún tipo de retardo en el sonido ni problemas derivados.

En teoría, no habrá un límite de dispositivos a la hora de compartir el audio con el Bluetooth LE Audio. Esto también le abre la puerta a nuevas experiencias, como por ejemplo que haya locales en los que todos los clientes se puedan conectar a la vez a una única fuente de sonido, algo que también podría aplicarse en otros ámbitos de comunicación directa entre varias personas. Habrá que esperar para ver cómo se van aprovechando sus posibilidades.