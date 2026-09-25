El Gobierno cambia las normas a partir del 1 de octubre: 100 euros de multa a los menores que usen un patinete. La pagan los padres

A partir del 1 de octubre, el Reglamento General de Circulación sufrirá una serie de modificaciones que afectarán, sobre todo, a usuarios de patinetes eléctricos, motocicletas, ciclistas y conductores que procedan a adelantarlos. En este artículo hemos querido profundizar sobre el endurecimiento de la normativa en patinetes eléctricos, pues a partir de dicha fecha, cualquier persona menor de 15 años podrá ser multada con hasta 100 euros. Y esa factura recae sobre sus padres.

Qué cambia. Las nuevas normas provienen del Real Decreto 518/2026, una actualización del Reglamento General de Circulación aprobada por el Consejo de Ministros en junio y que entra en vigor este mes de octubre. A partir de esa fecha, solo se permitirá circular en un vehículo de movilidad personal (VMP), una categoría que engloba a los patinetes eléctricos, a las personas que hayan cumplido 15 años.

Circular siendo menor de edad se clasifica como una infracción leve, sancionable con una multa de hasta 100 euros, según establece la Ley de Tráfico.

Y la pagan los padres. El artículo 82.b de la Ley de Tráfico establece que cuando un menor de 18 años comete una infracción, los padres, tutores o cuidadores legales son responsables solidarios, en ese orden, por no haberlo evitado. En la práctica, eso significa que si un niño de 13 años va en patinete eléctrico al colegio, la multa de 100 euros va dirigida a los padres. Eso sí, pagar en los 20 días siguientes a la notificación reduce el importe a la mitad, quedándose en 50 euros.

No se trata solo de la edad. La misma reforma trae otras nuevas obligaciones para los conductores de patinete, independientemente de la edad. El casco pasa a ser obligatorio para todos, sin excepciones, tanto en ciudad como en vías ciclistas interurbanas. Además, ahora se exigen chalecos reflectantes en condiciones de baja visibilidad como la noche, la lluvia o la niebla, y son obligatorios en todo momento para los conductores profesionales como los repartidores. Incumplir estas normas conlleva una multa de hasta 200 euros, pues se engloban dentro de las infracciones graves.

Estas se suman a las normas ya en vigor desde enero, cuando el seguro obligatorio y un número de identificación oficial para cada patinete pasaron a ser obligatorios.

UN VISTAZO A...

Medidas drásticas. El cambio se impulsa principalmente por el cómo se perciben los patinetes y lo peligrosos que son en realidad. Según un estudio publicado en Scientific Reports, basado en registros de traumatismos graves en Inglaterra y Gales, revela que los conductores de patinete atendidos por caídas sufrían lesiones cerebrales a un ritmo aproximadamente tres veces superior al de los motociclistas. En el programa de Alberto Herrera en la COPE, también se señala que de pie, con las manos hacia adelante, y sobre dos ruedas pequeñas, cualquier bache provoca una parada repentina mientras el cuerpo continúa moviéndose hacia adelante.

Motor16 también comparte una encuesta del RACC de Cataluña en Barcelona, la cual revela que el 78 % de los peatones señalaba a los patinetes eléctricos como el vehículo que les hace sentirse más inseguros, principalmente debido a que los conductores utilizan las aceras.

Qué más está prohibido. Las normas que ya estaban vigentes se mantienen y ahora conviven con las nuevas, pues ahora también está prohibido circular por aceras o zonas peatonales, prohibido llevar un pasajero, prohibido el uso del teléfono móvil o auriculares mientras se conduce y tolerancia cero al alcohol o las drogas, con multas que pueden alcanzar los 1.000 euros.

Imagen de portada | Hiboy

En Xataka | El Gobierno lo ha confirmado: tendrás que reducir la velocidad 20 km/h para adelantar un ciclista. Como mínimo