El mundo tiene uranio suficiente para la expansión nuclear. El problema es llegar a tiempo para extraerlo

El mundo no se está quedando sin uranio. Ni siquiera frente a una expansión importante de la energía nuclear. Según el último informe elaborado conjuntamente por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) titulado "Uranio 2026: recursos, producción y demanda", a 1 de enero de 2025 había más de 8,1 millones de toneladas de uranio identificado y recuperable por debajo de 260 dólares/kgU.

Esta última cifra es importante porque refleja que la extracción de ese uranio es viable asumiendo un coste competitivo, una buena noticia en un contexto en el que se espera que la demanda mundial de uranio se dispare hasta al menos 2050. El OIEA ha predicho que la potencia nuclear mundial se multiplicará por 2,5 en esa fecha. No obstante, esta predicción describe el escenario más favorable al desarrollo de la energía nuclear, en el que los 372 GW de potencia nuclear mundial existentes en 2023 se incrementarán paulatinamente hasta los 950 GW en 2050.

En este escenario esta forma de generación de energía se verá impulsada por los objetivos climáticos y la necesidad de sostener el suministro eléctrico. No obstante, el OIEA también plantea un escenario de crecimiento moderado en el que la potencia nuclear global crecerá hasta los 514 GW, lo que representa un 40% más que la potencia disponible actualmente. Ambos escenarios son plausibles, pero en la coyuntura actual en la que la proliferación de centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial en EEUU, China, Europa, Japón y otros países desarrollados ya está en marcha, resulta razonable asumir que el más probable es el primero.

La minería ya está reaccionando, pero puede que sea demasiado tarde

Como acabamos de ver, es muy probable que durante las próximas dos décadas y media se produzca una expansión muy importante de la energía nuclear. En este contexto el problema al que se enfrentará la industria nuclear no será encontrar el mineral de uranio que necesita; será extraerlo en la cantidad apropiada. A principios de 2025 había 418 reactores nucleares en operación en el planeta, y de forma conjunta necesitaban aproximadamente 64.500 toneladas de uranio al año. Si la expansión nuclear se consolida, la demanda anual proyectada para 2050 oscilaría entre unas 84.800 y 143.900 toneladas.

Desarrollar una nueva explotación minera de uranio puede llevar de 15 a 20 años

Según la Agencia de la Energía Nuclear, desarrollar una nueva explotación minera de uranio puede llevar de 15 a 20 años. El auténtico desafío al que se enfrenta la industria nuclear es poner las minas que contienen uranio y todavía no están siendo explotadas en funcionamiento a tiempo. Y, a priori, las cuentas no salen. No del todo. Una mina de uranio que empiece a prepararse hoy podría no rendir de forma óptima hasta mediados de la década de los años 40. No obstante, no está todo perdido debido a que la industria minera ya está reaccionando.

La producción mundial de uranio aumentó un 20% durante 2023 y 2024 respecto a los dos años anteriores, superando así las 116.000 toneladas en el conjunto de esos dos años. Además, las empresas mineras están invirtiendo cada vez más en la exploración y el desarrollo de nuevas minas, lo que pone sobre la mesa una realidad inapelable: el mercado está empezando a responder. No obstante, hay otro reto que no debemos pasar por alto. Australia, Kazajistán, Rusia, Namibia y Canadá tienen buena parte del uranio mundial, por lo que la cadena de suministro de este mineral está muy expuesta a la incertidumbre del escenario geopolítico actual y futuro. Y en este terreno es muy difícil elaborar una predicción.

Imagen | Xataka

Más información | Agencia de la Energía Nuclear

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