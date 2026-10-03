¿Merecen la pena los nuevos Amazon Kindle? Los ponemos frente a frente con la anterior generación

El pasado jueves, Amazon renovaba buena parte de su familia Kindle. Tenemos tres nuevos Kindle, Kindle Paperwhite y Kindle Colorsoft con novedades bastante interesantes, como una pantalla a ras de marco y algo que cada vez vamos a ver en más dispositivos: una batería que podremos sustituir nosotros mismos, algo que responde a regulación europea.

La pregunta que debemos hacer no es solo cuál de ellos encaja mejor con nosotros, sino si las novedades que traen justifican ir a por uno de ellos o es mejor apuntar a la generación anterior aprovechando descuentos o posibles liquidaciones de stock. Por eso mismo, vamos a hacer un repaso por todos los Kindle para que podáis ver si merece la pena (o no) saltar a los nuevos modelos.

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Kindle básico

Empezamos por el modelo de entrada, quizás el Kindle que más cambia de todos. La pantalla del mismo sigue siendo de 6 pulgadas con 300 ppp, pero con la diferencia de que ahora se queda a ras del marco del dispositivo. El botón de encendido pasa ahora a la parte superior derecha del dispositivo y, además, también es más ligero y delgado.

El modelo más básico, que tiene publicidad y 16 GB de memoria de almacenamiento, parte de los 154,99 euros. Junto a este, llega también un modelo que cuenta con trasera de aluminio y 32 GB de almacenamiento que cuesta, sin publicidad, 194,99 euros. En ambos casos se mantiene la autonomía de hasta seis semanas, pero ahora, como hemos comentado unas líneas más arriba, con batería extraíble.

Comparativa rápida : Amazon promete que el nuevo modelo pasa páginas un 30 % más rápido que el anterior Kindle. Sin embargo, este nuevo modelo básico mantiene tanto la pantalla de 6 pulgadas con 300 ppp, USB-C y 16 GB de almacenamiento en su versión más económica.

: Amazon promete que el nuevo modelo pasa páginas un 30 % más rápido que el anterior Kindle. Sin embargo, este nuevo modelo básico mantiene tanto la pantalla de 6 pulgadas con 300 ppp, USB-C y 16 GB de almacenamiento en su versión más económica. ¿Merece la pena el nuevo modelo?: No, salvo que lo encuentres a un precio muy parecido a la anterior generación. Actualmente, podemos comprar el Kindle básico de 2024 por 89,90 euros, por lo que no merece la pena pagar la diferencia por las novedades que trae el modelo de 2026.

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Kindle Paperwhite

La evolución del nuevo Paperwhite sigue el mismo camino que el modelo básico. Repite pantalla de 7 pulgadas con 300 ppp y luz ajustable, pero ahora a ras del marco del dispositivo y con un mayor contraste. Cuenta con luz cálida ajustable, resistencia al agua y hasta 12 semanas de autonomía como el modelo anterior, aunque en este caso también con la batería extraíble. Además, es algo más ligero y delgado.

El modelo más económico, con 16 GB de almacenamiento y publicidad, parte de los 209,99 euros. Junto a este, también tenemos un nuevo Signature Edition que cuenta con trasera de aluminio, luz frontal autorregulable, 32 GB de almacenamiento y cuesta 259,99 euros (sin publicidad). Este último, además, cambia la carga inalámbrica del modelo de 2024 por un nuevo sistema mediante contactos.

Comparativa rápida : En esencia, tenemos un nuevo Paperwhite que tiene mayor contraste y menor peso y grosor. La pantalla, como ocurre en el Kindle básico, también está a ras del marco.

: En esencia, tenemos un nuevo Paperwhite que tiene mayor contraste y menor peso y grosor. La pantalla, como ocurre en el Kindle básico, también está a ras del marco. ¿Merece la pena el nuevo modelo?: Sí, sí hay una diferencia de entre 30 y 40 euros. Amazon subió el precio del modelo de 2024, que pasó a costar 209,99 euros (antes costaba 169,99 euros). En ese sentido y salvo un descuento mayúsculo, mejor el nuevo Paperwhite.

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Kindle Colorsoft

El nuevo Kindle Colorsoft también cuenta con la misma construcción a ras de pantalla que los otros modelos e incorpora una nueva construcción de pantalla y una guía de luz con LED de nitruro, además de una placa posterior de óxido, microdeflectores y un recubrimiento óptico destinado a mejorar brillo, contraste, color y nitidez. Ahora bien, muchas de estas tecnologías ya estaban presentes en el anterior modelo. También repite la batería extraíble y un diseño más delgado.

El más económico de estos Colorsoft parte de los 299,99 euros con 16 GB de almacenamiento. Junto a este, tenemos una versión Signature Edition que tiene trasera de aluminio y 32 GB de almacenamiento a un precio de 329,99 euros.

Comparativa rápida : Los dos utilizan una pantalla de 7 pulgadas con 300 ppp para el blanco y negro y 150 ppp en color. Con el nuevo modelo estaríamos obteniendo, además del diseño más delgado con pantalla a ras y la batería extraíble, una mejor reproducción de color según Amazon.

: Los dos utilizan una pantalla de 7 pulgadas con 300 ppp para el blanco y negro y 150 ppp en color. Con el nuevo modelo estaríamos obteniendo, además del diseño más delgado con pantalla a ras y la batería extraíble, una mejor reproducción de color según Amazon. ¿Merece la pena el nuevo modelo?: Depende mucho del precio. Ahora mismo podemos encontrar el modelo anterior por 164 euros, casi la mitad de lo que cuesta el Colorsoft de 2026. Con esa diferencia, merece mucho más la pena apostar por el modelo anterior.

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Kindle Scribe

Amazon no anunció ayer un nuevo Kindle Scribe, pero sí que lo hizo el pasado mes de junio. Este modelo de 2026 crece hasta las 11 pulgadas, pero lo hace reduciendo su grosor hasta los 5,4 milímetros. Amazon promete que también es un 40 % más rápido, tanto a la hora de pasar páginas como a la hora de escribir. Ahora mismo tenemos varias de sus versiones rebajadas:

Kindle Scribe (sin luz frontal) : 449,99 euros.

: 449,99 euros. Kindle Scribe (con luz frontal) : 364 euros con 32 GB (rebajado de 519,99 euros) y 399 euros con 64 GB (rebajado de 569,99 euros).

: 364 euros con 32 GB (rebajado de 519,99 euros) y 399 euros con 64 GB (rebajado de 569,99 euros). Kindle Scribe Colorsoft: 454 euros con 32 GB (rebajado de 649,99 euros) y 489 euros con 64 GB (rebajado de 699,99 euros).

Actualmente, es un poco difícil encontrar el Kindle Scribe de la anterior generación, pero igualmente vamos a ver repetir fórmula para ver cual es más interesante.

Comparativa rápida : El Scribe de 2026 es más delgado, fino y pasa de 10,2 pulgadas a 11 pulgadas. Además, mejora la experiencia (tanto de escritura como de lectura) y añade algunas funciones interesantes como la integración de plataformas como Google Drive y OneDrive.

: El Scribe de 2026 es más delgado, fino y pasa de 10,2 pulgadas a 11 pulgadas. Además, mejora la experiencia (tanto de escritura como de lectura) y añade algunas funciones interesantes como la integración de plataformas como Google Drive y OneDrive. ¿Merece la pena el nuevo modelo?: Depende. El modelo de 2024 aparece en Amazon por 301,47 euros (aunque con funda incluida y 64 GB). Si aprovechamos las ofertas actualmente, nos podemos hacer por un poco más con el modelo de 2026, aunque con menos almacenamiento y sin funda.

Amazon Kindle Scribe (última generación): más fino, ligero y rápido, con pantalla similar al papel de 11" y luz frontal; escribe en cuadernos, documentos y libros (32 GB) Hoy en Amazon — 364,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kindle Scribe (versión 2024) de 64 GB, una funda de cuero Amazon Premium y un adaptador de corriente Amazon Powerfast de 9 W Hoy en Amazon — 301,47 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En resumen: ¿qué Kindle deberías comprar?

Si tu prioridad es gastar lo mínimo posible : Ahora mismo, la compra más económica es el Kindle de 2024. No llega a 90 euros y sigue ofreciendo una pantalla de 6 pulgadas con 300 ppp que proporciona una muy buena experiencia lectora. El nuevo modelo trae mejoras interesantes, pero no justifican ahora mismo pagar la diferencia.

: Ahora mismo, la compra más económica es el Kindle de 2024. No llega a 90 euros y sigue ofreciendo una pantalla de 6 pulgadas con 300 ppp que proporciona una muy buena experiencia lectora. El nuevo modelo trae mejoras interesantes, pero no justifican ahora mismo pagar la diferencia. Si prefieres una mejor experiencia y mayor autonomía : A no ser que encuentres el Paperwhite de 2024 muy rebajado, el nuevo modelo de 2026 por 209,99 euros es una gran opción. Su autonomía llega hasta las 12 semanas y su pantalla, que es de 7 pulgadas, ofrece luz cálida con un contraste mejorado.

: A no ser que encuentres el Paperwhite de 2024 muy rebajado, el nuevo modelo de 2026 por 209,99 euros es una gran opción. Su autonomía llega hasta las 12 semanas y su pantalla, que es de 7 pulgadas, ofrece luz cálida con un contraste mejorado. Si lees comics, manhwa o revistas : Aunque el modelo de 2026 mejora la pantalla, el Colorsoft de 2024 está rebajado y es la mejor opción si tu prioridad es poder leer a color. Eso sí, si vas a leer manga o cómic en blanco y negro, sobre todo, no descartaría el Paperwhite como una alternativa.

: Aunque el modelo de 2026 mejora la pantalla, el Colorsoft de 2024 está rebajado y es la mejor opción si tu prioridad es poder leer a color. Eso sí, si vas a leer manga o cómic en blanco y negro, sobre todo, no descartaría el Paperwhite como una alternativa. Si quieres poder tomar notas o trabajar con PDF: El Kindle Scribe de 2026, que ahora está rebajado, es la mejor opción en este caso. Su pantalla es más grande, es más ligero y rápido que el modelo de 2024 y trae funciones nuevas que merecen la pena.

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Imágenes | Amazon, Xataka

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