Los Mac sin actualizar tienen un problema serio: un fallo de macOS permite entrar sin contraseña y ya está siendo explotado

Siempre solemos decirte que es importante tener tu sistema operativo actualizado, porque suelen incluir parches de seguridad que solucionan los errores y vulnerabilidades que se van descubriendo. Otro ejemplo lo tenemos en que Apple ha tenido que publicar una actualización de emergencia por una vulnerabilidad en el sistema de compartir pantalla de macOS que ya estaba siendo explotada.

Se trata de la vulnerabilidad CVE-2026-65400, que permite que los atacantes usen un fallo en el sistema de compartir pantalla para conectarse al Mac de otro usuario sin necesidad de contraseña. No es solo una vulnerabilidad teórica, porque ya se está usando en ataques reales.

¿Cómo se cuela alguien sin la contraseña? Apple describe de forma deliberadamente vaga que se trata de "un problema de autenticación resuelto mejorando la gestión de estado". Algunas firmas de seguridad como Huntress detallan un poco más que el fallo está en cómo macOS implementa el protocolo de autenticación Secure Remote Password (SRP) en el servicio de compartir pantalla. Lo preocupante es que un atacante no necesita una cuenta válida de macOS ni una contraseña de VNC, ni siquiera una acción por parte de la víctima. El sistema que gestiona las conexiones simplemente da por buena su autenticación.

El problema es que se puede llegar a lo más profundo del sistema. Con este fallo de seguridad un atacante no se limita a ver tu pantalla. Además de eso, también puede conseguir acceso como root, pudiendo leer y escribir archivos. Además, si el SIP (System Integrity Protection) de macOS está desactivado, también se puede ejecutar código. Esto sucede porque uno de los procesos auxiliares que gestionan las operaciones de archivos de Compartir pantalla tiene un permiso firmado por Apple que concede acceso completo al disco del Mac saltándose las protecciones de privacidad. Y esto es precisamente lo que un cibercriminal puede explotar.

Ya hay ataques en curso. El Centro Nacional de Ciberseguridad de Países Bajos (NCSC-NL) actualizó su informe sobre la vulnerabilidad el 12 de agosto tras recibir notificaciones de que se estaba explotando. Los atacantes obtuvieron acceso root en los sistemas vulnerables, y lo utilizaron para cosas como instalar aplicaciones de minería de criptomonedas sin que los propietarios de los Mac lo supieran. Los ataques se observaron en varios equipos que tenían el puerto 5900 directamente accesible desde internet, que es el que usa la función de Compartir pantalla.

Afecta a tres versiones de macOS. Toca actualizar. Esta vulnerabilidad afecta a macOS Sonoma (versiones anteriores a 14.8.9), Sequoia (versiones anteriores a 15.7.9) y Tahoe (versiones anteriores a 26.6.1), pero Apple lanzó una actualización de emergencia el pasado 6 de agosto de 2026. Por lo tanto, si tienes alguna de estas versiones de macOS es muy recomendable actualizar. El ataque entra por el puerto 5900, el que usa Compartir pantalla. Si nunca has activado esa función, tu Mac no está expuesto por esta vía. Pero si la usas también es recomendable desactivarla cuando no la necesites.

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