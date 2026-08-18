'Superman' es el nuevo robot humanoide de Unitree que salta más alto y corre más rápido que un humano. La pregunta es para qué

Unitree es una de las compañías de robótica humanoide más empeñadas en demostrar las capacidades de este tipo de robots y, hace unas horas, presentó a 'Superman'. Se trata de su nuevo modelo y el nombre no es casualidad: alcanza más dos metros de salto vertical y logra una velocidad punta de 12,66 metros por segundo, superando el récord de Usain Bolt marcado en 2009. Es evidente que supera a los humano, pero de fondo hay una pregunta.

Para qué.

Los números. En el vídeo de demostración de apenas unos segundos, Superman ejecuta un salto vertical sin carrerilla con el que logra una elevación de casi 2,4 veces la longitud de sus propias piernas. Con 85 cm por pierna, salta y se eleva hasta bastante más de dos metros para aterrizar de forma perfecta. En la prueba de sprint, alcanza los 12,66 metros por segundo. Bolt marcó en Berlín 2009 los 12,42 metros por segundo que continuaban siendo el récord mundial.

El récord para un humano, claro. La verdad es que verlo correr es muy divertido porque claramente llega tarde al cuatro de baño:

Propósito. Unitree asegura que todo el proyecto (desde su concepción hasta la presentación) ha tomado apenas tres meses. Y más que un dato en el vacío, es una demostración de músculo. Con él, la empresa china deja ver que tienen tan dominada la línea de producción y el sistema de integración de todos los componentes (una de las ventajas de las empresas chinas de robótica) que pueden dar rienda suelta a la imaginación y crear un robot que hace no tanto tiempo habría sido impensable.

Superman es un prototipo, ya que está en una fase en la que se siguen realizando ajustes de estabilidad y eficiencia energética, pero aunque aún no es un producto comercial como los pertenecientes a las líneas H, G y R, tiene un papel importante al representar la otra cara de la estrategia de Unitree.

No tiene que ser barato y, de hecho, no tiene ni por qué comercializarse: simplemente es, como decimos, un producto que eleva el techo de lo que se está haciendo en este campo. Es una muestra de validación tecnológica, pero también algo más pragmático: un imán mediático y de capital.

No es coincidencia. Porque la presentación de Superman no es inocente y llega justo cuando Unitree ha iniciado el proceso de la ventana de fijación de precio de cara a la salida a bolsa. Es, en esencia, una demostración técnica y una forma de captar la atención de unos inversores que pueden ver que la compañía está trabajando en algo alucinante, vanguardista y en lo que tiene sentido meter dinero.

Vale: ¿de qué sirve esto? Es la otra pregunta que queda flotando, ya que sí, tiene ese interés económico y como gancho para accionistas, pero... ¿para qué queremos un robot humanoide así? De hecho, puede estar en el aire la pregunta de para qué queremos robots humanoides cuando claramente se pueden diseñar con otras formas mucho más especializadas y que dejan entrever menos ese temor de que nos van a sustituir en algunos puestos de trabajo. Pero centrándonos en Superman... ¿para qué?

Superar a un humano en salto vertical o en un sprint no responde a una necesidad concreta. De hecho, no deja de ser un experimento en un laboratorio con condiciones muy controladas y, en lo personal, me parecen mucho más llamativas las demostraciones de movilidad fina por parte de robots, como el movimiento de las manos, antes que ver a uno de estos correr a una velocidad absurda. La verdadera utilidad, más que para introducir todo esto en un robot humanoide, es para probar la potencia instantánea de sus resortes, la capacidad de coordinación y los límites físicos.

Ahora habrá que estar pendientes para ver si finalmente esta demo técnica termina llegando a las tiendas o si se quedará como carne de las próximas olimpiadas de robots.

En Xataka | En China ya hay "escuelas" para robots. Su objetivo es el mismo que las escuelas para humanos: enseñarles a trabajar