"La fastidié": Denzel Washington se arrepiente desde hace 31 años de haber rechazado uno de los mejores thrillers de la historia

Si le preguntas a cualquier amante del thiller por su top tres, es bastante probable que 'Seven' haga acto de presencia. La película de David Fincher es considerada una de las obras maestras del género y los roles de Brad Pitt y Morgan Freeman son, hablando en plata, memorables. Viéndolo en retrospectiva, cualquier actor habría querido tener la oportunidad de participar en ella. Pues uno que pudo, no lo hizo y hoy se arrepiente es Denzel Washington.

Para los perdidos: ¿Seven? También conocida como 'Se7en', este thiller dirigido por David Fincher se estrenó en el año 1995. Tuvo un presupuesto de 33 millones de dólares y, hasta la fecha, ha recaudado más de 328 millones. La película cuenta la historia de los detectives William R. Somerset (Morgan Freeman) y David Mills (Brad Pitt), que deben investigar una serie de brutales asesinatos relacionados con los siete pecados capitales.

¿Dónde verla? Aquellos que no hayan visto la película, pueden encontrarla en streaming en Movistar+ y en HBO Max. Aquellos que ya la hayan visto, pueden aprovechar para hacerlo de nuevo porque nunca se ha visto 'Seven' demasiadas veces.

El rol de Denzel Washington. David Fincher le ofreció al actor la posibilidad de hacer el papel de David Mills, pero lo rechazó. Según ha explicado él mismo en una entrevista con la revista Playboy en el 2013, la razón es que la trama era "demasiado demoníaca". El guion le parecía oscuro, más cercano al cine de terror y algo alejado de las películas en las que solía participar por aquellos entonces.

"Dije que no. Al final, Brad Pitt acabó interpretándolo. Quién lo diría. La fastidié con esa", afirmó el actor, que también apunto que "en general, nunca he sido de los que van detrás de las cosas. No ando por ahí codeándome por interés. Hay suficientes papeles por ahí para mí, y parece que llegan con bastante regularidad. Desde que gané recientemente el Óscar [por 'Training Day'], estoy recibiendo más ofertas, aunque también hay mucha basura por ahí. Siempre es difícil encontrar buen material".

Otros actores que también se negaron. A sus, entonces, 32 años de edad, Brad Pitt hizo un trabajo sensacional, pero no fue la primera opción. Ese papel tenía el nombre de Washington. También se le ofreció a Sylvester Stallone, que lo rechazó. De la misma manera, Al Pacino y William Hurt fueron las primeras opciones para hacer de Somerset, papel que, finalmente, acabaría recayendo en los hombros de Morgan Freeman. La incorporación más curiosa fue la de Kevin Spacey, que ocurrió dos días antes de empezar a rodar.

La vida es caprichosa. Denzel Washington acabaría participando en pelis de corte similar al de 'Seven' estrenadas posteriormente, a saber 'Fallen' y 'El coleccionista de huesos'. El éxito, sobra decir, no fue el mismo. La primera tiene un 43% en Rotten Tomatoes y la segunda un 30%. 'Seven', por su parte, alcanza el 84%. Algo similiar le paso a Stallone, que rechazó 'Seven' para, años más tarde, protagonizar la fallida 'D-Tox: ojo asesino', con un 18% en Rotten Tomatoes.

Vía | AdoroCinema

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