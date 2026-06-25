Llega el Dreame T16 Pro Heat, un aspirador que funciona con agua muy caliente para eliminar hasta la última mancha de suciedad

Hoy en día podemos encontrar muchos dispositivos que nos echan un cable (aunque otros tantos no lo lleven) a la hora de limpiar la casa. Los robots aspirador, los aspiradores sin cable y un largo etcétera de dispositivos son casi esenciales en el hogar. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los aspiradores friegasuelos que tan eficaces resultan en muchas ocasiones.

Dreame es una conocidísima marca en este tipo de dispositivos y acaba de estrenar un modelo especialmente interesante: el Dreame T16 Pro Heat. Bajo el papel resulta muy atractivo para acabar con la suciedad de al casa, aunque su precio es de nada menos que 629 euros.

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Un dispositivo que permite llegar hasta las esquinas de la habitación

La Dreame T16 Pro Heat destaca principalmente por su forma, ya que la marca ha logrado fabricar un aspirador friegasuelos que tiene un cuerpo de tan solo 9,85 centímetros de grosor. Además, tiene un sistema de reclinado total de 180 grados para que podamos limpiar incluso en lugares estrechos, como sofás (si tienen patas largas) o debajo de la cama.

Pero también destaca (y mucho) porque funciona con agua que alcanza temperaturas de hasta 90 ºC, prometiendo así acabar con la suciedad de la casa; según promete la propia marca, es capaz de eliminar las manchas de grasa desde raíz, como las de crema y mantequilla.

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También funciona como aspirador convencional ofreciendo una potencia de succión de 30.000 Pa, una cifra muy alta para que no se resista el polvo o pelo de mascota, por ejemplo. También incluye un brazo articulado denominado WhaleSweep AI Robotic Arm, que permite limpiar mejor las esquinas.

Por otro lado, este dispositivo viene con su propia base de carga, y además sirve para limpiar el rodillo. Además, su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 70 minutos en su modo Eco y se puede conectar a un smartphone a través de su app para ajustar los flujos de agua.

⚡ EN RESUMEN: dreame t16 pro heat ✅ LO MEJOR El diseño : es ideal para no dejarse casi ningún hueco sin limpiar, ya sea debajo de un sofá o de la cama o en las esquinas.

: es ideal para no dejarse casi ningún hueco sin limpiar, ya sea debajo de un sofá o de la cama o en las esquinas. Su base de carga, que es capaz de limpiar el rodillo. ❌ LO PEOR Su autonomía , ya que en modo de máxima potencia se puede quedar muy justito en según qué viviendas.

, ya que en modo de máxima potencia se puede quedar muy justito en según qué viviendas. El precio, que es bastante alto. 💡 CÓMPRALO SI... Es tu primer dispositivo para limpiar la casa, ya que permite aspirar y fregar de forma cómoda, aunque manual. Es, además, interesante para manchas de suciedad que son difíciles de limpiar con un robot aspirador. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya cuentas con un robot aspirador o con un aspirador sin cable, ya que hay dispositivos que pueden encajar mejor con lo que necesitas, y que cuestan mucho menos.

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Imágenes | Dreame

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