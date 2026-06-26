El Xiaomi 17 Ultra más barato que nunca, ofertas en auriculares Sony, nuevas rebajas en Kindle y más. Cazando Gangas en el Prime Day

Amazon ha ido lanzando más y mejores ofertas a medida que ha ido avanzando el Prime Day, y ahora nos encontramos en el último día. Hay muchísimas ofertas, por lo que en este artículo hemos reunido las cinco mejores en diferentes categorías, ya sean móviles, auriculares o televisores.

Sony WH-1000XM5 por 197 euros, unos auriculares top en calidad-precio.

por 197 euros, unos auriculares top en calidad-precio. Xiaomi 17 Ultra por 1.169,99 euros, el precio más bajo que ha tenido el móvil de Xiaomi.

por 1.169,99 euros, el precio más bajo que ha tenido el móvil de Xiaomi. LG OLED C5 por 849 euros, un televisor perfecto para consumir contenido de cine, series y videojuegos.

por 849 euros, un televisor perfecto para consumir contenido de cine, series y videojuegos. Fire TV Stick HD por 19,99 euros, un dispositivo para convertir casi cualquier tele tonta en inteligente.

por 19,99 euros, un dispositivo para convertir casi cualquier tele tonta en inteligente. Kindle por 95,95 euros, el lector de libros electrónicos vuelve a bajar de precio otra vez durante el Prime Day.

Sony WH-1000XM5

Amazon tiene muchas ofertas en auriculares Bluetooth, pero pocas son tan atractivas como la de los Sony WH-1000XM5. Quizás no sean de la generación actual, pero estos auriculares siguen dando mucha talla: se escuchan muy bien, son bastante cómodos, cuentan con una de las mejores cancelaciones de ruido del mercado y ahora mismo se encuentran a un precio de 197 euros (antes 238 euros).

Xiaomi 17 Ultra

El Xiaomi 17 Ultra se lanzó hace muy poco tiempo y hasta ahora hemos visto muy pocas ofertas. Sin embargo, durante el Prime Day sí que ha bajado de precio, y bastante: Amazon lo tiene por 1.169,99 euros (antes 1.499,90 euros). Es, sin duda alguna, uno de los candidatos a mejor móvil del año, tiene una de las mejores cámaras que hemos visto hasta ahora e incorpora el mejor chip de Qualcomm. Además, incluye una batería de silicio-carbono con capacidad de 6.000 mAh.

LG OLED C5

El LG OLED C5 es el televisor que más recomendamos por su excelente relación calidad-precio, sobre todo ahora que se encuentra de oferta en Amazon. Es una smart TV que incorpora un buen panel OLED de 55 pulgadas, su tasa de refresco es de hasta 144 Hz (a través de VRR) y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos. Su precio ha bajado hasta los 849 euros (antes 896,69 euros).

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Fire TV Stick HD

Amazon ha ido bajando el precio de algunos de sus dispositivos con el paso de los días, y el Fire TV Stick HD es el primero de los ejemplos que vamos a ver en este listado. Ahora mismo se encuentra a un precio de 19,99 euros (antes 44,99 euros), que es el más bajo que ha tenido hasta la fecha. Este dispositivo es ideal para convertir cualquier tele tonta que tenga un puerto HDMI en inteligente, para así disfrutar de las plataformas de streaming.

Kindle

El Kindle es el segundo y último de los ejemplos que vamos a ver en este listado, y es que, a pesar de que ya vimos un buen precio el primer día del Prime Day, ahora mismo ha bajado aún más hasta quedarse en 95,95 euros (antes 119 euros). Es el eReader perfecto para aquellas personas que quieran dar el salto a los libros digitales sin gastarse demasiado dinero en un lector. Es, además, compacto para poder leer en prácticamente cualquier lugar y tiene una buena batería.

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Imágenes | Sony, Xiaomi, LG, Amazon

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