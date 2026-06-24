Es mejor comprar el Xiaomi 17 Ultra durante el Prime Day. Pocas veces ha estado tan barato como ahora

Amazon ha puesto toda la carne en el asador con su actual Prime Day, y es que este año estamos encontrando muy buenas ofertas. En móvil, la que más destaca es la que tiene el Xiaomi 17 Ultra, ya que pocas veces lo hemos visto tan barato. Si lo quieres, puedes llevártelo por 1.169,99 euros.

Un móvil todoterreno con un apartado fotográfico excelente

El Xiaomi 17 Ultra que podemos encontrar de oferta en Amazon es el que tiene la relación calidad-precio más equilibrada con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es, por lo tanto, ideal si quieres realizar muchas fotografías.

Y mucho ojo, porque estamos ya a mediados de año y el Xiaomi 17 Ultra es considerado como uno de los candidatos a ser el mejor smartphone del año. ¿Por qué? Pues por muchas razones, como es el caso de su pantalla de 6,9 pulgadas que ofrece una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Pero, sin duda, la guinda del pastel, y el apartado más atractivo, es la fotografía. Hablamos de un móvil que incorpora cámaras firmadas por Leica y que cuenta con un sensor principal de una pulgada, ofreciendo en su conjunto resultados excelentes. Por si fuera poco, también es un móvil muy potente gracias a su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y tiene una batería de 6.000 mAh que soporta tanto una carga rápida de 90W como una carga inalámbrica de 50W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17 ultra hoy ✅ LO MEJOR Su precio : pocas veces lo hemos visto tan barato.

: pocas veces lo hemos visto tan barato. Su apartado fotográfico: se trata de uno de los grandes reclamos de este modelo en concreto. ❌ LO PEOR La capacidad de su batería es buena, pero... hay baterías de silicio-carbono con más capacidad, incluso en móviles más económicos.

hay baterías de silicio-carbono con más capacidad, incluso en móviles más económicos. El vídeo no está a la altura del apartado fotográfico .

. Tiene publicidad. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas uno de los móviles con mejor apartado fotográfico actualmente, sobre todo si quieres renovar el móvil durante el Prime Day. ⛔ NO LO COMPRES SI... El apartado fotográfico no es importante para ti. En ese caso, hay móviles con prestaciones muy buenas que tienen precios más bajos.

También te puede interesar

XIAOMI 17 - Smartphone de 12+512GB, Lentes óptica Leica Summilux, Snapdragon 8 Elite Gen 5, HyperAI, 1 año de garantía Extra, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES) Amazon — 854,99 € Acaba en 2 días 9 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

XIAOMI POCO F8 Ultra - Smartphone de 16+512GB, Pantalla AMOLED de 6,85” 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, Carga Hypercharge 100W e inalámbrica 50W, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES) Amazon — 664,99 € Acaba en 2 días 9 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alejandro Alcolea, Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados