Alemania no ha tenido más remedio que paralizar todos sus trenes durante horas. El fallo: un sistema de comunicaciones que ya piensa sustituir

Deutsche Bahn ha detenido todos sus trenes en la noche del martes tras caer la red GSM-R. Esta red es básicamente el sistema digital que permite hablar a maquinistas y centros de control. El servicio se acabó restableciendo sobre las 00:50 horas, según informan medios como la BBC, tras más de dos horas y media de parálisis total.

Lo que ocurrió. A las 22:30 horas del martes (hora local), Deutsche Bahn comunicó que todos sus trenes quedaban retenidos en las estaciones por un fallo generalizado en la red GSM-R, el sistema de radiocomunicaciones digitales que conecta a los conductores con los centros de gestión del tráfico ferroviario.

Sin esa conexión, básicamente ningún tren puede circular con seguridad. Así que el operador optó por paralizar toda su red ferroviaria, tanto trenes de larga distancia, regionales y también los S-Bahn (que son los cercanías que enlazan los suburbios con los centros urbanos).

Qué es el GSM-R y por qué es tan crítico. Las siglas corresponden a Global System for Mobile Communications–Railway, una adaptación del estándar 2G diseñada específicamente para ferrocarriles. Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, lleva implantándose en toda Europa desde el año 2000 como sistema común de operación. El objetivo del sistema es garantizar la comunicación entre los maquinistas y los puestos de control de señales. Es obligatorio y esencial, por lo que sin esa línea activa, es imposible operar con seguridad.

Deutsche Bahn ya sabe que el sistema está obsoleto, de hecho tiene firmado un contrato con Nokia para sustituirlo por una red 5G basada en el estándar FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), pero mientras tanto sigue dependiendo de él.

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Cómo ha gestionado el problema. Poco después de medianoche, la empresa anunció que había identificado la causa del fallo, aunque sin especificar cuál era. Los técnicos trabajaron para restablecer la red, que volvió a funcionar sobre las 00:50 horas. La consejera delegada de Deutsche Bahn, Evelyn Palla, contaba al diario Bild que lograron "estabilizar la situación con un sistema de emergencia". La compañía distribuyó vales de taxi y alojamiento para los pasajeros afectados y ofreció transporte alternativo en la medida de lo posible. También habilitó vagones parados en las estaciones para que los viajeros pudieran esperar sentados.

Sin señales de ciberataque. El medio The Register señala que no hay indicios de que el incidente fuera resultado de un ataque informático, ni de cortes de cables u otros fallos físicos que pudieran explicar una caída de cobertura nacional. Lo que sí apunta el mismo medio es que una red que da soporte a infraestructura tan crítica debería contar con capas de redundancia suficientes para evitar este tipo de parálisis totales. La causa exacta del fallo aún no ha sido hecha pública.

Infraestructura en renovación. Parece que los retrasos y las interrupciones se han vuelto cada vez más frecuentes en la red ferroviaria alemana, un país que históricamente ha presumido de puntualidad en sus trenes. Deutsche Bahn, el operador público, lleva años realizando renovaciones en sus líneas principales para intentar contrarrestar el deterioro de su infraestructura, un deterioro que lleva acumulándose durante décadas por una inversión insuficiente.

Sin embargo, una parada técnica total de toda la red es bastante inusual. Y es que cuando Alemania ha paralizado sus trenes en el pasado, normalmente ha sido por causas meteorológicas, no por fallos técnicos.

Imagen de portada | Deutsche Bahn

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