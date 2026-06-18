Descuento de Verano Joven 2026: requisitos y cómo pedir tu bono de hasta el 90% en tren y autobús

Vamos a decirte cómo solicitar tu descuento para viajar del programa Verano Joven 2026, destinado a personas con edades entre 18 y 30 años. La página en la que puedes solicitar tu código para obtener descuentos de hasta el 90% en tus viajes en tren o autobús ha abierto hoy, y te diremos cómo gestionarlo. La información sobre los descuentos al detalle la tienes en este artículo.

Vamos a empezar el artículos recordándote los requisitos para poder optar a estos descuentos, y luego te diremos paso a paso cómo proceder. Estos descuentos son para los billetes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, por lo tanto, solo para el verano. A partir del 30 de septiembre habrán caducado.

Requisitos para los descuentos

No todo el mundo puede solicitar estos descuentos, y hay una serie de requisitos con los que debes cumplir. Estos incluyen que tengas nacionalidad o residencia española, y que tengas una determinada edad. Los requisitos son los siguientes:

El Verano Joven está disponible para viajes a realizar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026.

Es necesario haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

Tener nacionalidad española o tener residencia legal en España si eres extranjero.

Cómo solicitar descuento Verano Joven 2026

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de este programa, en la dirección veranojoven.transportes.gob.es. Una vez dentro, tienes que identificarte. Tienes dos alternativas para hacerlo, usar rellenar tus datos personales en un formulario o usar el sistema Cl@ve.

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Si eliges la primera opción, simplemente tendrás que rellenar tus datos. Pero lo más rápido es ir al sistema Cl@ve, que te permitirá iniciar sesión con un certificado digital como el certificado de la FNMT o DNIe, la Clave PIN o Clave Móvil, o tu Clave Permanente.

Independientemente del método que elijas, tras iniciar sesión irás al proceso final de solicitud. En él el primer paso es el de rellenar tus datos, algo que si has usado un certificado habrá quedado hecho. Luego irás al segundo paso, donde debes escribir tus datos de contacto. Estos son el correo y teléfono, y luego tendrás que confirmar la solicitud.

Y ya está, ahora solo tendrás que esperar a que se verifiquen tus datos, y al completarlo recibirás un correo o SMS diciéndote si has sido aceptado o aceptada, y donde se te dicen el código personal a utilizar.

Imagen de portada | Yúbal Fernández

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