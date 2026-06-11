Vuelve el Verano Joven 2026: qué necesitas para viajar con un 90% de descuento este verano

Vamos a explicarte todos los detalles sobre el Verano Joven, explicándote paso a paso qué es y cómo puedes conseguir gratis estos descuentos para viajar en verano.

En este artículo te explicaremos todas las condiciones que debes cumplir, cómo podrás reservar tu tren o autobús con descuentos de hasta un 90% y durante cuánto tiempo estará esta oferta disponible, ya que caducará el próximo 30 de septiembre.

¿Qué es el Verano Joven?

El Verano Joven es como se ha llamado a las ofertas estivales que el Gobierno tiene activas para que los mayores de 18 años y menores de 30 años puedan viajar con amplios descuentos durante este verano. El descuento es aplicable en los servicios de toda España pero también en Europa utilizando el bono Interrail.

La medida está aprobada por el Consejo de Ministros y se le ha asignado una partida de 130 millones de euros. Contabilizando las pasadas ediciones, es la cuarta ocasión en la que se repite la medida. En las tres anteriores, cuatro millones de personas se han adherido a este plan de descuentos, sumando 16 millones de trayectos bonificados.

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Condiciones para aprovechar el Verano Joven

Para poder sumarte a los descuentos del Verano Joven, es necesario que tengas en cuenta que no está disponible para todo el mundo. Así, aquí tienes un resumen con los condicionantes que debes tener en cuenta:

El Verano Joven está disponible para viajes a realizar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026.

Es necesario haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

Tener nacionalidad española o tener residencia legal en España si eres extranjero.

Dónde y cómo utilizar el Verano Joven

Para poder utilizar el Verano Joven es necesario inscribirse en esta web que el Ministerio de Transportes todavía no ha habilitado (lo harán en los próximos días). Además, será necesario inscribirse con, al 24 horas antes de realizar el primer viaje. Si no han pasado esas 24 horas, será imposible hacer la reserva ajustándote a los descuentos.

Los descuentos que se contemplan en el Verano Joven son los siguientes:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant.

Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios (Renfe, Ouigo e Iryo)

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, etc.

Para evitar abusos, el Gobierno ha informado de que no será posible reservar dos billetes de ida y vuelta para el mismo día, a menos que el primero de los trayectos ya se haya efectuado o cancelado.

Se informa que el Código de Registro aportado durante el proceso de inscripción es personal e intransferible y que no podrá ser utilizado por un tercero. De igual modo, las cancelaciones se tendrán que realizar con más de 24 horas.

También se ha señalado que la persona beneficiaria que incurra en usos indebidos con el Código de Registro serán sancionados con la retirada del descuento y no podrán volverse a dar de alta en el sistema. Estos usos indebidos serán informados por la empresa con la que se realice el viaje al supuesto infractor con SMS o un correo electrónico en el que se le explicarán las consecuencias de dicha falta.

Foto | Pablo Nieto Abad

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