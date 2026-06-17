Tras Adamuz, la alta velocidad en España no remonta: ha perdido casi un 20% de viajeros en cuatro meses

Los datos del INE confirman el peor arranque de año de la alta velocidad española desde la pandemia. Entre enero y abril, el número de viajeros de AVE, Avlo, Iryo y Ouigo se redujo un 19,6 % respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 13,75 a 11,06 millones de pasajeros. El desplome viene tras el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero y los numerosos cortes y averías que está sufriendo la red ferroviaria estos meses.

Adamuz ha sido un punto de inflexión. El accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, provocó el corte inmediato del corredor entre Madrid y Andalucía durante varias semanas. Además, la tragedia llevó a Adif a imponer múltiples limitaciones temporales de velocidad (LTV) en distintos puntos de la red, después de que los maquinistas denunciaran el mal estado de la infraestructura.

El resultado se tradujo en tiempos de viaje más largos, servicios funcionando mal y una puntualidad bajo mínimos.

Mes a mes. Febrero fue el peor mes. Y es que el número de viajeros de alta velocidad se desplomó un 32 % en comparación con febrero de 2025, según los datos del INE. En marzo la caída fue del 18 % y en abril, del 15 %, pese a la llegada de la Semana Santa (donde normalmente hay una gran demanda). La cifra acumulada de los cuatro primeros meses de 2026 es incluso inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando se registraron 11,63 millones de viajeros.

Un segundo corredor fuera de servicio. Tras el cierre del corredor afectado por Adamuz se sumó otro golpe: el corredor Madrid-Málaga quedó inhabilitado durante cuatro meses por el desprendimiento de un talud a la altura de Álora (Málaga), provocado por las intensas lluvias que cayeron en Andalucía a principios de año. El servicio no se restableció hasta el 30 de abril.

Puntualidad. Más allá de los cortes, la alta velocidad en España también tiene un problema de puntualidad. Y es que según el informe de puntualidad de AVE y larga distancia de Renfe, solo el 46,9 % de los trenes llegaron con menos de cinco minutos de retraso durante este periodo. En el corredor Madrid-Barcelona, las operadoras tuvieron que quitar el último tren del día para evitar que coincidiera con las franjas horarias de mantenimiento, una consecuencia directa de las LTV. Tal y como cuenta La Razón, Adif amplió además los tiempos de viaje en 25 minutos en ese corredor para facilitar las tareas de conservación.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Otros transportes. La caída de la alta velocidad no se ha acabado trasladando al conjunto del transporte público. Y es que según los datos del INE, en abril, el autobús interurbano creció un 4,7 % y el transporte aéreo un 3,2 %, mientras que el transporte urbano (metro y autobús de ciudad) subió un 8,4 %, con el metro creciendo casi un 10 %. El marítimo, en cambio, bajó un 11,2 %.

La señal de recuperación. A pesar del mal arranque de año, hay indicios de que la demanda está remontando. La comparadora Trainline señala que los precios de los billetes están repuntando, un 9 % más caros los trayectos Madrid-Barcelona respecto al verano de 2025, como señal de que la demanda se reactiva. Su director general en Europa, Pedro García, contaba a El Mundo que prevé un verano "súperprometedor" para el tren, apoyado también en las ayudas del programa Verano Joven del Ministerio de Transportes y en el efecto de la liberalización ferroviaria desde 2020, que ha abaratado rutas como Madrid-Málaga o Madrid-Valladolid más de un 50 % respecto a 2019.

El problema de fondo. Lo que el accidente de Adamuz ha puesto en evidencia es la fragilidad de una red que, en palabras del propio Pedro García de Trainline, necesita inversión para poder competir con otros países europeos. El crecimiento constante de viajeros que venía registrando la alta velocidad española (un 42 % más desde la liberalización, según Trainline) se cortó en seco en enero, y recuperar esa tendencia va a depender sobre todo de la velocidad en la reparación de las infraestructuras como de la confianza que recuperen los viajeros en el sistema.

Imagen de portada | Renfe

En Xataka | La puntualidad de los trenes en Alemania es un mito: se van a gastar 100.000 millones de euros en solucionarla