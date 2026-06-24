Con el Prime Day la crisis de la RAM duele un poco menos, gracias a estas ofertas en memorias, tarjetas gráficas y portátiles

Comprar hardware, sobre todo lo relacionado con la memoria RAM o los SSD, es muy complicado y caro desde hace semanas. El auge de la IA ha resentido (y mucho) el mercado doméstico de componentes de PC y de dispositivos en general, encareciéndolo todo enormemente. Y como resultado, este es uno de los peores momentos que recordamos para renovar equipo.

Sin embargo, campañas de rebajas como el Prime Day de Amazon ayudan a capear un poco el temporal de sobreprecios, gracias a unos chollos que, si bien no son tan suculentos como lo fueran en ediciones pasadas, sí que resultan ideales para ahorrarnos un pellizco. En este sentido, el Prime Day de 2026 estará disponible hasta el viernes 26 a última hora y, hasta entonces, podemos aprovechar estas rebajas en portátiles, SSD, memorias RAM y tarjetas gráficas.

Eso sí, son unas ofertas exclusivas para miembros Prime. Aunque, si no lo somos, podemos aprovechar sin ningún coste la prueba gratuita de 30 días para nuevas altas y así acceder a estas rebajas, además de disfrutar de tiempos de entrega más cortos y gratuitos, el catálogo de series y películas de Prime Video y mucho más.

Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD por 749 euros, un portátil con una excelente relación calidad precio

con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD por 749 euros, un portátil con una excelente relación calidad precio Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5070 12 GB GDDR7 por 579,90 euros, ideal para jugar a 1440p durante años

por 579,90 euros, ideal para jugar a 1440p durante años SSD Crucial P310 2 TB con disipador de calor por 234,99 euros, una de las pocas ofertas interesantes en almacenamiento

con disipador de calor por 234,99 euros, una de las pocas ofertas interesantes en almacenamiento Asus TUF A18 por 1.199 euros, portátil gaming con 16 GB de RAM y la RTX 5070 para jugar, trabajar o cualquier tarea exigenet

por 1.199 euros, portátil gaming con 16 GB de RAM y la RTX 5070 para jugar, trabajar o cualquier tarea exigenet RAM Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5 por 389,99 euros, no al precio ideal pero sí muy bueno en el contexto actual

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Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10

Llevarnos un equipo al completo por 749 euros con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD, en pleno 2026, no es sencillo, pero este Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 rebajado en el Prime Day lo hace posible. Además de esa genial configuración de memorias, este Lenovo encierra un Intel Core i7-13620H con gráficos integrados, pantalla de 16 pulgadas a 1200p e incluso Windows 11 Home. En conjunto, un portátil equilibrado perfecto para estudiar o trabajar.

Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 Amazon — 749,00 € Acaba en 2 días 9 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC

La crisis de hardware no está afectando por igual a componentes como los procesadores o las tarjetas gráficas, pero no deja de ser interesante ver una buena oferta en una GPU de última generación. En este caso, podemos llevarnos la Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC por 579,90 euros. Una tarjeta gráfica con 12 GB de memoria VRAM GDDR7, overclock, tres ventiladores y varios puertos DisplayPort y HDMI para conectar varios monitores. Perfecta para jugar a más de 60 FPS en 1440p gracias a su compatibilidad con las versiones más recientes de DLSS.

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Crucial P310 2 TB

Como decimos, estrenar SSD no es sencillo ni barato en 2026. Pero este Crucial P310, sin tener un rebajón histórico, sí que tiene un precio muy bueno en los tiempos que corren. Ahora en oferta por 234,99 euros, ofrece 2 TB de capacidad y unas velocidades que rondan los 7.000 MB/s. Se trata de un SSD NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 y es compatible con placas base de portátiles, PC de sobremesa y hasta PS5. Además, viene con un disipador de calor que le ayuda a mantener mejores temperaturas a pleno rendimiento.

Asus TUF A18

El sector del hardware gaming está sufriendo especialmente la crisis de componentes, sobre todo cuando nos movemos por el terreno del PC de sobremesa custom. No obstante, en equipos ya ensamblados y en portátiles seguimos encontrando geniales opciones de compra a precios buenísimos a mediados de 2026. Este Asus TUF A18 es un buen ejemplo: un portátil gaming rebajado a 1.199 euros que cuenta con RTX 5070, Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Además de una pantalla gigante de 18 pulgadas a 1200p y 144 Hz.

Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5

Con la memoria RAM, pinchamos en hueso. Cuando se trata de este componente, a día de hoy es realmente complicado encontrar un precio normal, no digamos ya una buena oferta. Si podemos esperar, la compra inteligente pasa por dejar margen a que el mercado se estabilice y no pagar un ojo de la cara. Sin embargo, si necesitamos para ya mismo dos módulos de RAM, estos de 16 GB (que hacen un total de 32 GB) DDR5 a 5.200 MHz por 389,99 euros son una opción a tener muy en cuenta. Compatibles con placas base Intel y AMD, incluso vienen con RGB.

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