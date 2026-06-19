El mercado minorista de SSD prácticamente ha desaparecido. Y no es porque los usuarios hayan dejado de comprarlos

Comprar un SSD parecía, hasta hace no tanto, una de esas decisiones bastante sencillas dentro del mundo del PC: elegir capacidad, mirar velocidades, comparar precios y poco más. Pero el mercado que había detrás de ese gesto cotidiano ha cambiado de forma notable. Lo que hemos visto en los últimos meses no es una desaparición de la necesidad de almacenamiento, sino una tensión mucho más profunda en la cadena de suministro. Los SSD siguen siendo necesarios, pero una parte cada vez mayor de las unidades que antes podían acabar en el canal retail parece estar encontrando otros destinos antes de llegar al escaparate minorista.

Qué está pasando. La señal más clara la puso sobre la mesa Nelson Duann, vicepresidente de Silicon Motion, uno de los grandes fabricantes de controladoras SSD. En una entrevista con Tom’s Hardware durante Computex 2026, el ejecutivo resumió así su lectura del mercado: “El mercado minorista de SSD prácticamente ha desaparecido”. No hablaba de una caída puntual ni de un ajuste menor, sino de lo ocurrido durante la primera mitad de 2026, un periodo en el que las ventas minoristas de SSD cayeron de forma significativa.

La cadena se ha desplazado. El punto clave está en quién está comprando ahora esas unidades. Duann explicó a que las controladoras vendidas por Silicon Motion a los ensambladores de módulos, es decir, compañías que integran memoria, controladoras y otros componentes para vender SSD completos, terminan en buena parte en unidades destinadas a fabricantes de PC. No es un detalle menor: según esa lectura, fabricantes como Acer, Asus, Dell o HP no pueden obtener suficiente NAND o suministro de SSD directamente de los grandes fabricantes de memoria, así que están acudiendo a un canal que antes miraba mucho más hacia el usuario final.

La presión de la IA. El trasfondo aparece con claridad en los datos de TrendForce. Según la consultora, los proveedores de servicios en la nube dispararon en el primer trimestre de 2026 la demanda de SSD empresariales por la necesidad de construir infraestructura para servidores de IA, con transmisión de datos a alta velocidad y enormes capacidades de almacenamiento. A eso se sumó otro factor: la escasez estructural de discos duros tradicionales empujó una parte significativa de los pedidos hacia SSD empresariales QLC.

Hay cifras. TrendForce afirma que los ingresos combinados de los cinco mayores proveedores mundiales de NAND Flash crecieron un 83,7% intertrimestral en el primer trimestre de 2026 y superaron los 38.900 millones de dólares. La subida llegó en un escenario de fuerte demanda y suministro limitado, con precios medios de venta por encima de las expectativas. El reparto también muestra la escala del fenómeno: Samsung cerró el trimestre con 13.510 millones de dólares, SK hynix Group alcanzó unos 7.530 millones y Kioxia llegó a 5.960 millones.

Los ganadores indirectos. El golpe al escaparate minorista no significa que toda la cadena esté perdiendo al mismo ritmo. Duann añadió que, en el pasado, la mayoría de estas compañías estaban centradas en la venta al usuario final, pero que desde finales del año pasado y durante 2026 esa dinámica ha cambiado. La demanda de los fabricantes de PC se ha fortalecido y esos proveedores están destinando una parte significativa de su producción directamente a ellos. Para compañías como Silicon Motion, que venden controladoras SSD a esos ensambladores, el mercado sigue moviéndose, aunque lo haga por otra puerta.

Lo que nota el comprador. Este reajuste industrial acaba llegando al usuario de una forma bastante directa. Como hemos visto, los precios de los SSD de consumo han aumentado de forma significativa en los últimos trimestres por la prioridad que los fabricantes de memoria están dando al sector de la IA. Es decir, la presión no se queda en los centros de datos, también se filtra al escaparate y al ordenador que terminamos comprando.

Todo sigue igual. TrendForce indica que los grandes proveedores de NAND Flash no añadirán prácticamente nueva capacidad durante el año y que, por la demanda relacionada con la IA, la escasez de suministro se mantendrá. La producción, además, seguirá muy centrada en aplicaciones de almacenamiento para servidores, con los SSD empresariales QLC de alta capacidad ganando penetración. En ese contexto, el mercado minorista queda condicionado por una prioridad industrial que no apunta a cambiar de inmediato.

En resumen. El mercado minorista de SSD no se ha debilitado porque el usuario haya dejado de necesitar almacenamiento rápido, sino porque la industria ha cambiado el orden de prioridades. La NAND disponible se está disputando entre centros de datos, grandes compradores de la industria del PC y empresas que intentan responder a una demanda cada vez más orientada al servidor. Lo que antes llegaba con más naturalidad al escaparate ahora tiene más probabilidades de acabar integrado en un equipo nuevo o en una infraestructura de IA. El SSD sigue ahí, pero el comprador de siempre ya no está el primero en la cola.

Imágenes | Western Digital + Photoshop

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