La semana que viene llega a Lidl la hidrolimpiadora Parkside de 2.400 W que dejará tu terraza como nueva

Con la llegada del buen tiempo, poner a punto las zonas exteriores de casa se convierte en una de las tareas obligatorias casi cada fin de semana. Si estás cansado de frotar con el cepillo el suelo del jardín, las paredes de la terraza o de gastarte dinero en el lavadero para limpiar el coche, en el folleto de Lidl de la próxima semana hemos encontrado un dispositivo que te ayudará a ello.

Se trata de la hidrolimpiadora Parkside de 2.400 W, que saldrá a la venta en tiendas físicas el próximo viernes 3 de julio por 89,99 euros. Aunque si no quieres esperar, en la web de Lidl ya la puedes comprar.

Hidrolimpiadora Parkside 2.400 W PVP en Lidl — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Competir a este precio con Lidl es algo imposible para la gran mayoría de marcas. Pero si llega a agotarse este dispositivo de limpieza Parkside, en el Prime Day de Amazon tienes disponible esta hidrolimpiadora Bosch Home and Garden con 120 bares y una potencia de 150 W rebajada a 91,99 euros.

Bosch Home and Garden Limpiadora de Alta Presión, Limpiador de Alta Presión, 1500 W, 125 Bares Amazon — 91,99 € Acaba en 10 h 3 min El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una herramienta de limpieza ideal para arrancar con la suciedad incrustada

El verdadero sello de identidad de esta hidrolimpiadora es su motor con 2.400 W de potencia, que alimenta una bomba de alta presión de aluminio especialmente diseñada para ofrecer una gran durabilidad y resistencia a la corrosión.

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Esta combinación técnica permite alcanzar una presión máxima de 170 bares (con una presión de trabajo continua muy solvente de 115 bares). Esto se traduce en que tiene la fuerza suficiente para levantar el musgo incrustado en la piedra, limpiar las juntas de las baldosas exteriores o eliminar la grasa del coche sin forzarse.

Además, ofrece un caudal máximo de 500 litros por hora, un volumen de agua idóneo para agilizar la limpieza en grandes superficies sin que se vuelva una tarea eterna. También se puede destacar que esta hidrolimpiadora viene con siete bombillas intercambiables, depósito para detergente y una manguera de alta presión antitorsión de 10 metros.

⚡ EN RESUMEN: oferta para hidrolimpiadora parkside 2.400 W de lidl hoy ✅ LO MEJOR Bomba de aluminio de alta presión: a diferencia de muchas hidrolimpiadoras baratas que utilizan componentes de plástico, este modelo monta una bomba de aluminio. Es un detalle técnico clave porque resiste mucho mejor el calentamiento, el desgaste y la corrosión.

a diferencia de muchas hidrolimpiadoras baratas que utilizan componentes de plástico, este modelo monta una bomba de aluminio. Es un detalle técnico clave porque resiste mucho mejor el calentamiento, el desgaste y la corrosión. El kit de accesorios "todo incluido": no requiere gastar dinero extra en complementos. Viene de serie con boquilla vario, boquilla turbo rotativa, botella para detergente y una manguera de alta presión anti-torsión de unos generosos 10 metros. ❌ LO PEOR Uso exclusivamente doméstico... Aunque tenga mucha potencia sobre el papel, sus componentes generales e internos están diseñados para sesiones de limpieza del hogar de duración moderada. No está recomendada para un uso intensivo profesional o comercial.

Aunque tenga mucha potencia sobre el papel, sus componentes generales e internos están diseñados para sesiones de limpieza del hogar de duración moderada. No está recomendada para un uso intensivo profesional o comercial. Volumen y almacenamiento... Con un peso que roza los 11,5 kg (con accesorios) y unas dimensiones verticales considerables, requiere un espacio fijo en el garaje o trastero para guardarla. Aunque incluye ruedas y soportes para los cables, es una máquina aparatosa. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres limpiar baldosas, eliminar el musgo de caminos de piedra, lavar vallas o adecentar persianas de forma rápida y cómoda. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una máquina para trabajar de manera continua durante jornadas de varias horas diarias en fachadas o naves industriales, deberás dar el salto a gamas profesionales con motores de inducción refrigerados por agua.

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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

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