Última oportunidad antes de que Apple aplique su subida de precios: dónde comprar Macs o iPads incluso rebajados

La crisis de la RAM está afectando a una enorme cantidad de fabricantes y, tras los rumores que han ido circulando, la noticia ya es oficial: Apple subirá el precio de un total de 21 productos. Pero... ¿ya han subido todos los dispositivos? Todavía no, por lo que vamos a repasar cuáles son los mejores precios, ofertas y descuentos que hay ahora mismo en cada dispositivo.

Qué productos Apple han subido más

La subida de precios no ha sido pequeña precisamente, pero sí que hay algunos dispositivos que han subido más que otros. En los MacBook la mayor subida la encontramos en el MacBook Air M5 en su configuración de 13 pulgadas, que antes era la más atractiva por su relación calidad-precio. El precio oficial antes era de 1.199 euros y ahora ha pasado a costar 1.429 euros. Es un incremento del 19% (230 euros al cambio).

Los Mac también se han visto afectados con una subida bastante notable en el caso del Mac Studio M4 Max. Su precio antes de la subida era de 2.329 euros y ahora cuesta la friolera de 3.029 euros. No es un ordenador que se encuentre en demasiadas tiendas, por lo que con el tiempo es posible que ni siquiera veamos ofertas.

Con los iPad pasa lo mismo que con los MacBook, y es que la mayor subida de precio la tenemos en el iPad A16, que es el modelo más básico de Apple. Los 379 euros que veíamos antes de la subida es agua del pasado, ya que ahora ha pasado a costar 499 euros. La subida es de 129 euros (32%).

En cuanto a otros productos, el Apple TV 4K ha sido el más perjudicado. En gran parte de las tiendas (no solo en la Apple Store) casi siempre lo encontrábamos por 169 euros, pero ahora ha subido hasta los 229 euros con un incremento del 36%. Es decir, la diferencia es de 60 euros.

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Dónde sigue habiendo precio antiguo

MacBook Neo

La noticia sobre la subida de precios ha llegado en pleno Prime Day de Amazon, por lo que todavía podemos encontrar buenas ofertas en algunos dispositivos, tanto en la propia Amazon como en otras tiendas. Un buen ejemplo lo tenemos con el MacBook Neo, que se encuentra en Amazon por 649 euros en lugar de 699 euros.

Tienda Precio Diferencia vs precio actual Estado Amazon 649€ 150€ Nuevo MediaMarkt 649€ 150€ Nuevo PcComponentes 649€ 150€ Nuevo El Corte Inglés 699€ 100€ Nuevo

MacBook Air M5

Pero si hablamos de ordenadores que han subido mucho de precio, el MacBook Air M5 es el que se lleva toda la palma. Sin embargo, hay tiendas que todavía lo tienen de oferta, como es el caso de MediaMarkt. Ahora mismo se encuentra por un precio de 1.099 euros en lugar de 1.429 euros.

Tienda Precio Diferencia vs precio actual Estado MediaMarkt 1.099€ 330€ Nuevo PcComponentes 1.299€ 130€ Nuevo

iPad A16

El iPad A16 es el modelo más básico de Apple y el que presenta una mayor subida porcentual de precio. Ha pasado a costar 499 euros, aunque hay tiendas que todavía lo siguen teniendo más barato.

Tienda Precio Diferencia vs precio actual Estado Amazon 349€ 150€ Nuevo MediaMarkt 349€ 150€ Nuevo El Corte Inglés 349€ 150€ Nuevo PcComponentes 339€ 160€ Reacondicionado Back Market 349€ 150€ Reacondicionado

Productos que merecen más la pena

Hay dispositivos que merece la pena prestar atención antes de que veamos efectiva la subida de precios en todas las tiendas. El MacBook Neo ya no goza de la misma relación calidad-precio, por lo que los 649 euros que cuesta ahora mismo resultan atractivos.

Lo mismo ocurre con el MacBook Air M5 en su configuración de 13 pulgadas. Los 1.099 euros no los veremos más tras la subida de precio, por lo que es interesante barajar la posibilidad de comprarlo ahora si lo vamos a necesitar más tarde, como puede ser el caso del próximo año escolar.

El iPad Air es una de las tablets más atractivas: es potente, muy ligera y su precio estaba muy bien equilibrado. Con la nueva subida de precio ha pasado de costar 649 euros (precio oficial) a 799 euros. El Corte Inglés la sigue teniendo de oferta por 619 euros, mientras que MediaMarkt, por ejemplo, ya la ha subido de precio hasta los 749 euros (la tiene con un pequeño descuento).

El mejor momento es ahora

Hoy es el mejor momento para comprar uno de estos dispositivos de Apple. Algunos ya se han actualizado con los precios actuales, pero otros siguen gozando de ofertas, promociones y descuentos que son la última oportunidad de poder comprarlos mucho más baratos.

Recordamos que estamos en el último día del Prime Day. Cabe la posibilidad de que los precios se actualicen una vez finalice la campaña de Amazon.

Todos los dispositivos que han subido de precio

Nuevos precios en los MacBook

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA MACBOOK NEO 799 euros 699 euros +100 euros (+14%) MACBOOK AIR (13") M5 1.429 euros 1.199 euros +230 euros (+19%) MACBOOK AIR (15") M5 1.729 euros 1.499 euros +230 euros (+15%) MACBOOK PRO (14") M5 2.229 euros 1.929 euros +300 euros (+16%) MACBOOK PRO (14") M5 PRO 2.949 euros 2.549 euros +400 euros (+16%) MACBOOK PRO (14") M5 MAX 4.849 euros 4.249 euros +600 euros (+14%) MACBOOK PRO (16") M5 pro 3.449 euros 3.049 euros +400 euros (+13%) MACBOOK PRO (16") M5 max 5.149 euros 4.549 euros +600 euros (+13%)

Nuevos precios en los Mac

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA IMAC 1.819 euros 1.519 euros +300 euros (+20%) MAC MINI M4* 969 euros* 969 euros* 0 euros (0%)* MAC MINI M4 PRO 1.919 euros 1.719 euros +200 euros (+12%) MAC STUDIO M4 max 3.029 euros 2.329 +700 euros (+30%) MAC STUDIO M3 ultra 6.349 euros 4.849 euros +1.500 euros (+31%)

Nuevos precios en los iPad

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA iPad a16 499 euros 379 euros +120euros (+32%) iPad mini 679 euros 549 euros +130 euros (+24%) iPad air (11") m4 799 euros 649 euros +150 euros (+23%) iPad air (13") m4 999 euros 849 euros +150 euros (+18%) iPad pro (13") m5 1.299 euros 1.099 euros +200 euros (+18%) iPad pro (13") m5 1.649 euros 1.449 euros +200 euros (+14%)

Nuevos precios en otros dispositivos

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA APPLE TV 4K 229 euros 169 euros +60 euros (+36%) HOMEPOD (2ª GEN.) 399 euros 349 euros +50 euros (+14%) HOMEPOD MINI 139 euros 109 euros +30 euros (+28%)

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Imágenes | Álvaro García M. y Pedro Aznar en Applesfera, Javier Pastor, Apple

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