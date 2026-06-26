¿Tu café ya no sabe igual? El truco definitivo para limpiar tu cafetera por dentro y que vuelva a estar como nueva

Quizá te hayas visto en una situación del tipo en la que compras un café en grano de especialidad (que además no es barato), ajustas la molienda al milímetro y estás deseando degustarlo, pero cuando le das el primer sorbo, sabe a rancio, a amargo o a quemado. Esto no es culpa de la marca del café (ni de la leche en caso de que lo tomes acompañado de ella). El culpable está oculto dentro de tu cafetera y no es otro que una acumulación de cafés oxidados y, sobre todo, de cal incrustada en los conductos internos.

Mantener la cafetera limpia no es solo cuestión de higiene, es el único secreto para que el café siga saliendo con su crema perfecta y evitar una avería que puede llegar a costarte cientos de euros en el servicio técnico. Si quieres devolverle la vida a tu máquina de café (ya sea de cápsulas, manual o superautomática), este es el kit de limpieza definitivo que necesitas y el error que debes evitar a toda costa.

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El peligro del viejo truco casero del vinagre

Antes de pasar a ofrecerte el truco de limpieza definitivo para tu cafetera, déjame avisarte de que hay un producto que está en los hogares y que suele usarse, pero que no es eficaz, sino todo lo contrario, ya que acabará destrozando tu cafetera.

Se trata del vinagre blanco, el cual es usado muchas veces como descalcificador casero, pero cuya alta acidez es un enemigo mortal para los componentes internos de las cafeteras modernas. El vinagre termina corroyendo las juntas de goma, pica los conductos de aluminio y deja y un persistente olor y sabor residual que arruinará tus cafés.

@xataka En colaboración con @philipshogar ¿Sabes cómo elegir la mejor cafetera? Te traemos 7 trucos para que puedas disfrutar del mejor café sin tener que salir de casa. cafetera barista caféengrano ♬ sonido original - Xataka - Xataka

Los tres imprescindibles para dejar tu cafetera como el primer día

Si quieres hacer una limpieza profesional en casa por muy poco dinero, estos son los tres productos que no pueden faltarte:

Líquido descalcificador universal (el salvavidas contra la cal)

La cal es el enemigo número uno del agua caliente. Tapa los conductos, reduce la presión de la bomba y haz que el café salga templado. Un buen líquido descalcificador universal descompone los depósitos minerales de forma segura en un solo ciclo de mantenimiento. Es decir, limpia los circuitos internos sin dañar el termobloque.

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Pastillas limpiadoras de aceite de café (adiós al sabor rancio)

El café suelta aceites naturales que, con el calor, se van quedando pegados en el grupo de infusión o en la salida del café. Estos aceites se oxidan y vuelven el café amargo. Si tienes una cafetera superautomática o una exprés con filtro, bastará con poner una pastilla en el compartimento del café premolido para disolver toda la grasa negra acumulada que el agua sola no puede arrancar.

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Cepillo de limpieza y agujas para boquillas

El exterior y las zonas accesibles también cuentan. Un cepillo de cerdas duras de nailon te permitirá limpiar el filtro y el espacio donde se encaja el brazo sin arañar el metal. Es la herramienta perfecta para desatascar los finos agujeros de los filtros y limpiar el tubo de vapor si sueles espumar la leche, evitando que se obstruya con restos secos.

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Cada cuánto hacer esta limpieza

En una cafetera de cápsulas: se deben limpiar los filtros y restos cada semana y hacer una descalcificación profunda cada tres o cuatro meses.

Cafeteras manuales: limpiar los filtros y restos después de cada uso (o a lo sumo, cada semana) y una descalcificación profunda cada dos o tres meses.

En cafeteras superautomáticas: la limpieza de filtros es necesaria cada semana y la descalcificación cuando lo avise la máquina (o por defecto, cada dos meses).

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