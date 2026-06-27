Para comprar un Rolex no basta con tener dinero: necesitas dos teleféricos, un telecabina y subir a la cima de una montaña

Cuando alguien quiere comprarse un Rolex, lo más habitual sería acercarte a una céntrica calle comercial de cualquier gran ciudad del mundo y entrar en alguna de las exclusivas relojerías que abundan en ese tipo de ejes comerciales. Sin embargo, para entrar en la última boutique que ha abierto la marca de relojería suiza necesitarás algo más que coger un taxi al centro: necesitarás coger una mochila, botas de montaña y prepararte a subir a una cima de los Alpes suizos.

Tal y como recogía Watchpro, la marca suiza ha abierto la boutique más alta del mundo: a 3.020 metros de altitud, en la cima del monte Titlis, en los Alpes suizos. Sí, en Suiza puedes comprar un Rolex en una de las cimas más altas del país.

Llegar hasta el lugar en cuestión no es sencillo: hay que coger un tren, subir en dos teleféricos y, como último tramo, montar en el Titlis Rotair, el primer telecabina giratorio del mundo, inaugurado en 1992. Y luego, claro, podrás comprar tu Rolex, aunque con toda probabilidad no te lo podrás llevar a casa. ¿Quién dijo que para comprar un Rolex solo se necesitaba tener dinero?

Comprar un reloj de alta gama nunca fue tan literal

El monte Titlis se alza a 3.238 metros sobre el nivel del mar, en el centro de Suiza, a unos 40 km al sur de Lucerna. El acceso desde Engelberg incluye varias etapas en telecabina y dos teleféricos, según detalla la propia web de Titlis. El tramo final se lleva a cabo en el Rotair, un trayecto que dura cinco minutos y gira 360 grados sobre el glaciar de más de 5.000 años de antigüedad ofreciendo vistas a más de 3.000 metros de altura.

La boutique de Rolex más alta del mundo abrió en junio de 2026, poco después de la inauguración de la Torre Titlis, un peculiar rascacielos de 76 metros de alto fabricado en hormigón, acero y vidrio que ha desafiado las leyes de la logística y de la ingeniería alpina.

Torre Titlis en la cima de los Alpes suizos

La reforma de esta antigua torre de telecomunicaciones forma parte de un proyecto millonario para convertir la cima del Titlis en un centro turístico para 2029, cuando abra la nueva zona vinculada a la estación de esquí de Titlis-Engelberg. Rolex ha sido una de las primeras marcas de lujo en instalarse allí. La cima del Titlis ya recibía casi un millón de visitas anuales antes de la apertura de la torre, con turistas procedentes de India, Alemania y Estados Unidos como principales grupos internacionales.

La tienda de Rolex se encuentra dentro la Torre Titlis, un edificio que firmó Herzog & de Meuron, el estudio suizo que ganó el Premio Pritzker en 2001 y que tiene en su haber el diseño de la Tate Modern de Londres, el Allianz Arena de Munich o el Estadio Olímpico de Pekín, también conocido como "el nido de pájaro" por su forma.

Llegas a la cima y te vas con una lista de espera

Pasar de una travesía de montaña al lujoso interior de una boutique de relojería de lujo es un contraste que acentúa la distópica experiencia de comprar un Rolex en la cima de una montaña. La tienda tiene el lenguaje habitual de Rolex: mármol, madera, piedra natural y sofás bien situados para disfrutar de las vistas mientras tu cuenta corriente soporta el golpe.

La tienda la gestiona Bucherer, la cadena de venta de relojes que Rolex adquirió en 2023 tras la decisión de su propietario Jörg G. Bucherer, sin herederos directos, de vender el negocio. La operación se formalizó en 2024, tras la aprobación de las autoridades de competencia. Bucherer opera más de 100 tiendas, pero la de la cima del Titlis es, con diferencia, la más peculiar.

Vistas desde la tienda de Rolex a 3.200 metros de altura

Sin embargo, y aquí está el gran giro final de esta aventura alpina, tras haber viajado en tren, dos teleféricos, la góndola giratoria y subido los 3.020 metros de altitud de esta montaña, la experiencia de compra es la misma que en cualquier otra boutique Rolex del mundo y es muy probable que el modelo que buscas no esté disponible. Así que te volverás a casa sin tu reloj.

Rolex no gestiona listas de espera oficiales, sino que delega la disponibilidad en cada distribuidor. Eso hace que la disponibilidad sea desigual dependiendo del modelo y el diseño que elijas. Lo que sí es constante es que los modelos más buscados siguen siendo difíciles de conseguir, aunque la presión empieza a aflojar en algunos mercados desde 2025.

Aunque pueda parecer que abrir una tienda en una cumbre de los Alpes es más un truco publicitario que algo rentable, para una empresa cuya imagen se forjó en expediciones al Himalaya y la conquista del Everest, tener una tienda sobre las nubes encaja mejor de lo que parece.

En Xataka | Un granjero pensó que una vaca se había comido su Rolex. 50 años más tarde lo recuperó, pero necesitaba una buena limpieza

Imagen | Rolex, Titlis