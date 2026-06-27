El Corte Inglés liquida en su outlet online todas estas teles LG, Samsung, Philips y Sony con precios muy ajustados

El Corte Inglés tiene un gran surtido de televisores reacondicionados en su outlet online, con precios que además son bastante ajustados para lo que suele costar totalmente nuevos. Es por ello por lo que en este artículo vamos a dedicar un momento a explorar cuáles son los mejores chollos que hay disponibles.
- Samsung TQ65QN80FAUXXC por 699 euros, un televisor de 65 pulgadas que incorpora un panel miniLED.
- Philips Ambilight The One 55PUS8919 por 239 euros, un televisor muy económico que cuenta con la tecnología Ambilight.
- Sony Bravia 7 65XR70 por 699 euros, una smart TV mini LED con pantalla de 65 pulgadas.
- LG OLED65G55LW por 1.259 euros, una tele con panel OLED que está a estrenar.
- Philips Ambilight 55OLED819 por 499 euros, un televisor OLED de 55 pulgadas que viene con la tecnología Ambilight.
Samsung TQ65QN80FAUXXC
El Corte Inglés tiene por 699 euros (antes 1.799 euros) la Samsung TQ65QN80FAUXXC, una tele que destaca principalmente porque incorpora un panel Mini LED de 65 pulgadas. Alcanza tasas de refresco de hasta 144 Hz, es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos y funciona tanto con Alexa como con Google Assistant.
Samsung TQ65QN80FAUXXC
Philips Ambilight The One 55PUS8919
Si quieres un televisor mucho más económico, el modelo Philips Ambilight The One 55PUS8919 se queda por 239 euros (antes 601 euros). Se trata de una smart TV que cuenta con la particular tecnología Ambilight de la marca. Además, incorpora una pantalla de 55 pulgadas y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos.
Philips Ambilight The One 55PUS8919
Sony Bravia 7 65XR70
Por el mismo precio que el televisor de Samsung, nos encontramos con el modelo Sony Bravia 7 65XR70. Su precio es de 699 euros (antes 1.799 euros) y monta un panel Mini LED con diagonal de 65 pulgadas. También es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV, por lo que se pueden descargar un gran número de aplicaciones.
Sony BRAVIA 7 65XR70
LG OLED65G55LW
La LG OLED65G55LW no es la smart TV más barata de este listado, pero sí que es la más interesante. Por 1.259 euros (antes 3.299 euros), hablamos de una tele reacondicionada a estrenar. Además, destaca porque incorpora un panel OLED de 65 pulgadas, su tasa de refresco alcanza los 165 Hz a través de VRR y es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos.
LG OLED65G55LW
Philips Ambilight 55OLED819
Por último, El Corte Inglés tiene a muy buen precio la Philips Ambilight 55OLED819. Ahora mismo se puede encontrar por 499 euros (antes 1.252 euros) y destaca principalmente porque incorpora un panel con tecnología OLED. También viene con Ambilight, su sistema operativo es Google TV y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.
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Imágenes | El Corte Inglés, Compradicción y Sony (cabecera), Samsung, Philips, LG
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