Ahora que España entera ha alucinado con el eclipse, la buena noticia: el mapa del eclipse total del año que viene

Ayer, a las 20:26, media España estaba mirando al oeste con unas gafas de cartón puestas; a las 20:45 estaba escribiendo "increíble" en Instagram y hoy, mientras procesan lo que vieron ayer por la tarde, ya están escribiendo "siguiente eclipse" en su buscador de confianza. Lo sabemos porque, en fin, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo.

Y la pregunta tiene dos respuestas: una buena y una mala. La buena es que el siguiente eclipse total de sol que tocará territorio español es en menos de un año, el 2 de agosto de 2027. Es más, quitando lo melancólico del atardecer eclipsado, será mejor en casi todo.

La mala noticia es que si el de 2026 ya fue problemático a nivel de movimiento, el de 2027 va a convertirse rápidamente en una pesadilla logística. Por eso hemos hecho un mapa. Si queremos verlo bien, hay que ponerse las pilas ya.

¿Cómo que será "mejor en casi todo"? Es cierto que la imagen de un sol ocultándose aún medio eclipsado es difícil de superar. Los colores y el ambiente que se pudieron ver este año son difícilmente emulables. El precio de esa imagen fue que el horizonte se convirtió en el gran problema a la hora de verlo.

Como el sol estaba casi apoyado en la línea, cualquier colina, edificio o nubes podían fastidiarnos la vista. En 2027, el eclipse ocurrirá a media mañana. Y eso significa que sí, las nubes pueden empañarnos la vista, pero si estás en la zona de totalidad da igual el pueblo, la orientación y el balcón: el eclipse ocurrirá arriba, el mundo se oscurecerá en mitad de la mañana.

Además, durará más del doble (y casi el triple en las mejores zonas). El máximo ayer fue de un minuto y 50 segundos en una pequeña zona de Asturias. En Ceuta el de 2027 durará 4 minutos y 48 segundos. En Cádiz capital durará 2 minutos y 54 segundos.

¿Y dónde se podrá ver? Los municipios españoles dentro de la zona de totalidad son menos que los de este año: poco más de un centenar de municipios del extremo sur. Y aquí empiezan los problemas.

Si, como digo, el eclipse de ayer era técnicamente difícil de ver con su sol bajo, su horizonte problemático y su minuto escaso; el de 2027 será una pesadilla logística. Hablamos del primer lunes de agosto en la costa más llena de España durante la semana más llena del año. Y, por si fuera poco, ahora sí que toda Europa está avisada tras las imágenes de 2026.

No hay duda que, al ser a media mañana, habrá gente que podrá salir de Madrid de madrugada, verlo y volverse a su casa. Pero esa posibilidad, solo suma más presión a zona que tendrá un montón de problemas de tráfico, ocupación y sobrecarga de infraestructuras.

Más allá de España. Por supuesto, el mapa solo se centra en los datos del eclipse en España. Se podrá ver también en buena parte del norte de África y, de hecho, en Luxor (Egipto) durará unos seis minutos, que es casi el máximo que pude durar un eclipse. Es algo, todo sea dicho, que de verdad que nadie podrá volver a ver nunca.

Así que sí, si queremos verlo bien, es momento de ponerse a planificar.

Imagen | Xataka

En Xataka | Leo Hernández, cazadora de eclipses: “Supe que siempre que pudiera o la vida me lo permitiera intentaría viajar para ver más”



