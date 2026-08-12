El 911 está diseñado para funcionar cuando todo lo demás cae. Un malware acaba de poner esa promesa a prueba en California

Hay números de teléfono que no guardamos porque los sepamos de memoria, sino porque confiamos en que estarán ahí cuando todo lo demás falle. En España pensamos en el 112; en Estados Unidos, en el 911. Son la puerta de entrada a policía, bomberos o asistencia médica cuando no hay tiempo para buscar una alternativa, explicar dos veces lo que pasa o esperar a que una web vuelva a funcionar. Y esa confianza, que parece casi automática, depende cada vez más de sistemas conectados, centros de despacho, software y sistemas de enrutamiento que también pueden quedar bajo presión cuando aparece un ciberataque.

Suisun City, bajo presión. Ese escenario dejó de ser una posibilidad abstracta en Suisun City, una ciudad del norte de California situada en el condado de Solano. Según la información oficial del municipio, un software malicioso infectó y comprometió sus sistemas informáticos hacia las 5:45 de la mañana del 7 de agosto y afectó operaciones críticas de seguridad pública, incluido el enrutamiento del 911, el despacho de policía y bomberos, los registros y otros servicios municipales. La ciudad apagó toda su red informática para contener la amenaza y preservar pruebas para una investigación federal.

Lo que sabemos. La ciudad ha descrito el incidente como una infección por software malicioso, pero no ha publicado una autopsia técnica del ataque. No se ha hecho público qué vulnerabilidad se explotó, si hubo credenciales comprometidas, qué alcance tuvo la intrusión dentro de la red ni si los atacantes llegaron a cifrar equipos o extraer datos. Tampoco hay, con la información disponible, una atribución pública a un grupo concreto. CBS Sacramento añadió que, según la alcaldesa Alma Hernandez, hasta ese momento no había indicios de que se hubiera robado información personal.

La defensa también pesa. En ciberseguridad, contener un ataque puede implicar aceptar daños operativos temporales para evitar un problema mayor. Eso ayuda a entender por qué el municipio no solo investigó la intrusión, sino que dejó fuera de servicio su propia red. Michael Elm, de la oficina de información pública de Suisun City, explicó a KQED que el sistema informático municipal estaba preparado para apagarse automáticamente al detectar un intruso. La consecuencia fue costosa pero esperable: el 911 siguió operativo, según esa versión, pero parte del software que sostiene el trabajo diario quedó inutilizable mientras la red permanecía aislada.

Detrás de la llamada. El enrutamiento del 911 puede sonar a pieza invisible, pero es justo ahí donde una emergencia empieza a convertirse en respuesta. Cuando alguien marca ese número, la llamada debe llegar al centro adecuado, asociarse a una ubicación, entrar en los sistemas de despacho y activar a policía, bomberos o asistencia médica según corresponda. 911.gov detalla que Enhanced 911 y Next Generation 911 permiten sumar textos, vídeo, localización más precisa y datos compartidos entre centros y equipos de respuesta. La otra cara es evidente: cuanto más conectada y capaz es esa cadena, más depende de software, redes y controles de seguridad.

El servicio siguió activo. Las fuentes disponibles no dicen que el 911 dejara de funcionar en Suisun City. Dicen algo más preciso: el malware afectó sistemas vinculados al enrutamiento de llamadas y al despacho de policía y bomberos, y la ciudad tuvo que operar con apoyo del centro de despacho del condado de Solano mientras su red informática permanecía apagada. Es una diferencia importante. El incidente no dejó a la población sin respuesta de emergencia, pero sí obligó al sistema a apoyarse en una ruta alternativa para mantener activo un servicio que no puede permitirse desaparecer.

Más allá del municipio. Suisun City es una ciudad pequeña, pero la categoría del problema no lo es. En los últimos años, Estados Unidos ha acumulado ejemplos de ataques capaces de rozar servicios cotidianos: combustible en el caso de Colonial Pipeline, sanidad y trámites médicos en el de Change Healthcare, y ahora una red municipal con sistemas vinculados al 911 y al despacho de emergencias. No hace falta presentar estos episodios como iguales para extraer una idea común. La frontera entre “sistemas informáticos” y “servicios esenciales” es cada vez menos clara para el ciudadano que espera que todo siga funcionando.

Imágenes | Max Fleischmann

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