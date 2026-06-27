Mythos vuelve solo para un selecto club de empresas estadounidenses. Y deja algo claro: quién controla la IA más potente del mundo

Hace justo dos semanas contábamos cómo el gobierno de Estados Unidos bloqueaba dos de los modelos de IA más inteligentes del mundo: Claude Fable 5 y Mythos 5 mientras Anthropic prometía estar trabajando en ello para solucionarlo. Apenas 15 días después, la situación ha dado un primer giro: el Departamento de Comercio de EEUU ha autorizado la reactivación del modelo Claude Mythos 5, pero no para todo el mundo: solo para una lista cerrada de organizaciones estadounidenses consideradas "de confianza".

Es un desbloqueo, pero con condiciones. De momento, sin noticias de Fable 5, el modelo más general y cercano para el usuario medio.

Qué está pasando. Como recoge en exclusiva Semafor, Howard Lutnick, secretario de Comercio de la administración Trump, ha enviado una carta formal a Anthropic con la buena nueva. La redistribución parcial de Mythos 5 llegará a un conjunto de más de 100 organizaciones estadounidenses que operan y defienden infraestructuras críticas que cuentan con el visto bueno del gobierno estadounidense.

Lutnick comunicó en su carta que Anthropic "se ha comprometido a trabajar con el gobierno de Estados Unidos en protocolos, estándares y lanzamientos futuros" de sus modelos. O lo que es lo mismo, que Anthropic ha pasado por el aro del gobierno, que ahora tiene voz para elegir cómo y a quién llegan sus modelos más avanzados. Como contrapartida, Mythos 5 está parcialmente de vuelta.

Por qué es importante. Porque nunca antes un modelo de IA se había visto sometido a tal escrutinio y requisito de aprobación gubernamental para ser distribuido, lo que establece un peligroso precedente: convertir los modelos de IA más avanzados como tecnología de exportación sujeta a control, como por ejemplo los semiconductores.

Y no afecta solo a Anthropic. OpenAI también ha lanzado en las últimas horas versiones de su nuevo modelo GPT-5.6 con restricciones controladas por el gobierno, como cuenta Sam Altman en X, donde pese a expresar su predilección por un lanzamiento generalizado, muestra su disposición a colaborar con la administración estadounidense en la autorización de modelos futuros.

Contexto. El bloqueo del 12 de junio se produjo tras una advertencia de Amazon de una posible manipulación de los modelos de Anthropic con fines maliciosos, si bien también pesaron informes que apuntaban a su llegada de tapadillo a China. Antes del veto, Mythos 5 estaba disponible de forma limitada para una serie de organizaciones, entre ellas el gobierno de España. Tras el bloqueo, Anthropic envió un equipo de profesionales para que trabajaran codo con codo con el Departamento de Comercio y de la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad para encontrar una solución.

En detalle. La carta de Lutnick especifica que las organizaciones autorizadas (la lista no es pública) pueden usar el modelo en una suerte de "lista blanca": quien forme parte de ella tiene acceso, sea extranjero o no. Curiosamente todo esto está sucediendo sin que EEUU tenga una normativa formal para evaluar modelos de la IA, a diferencia de la ley de IA europea: el gobierno de Trump bloqueó primero y está construyendo las reglas sobre la marcha.

Este desbloqueo parcial no resuelve el problema para quienes están fuera de Estados Unidos: la lista de organizaciones autorizadas es exclusivamente estadounidense y el mecanismo de exención se basa en el control de exportaciones, por lo que cualquier entidad extranjera que quiera usar Mythos 5 requeriría una licencia específica que no existe. Así que otros gobiernos, empresas no estadounidenses y consumidores de fuera siguen sin saber si recuperarán estos modelos ni cuando porque Estados Unidos está actuando de forma unilateral.

Sí, pero. Obviamente el desbloqueo es una buena noticia para Anthropic, pero deja varios frentes abiertos. El primero es qué pasa con Fable 5, el modelo de uso general, del que no hay fecha de retorno. El segundo es que la lista de organizaciones autorizadas no es pública y no se conoce qué criterios se han usado para la selección. En Europa varias voces ya han expresado su frustración, si bien el problema del viejo continente es otro: la dependencia tecnológica de terceros y la falta de un ecosistema de alternativas a la altura.

De fondo subyace otro problema que enseñó la patita con el bloqueo de hace dos semanas y que el lanzamiento de GPT-5.6 ha confirmado: las empresas y modelos más punteros de IA en Estados Unidos tienen que pasar por el filtro gubernamental y desconocemos si será el modus operandi a partir de ahora. Si es así, esta forma de proceder puede ser un lastre en la carrera de la IA precisamente para el país que hoy lleva ventaja.

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