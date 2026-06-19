EEUU no apagó Claude Mythos por miedo a un jailbreak, lo hizo porque sospechaba que alguien estaba mirando. Ese alguien es China

El sábado pasado, la Casa Blanca ordenó a Anthropic que retirara el acceso a Fable 5 y Mythos a cualquier persona extranjera, sin importar si estaban dentro o fuera de EEUU. Supuestamente esta orden vino tras un aviso de que había una forma de hacer jailbreak al modelo y saltarse las salvaguardas, pero según Wired llegó en un momento en que Washington ya estaba inquieto por otro motivo.

Corea del Sur. Lo cuentan en Wired. Según fuentes cercanas al gobierno, el aviso del posible jailbreak llegó en un momento en el que el gobierno estadounidense ya había levantando la ceja por otra cuestión. Resulta que una de las grandes empresas que tenía acceso a Mythos, el modelo original sin las salvaguardas, era SK Telecom, el mayor operador de telefonía en Corea del Sur. La preocupación, según estas fuentes, nace de los supuestos lazos de esta operadora con China. La lógica habría sido algo como: si SK Telecom tiene acceso, China tiene acceso. Además nos han dicho que hay vulnerabilidades. Que lo apaguen ya.

Por qué es importante. Hasta ahora se creía que el motivo detrás de la decisión fue el aviso sobre un posible jailbreak en Fable, que era la versión "recortada" de Mythos que fue lanzada al público. Fue el propio CEO de Amazon, Andy Jassy, quien llamó al secretario del tesoro para advertirle de que habían encontrado vulnerabilidades en Fable.

En esta versión de la historia, la preocupación del gobierno era que cualquier persona se saltara las salvaguardas de Fable y lo usara para hacer el mal. Sin embargo, con esta nueva información la cosa cambia: ya no es cualquier persona, sino China, su gran enemigo en la guerra tecnológica, la que podía estar mirando en las tripas de Mythos.

Ya los tenían en el punto de mira. Como decíamos, SK Telecom fue una de las 150 empresas elegidas para probar Mythos en el marco del conocido como Project Glasswing. Según fuentes internas consultadas por Wired, el gobierno estadounidense habría pedido que Anthropic les revocara el acceso a principios de este mes, a lo que Anthropic accedió. Parecía que la cosa iba a quedarse ahí, pero al lanzar Fable al público y conocer que tenía una vulnerabilidad, la Casa Blanca reaccionó.

SK Telecom, Anthropic y China. La relación entre Anthropic y SK Telecom se remonta a 2023, cuando invirtieron 100 millones de dólares en la startup de IA para el desarrollo de modelos de IA enfocados a las telecomunicaciones. Actualmente, SK Telecom apenas tiene presencia en China (sólo tienen siete empleados y su facturación es testimonial), pero en el pasado tuvieron una relación muy estrecha con China Unicom, llegando a crear una empresa conjunta e invirtiendo hasta 1.000 millones de dólares en el operador chino.

Aunque ya vendieron sus participaciones en 2009, SK Telecom forma parte del conglomerado SK Group, que tiene otros negocios más allá de las telecomunicaciones, como semiconductores y energía, estos sí con alianzas en China. SK Telecom ha negado mantener vínculos con China.

Tensiones previas. Todo esto sucede en un momento en el que la relación entre el gobierno estadounidense y Anthropic no atraviesa por su mejor momento. En marzo de este año protagonizaron todo un culebrón por la negativa de Anthropic a permitir el uso militar de sus modelos sin salvaguardas. Acabaron metidos en la conocida como lista negra, Anthropic llevó a EEUU a juicio y ahora tenemos nueva temporada del culebrón con todo el asunto de Mythos.

Imagen | Xataka con Magnific

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