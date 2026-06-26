Anthropic acusa a Alibaba de clonar Claude con 25.000 cuentas falsas: es el mayor ataque de destilación jamás registrado

Anthropic ha enviado una carta confidencial al Senado de los Estados Unidos en la que acusa a Alibaba de haber orquestado el ataque de destilación más grande que ha sufrido Claude. Según comparte Bloomberg, la compañía china habría creado casi 25.000 cuentas falsas para extraer capacidades de su modelo de IA sin pagar por ellas ni invertir en su propio desarrollo.

Qué ha ocurrido exactamente. El medio, que tuvo acceso a la carta, afirma que ésta data del 10 de junio e iba dirigida a Tim Scott y Elizabeth Warren. En ella se afirma que operadores vinculados a Alibaba y su laboratorio de IA, Alibaba Qwen, habrían generado más de 28,8 millones de interacciones con Claude entre el 22 de abril y el 5 de junio. Según cuenta el medio, para eludir la detección, recurrieron a técnicas de ofuscación y redes de proxies.

El objetivo de estos ataques, según apuntan los medios, era extraer las capacidades más avanzadas del modelo, entre ellas razonamiento agéntico e ingeniería de software. Claude no está disponible en China, así que estos ataques supuestamente se habrían ejecutado por medio de cuentas fraudulentas.

De qué va la destilación. Es una técnica ampliamente usada en la industria para entrenar modelos más pequeños y baratos a partir de los resultados de uno más potente. En sí misma no es ilegal, pero sí lo es cuando se hace sin autorización y a escala masiva como habría sucedido, en teoría, en este caso. Anthropic sostiene que estos ataques convierten "cientos de miles de millones de dólares en inversión y desarrollo estadounidense en un subsidio masivo para nuestros competidores geopolíticos", según recoge el Wall Street Journal.

No es la primera vez. En febrero, Anthropic ya había señalado a tres laboratorios chinos (DeepSeek, Moonshot y MiniMax) por una campaña similar que afirman haber generado más de 16 millones de interacciones con su modelo a través de unas 24.000 cuentas falsas. La firma cuenta que OpenAI y Google también han publicado hallazgos sobre ataques parecidos contra sus propios modelos.

Lo que hace diferente el caso de Alibaba es la escala, casi el doble de interacciones que el caso anterior. También el momento, ya que la información apunta a que ocurrió semanas después de que la administración Trump advirtiera explícitamente en un memo interno que este tipo de robo de IA y a esta escala era "inaceptable".

Audacia. Anthropic acusa a Alibaba de haber actuado de forma "descarada" sabiendo que estaba en el punto de mira. La compañía china cotiza en la Bolsa de Nueva York, opera en territorio estadounidense y tiene inversores regulados por la SEC. Aun así, los medios apuntan a que el ataque se produjo tras el comunicado de la Casa Blanca.

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El Financial Times señala además que la Casa Blanca había concluido que Alibaba proporcionó apoyo tecnológico para operaciones militares chinas contra objetivos estadounidenses, algo que la compañía niega categóricamente. Esta semana, Alibaba presentó además una demanda contra el Pentágono para que la retirara de una lista negra que la vincula al ejército chino.

Lo que Anthropic pide al Congreso. La empresa plantea tres medidas concretas:

La primera, actualizar las leyes antimonopolio para que las empresas de IA puedan compartir información sobre este tipo de tácticas sin incurrir en problemas legales.

La segunda, reforzar los controles de exportación de chips avanzados para que China no pueda aprovechar las respuestas que dan los modelos de IA estadounidenses aunque los consiga.

La tercera, legislar para penalizar directamente a los laboratorios chinos que realicen ataques de destilación, con sanciones que podrían incluir bloquearles el acceso a chips o modelos de IA fabricados en Estados Unidos.

La carrera que hay detrás. Anthropic advierte en su carta que si China logra acortar distancias, podría llegar a disponer de "capacidades cibernéticas avanzadas para desplegar contra el gobierno de EEUU y empresas americanas". El modelo Mythos de Anthropic, que ha inquietado a todo el mundo con sus capacidades, es precisamente el que más preocupa a Pekín.

El fundador de 360 Security Technology, Zhou Hongyi, calificaba a Mythos de "arma nuclear cibernética" en una conferencia en Pekín, según informaba South China Morning Post. Zhou admite que China está "muy por debajo" de ese nivel y pidió desarrollar su propio equivalente para garantizar una destrucción mutua asegurada en caso de conflicto digital.

Qué puede pasar ahora. Las acciones de Alibaba han caído más de un 4% en Hong Kong tras hacerse pública la acusación, según adelantaban desde el WSJ Laila Khawaja, directora de investigación en Gavekal Technologies, contaba al medio que, dado que no es la primera acusación de este tipo contra empresas chinas, el daño reputacional debería ser limitado. Lo que de verdad está en juego es si Anthropic pueda convencer al Congreso para dar luz verde a sus peticiones. Por ahora, la empresa se limita a decir que "seguirá trabajando con el Congreso y la Administración para mantener el liderazgo estadounidense en IA".

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