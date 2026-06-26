EEUU aprieta las tuercas a OpenAI: debe restringir el lanzamiento de GPT 5.6 sí o sí

El Gobierno de EEUU ha pedido a OpenAI que limite la distribución de GPT 5.6, su próximo modelo de inteligencia artificial (IA), a un número reducido de socios aprobados por la propia Administración. Esta decisión, según CNN, ha sido provocada por las capacidades avanzadas de este modelo. No obstante, este no es un movimiento aislado. Y es que esta petición llega pocos días después de que la Administración Trump impusiera una orden de control de exportaciones a Anthropic que llevó a esta compañía a retirar del mercado sus dos modelos más avanzados: Mythos y Fable.

El detonante del escenario actual ha sido, precisamente, ese episodio. Mythos y Fable pusieron en alerta a Washington y Wall Street por sus capacidades en materia de ciberseguridad, que algunos expertos consideran un vector de riesgo sin precedentes. Según esas mismas fuentes, la Administración y OpenAI coinciden en que GPT 5.6 se encuentra a la par con Mythos en términos de potencia y alcance. Esto lo convierte, de facto, en el segundo modelo de frontera sometido al escrutinio gubernamental directo en cuestión de semanas.

OpenAI ha aceptado esta restricción como vía provisional para poder lanzar este modelo públicamente. Sam Altman, el máximo responsable de esta compañía, ha descrito este escenario en un informe interno como un "momento extraño" sin un marco regulatorio real para los modelos de IA. En ese mismo documento Altman ha explicado que el Gobierno está aprobando el acceso "cliente por cliente", una fórmula que la compañía tolera pero no respalda.

Un “momento extraño” para las empresas de IA

La postura oficial de OpenAI deja poco margen a la ambigüedad. "Hemos dejado claro al Gobierno de EEUU que este no es nuestro modelo preferido a largo plazo, y trabajaremos con ellos y con otros actores del sector para alcanzar un enfoque más sostenible en futuros lanzamientos", escribió Altman en su informe. La Casa Blanca se ha limitado a declarar a CNN que “continúan colaborando con los laboratorios de IA de frontera para desarrollar enfoques compartidos". OpenAI por el momento no ha comentado nada más.

Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que pide a las empresas con modelos avanzados someterse a una revisión gubernamental

Sea como sea, el trasfondo regulatorio complica aún más el panorama. Donald Trump firmó a principios de este mes una orden ejecutiva que pide a las empresas con modelos avanzados someterse a una revisión gubernamental voluntaria 30 días antes de cada lanzamiento. El marco de su implementación, no obstante, sigue sin establecerse.

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La gestión del caso OpenAI ilustra a la perfección la confusión que ahora lo impregna todo: la petición llegó desde la Casa Blanca, mientras que la prohibición de exportación a Anthropic procedió del Departamento de Comercio. Son dos organismos distintos. Dos instrumentos diferentes y sin coordinación aparente.

En cualquier caso, la ausencia de un marco regulatorio claro responde a críticos explícitos. "Ahora mismo tenemos un enfoque ad hoc, personalizado, opaco, posiblemente al margen de la ley", ha declarado Brad Carson, director de Public First, un superPAC bipartidista a favor de la seguridad de la IA. Un superPAC es un tipo de organización política estadounidense que puede recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero para influir en elecciones o en el debate público, pero sin estar sujeta a los límites de financiación que se aplican a los partidos o candidatos tradicionales.

Carson reconoce que el Gobierno tiene potestad para retirar productos peligrosos del mercado, incluidos los modelos de IA, pero advierte de que debe hacerse con transparencia y equidad. Veremos qué sucede finalmente, pero GPT 5.6 aún no tiene una fecha de lanzamiento público confirmada.

Más información | CNN

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