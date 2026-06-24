Muchas deudas no se reclaman porque contratar un abogado sale más caro que lo que se debe: menos cuando el abogado es una IA

Muchos abogados están recurriendo a la IA para redactar sus escritos y argumentos, en ocasiones con resultados bastante desastrosos; desde sanciones por incluir citas falsas a juicios cancelados. Hoy nos llega otra noticia que relaciona la abogacía con la IA, pero de una forma completamente distinta.

La IA gana su primer juicio. Lo cuentan en The Guardian. Una consultora de RRHH ha ganado el juicio en el que reclamaba un impago a un cliente. Hasta aquí todo normal, lo extraordinario es que los servicios legales han corrido a cargo de un bufete de abogados de IA. Una inteligencia artificial preparó el caso, gestionó la documentación y por último contrató a un abogado para que acudiera a la vista oral.

Garfield AI. Es la empresa que protagoniza este caso. Según su propia web, son "el primer bufete de abogados del mundo autorizado y regulado para prestar servicios jurídicos íntegramente a través de la inteligencia artificial". La empresa cuenta con autorización de la Solicitors Regulation Authority, el organismo que trata los asuntos regulatorios relacionados con los abogados en Reino Unido, y está especializada en reclamaciones de hasta 10.000 libras.

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La IA prepara, un humano ejecuta. Como decíamos, el trabajo de la IA en este caso fue preparar toda la documentación previa necesaria para el juicio. El sistema redactó la carta inicial, preparó las declaraciones de cuatro testigos y recopiló el dosier para el juicio que se celebró en el condado de Wandsworth el pasado 14 de mayo. Sin embargo, dado que una IA no puede asistir a un juicio, es necesario que un abogado humano se ocupe de acudir a la vista. Dominic Li fue el elegido para la tarea y afirmó que la IA presentó el caso "de forma clara y eficaz".

Asequible. El resultado del juicio fue que se debía hacer efectivo el pago de la deuda, que ascendía a 7.000 libras. El coste del proceso fue de 400 libras, algo que pagando a un bufete de abogados normal habría sido mucho más caro. Según Philip Young, el cofundador de Garfield AI, muchas reclamaciones no suelen presentarse precisamente porque el gasto que supone ir a juicio llega a superar el del importe reclamado. Herramientas de este tipo pueden democratizar el acceso al asesoramiento legal para este tipo de casos.

AbogacIA. La abogacía se lanzó a los brazos de la IA mucho antes de que ChatGPT estuviera en boca de todos y no son pocas las noticias que llegan sobre el uso de herramientas IA en procesos legales. Sin embargo, normalmente las historias van más en la línea de abogados que no comprueban las respuestas de la IA y acaban citando jurisprudencia inventada como pasó en Galicia. En Canarias también hubo un abogado sancionado por citar nada menos que 48 sentencias falsas.

Imagen | Xataka con Magnific

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