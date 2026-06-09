Los ingenieros de software se han convertido en supervisores de la IA. Otra profesión va por el mismo camino: los abogados

La IA ya escribe más rápido que muchos profesionales, lo cual la convierte en una poderosa aliada en textos administrativos y legales, aligerando así la carga de trabajo más tedioso para el humano. El problema es que es una herramienta eficiente, pero no infalible, por lo que se hace necesaria la supervisión de sus resultados. Es decir, te ahorra solo una parte del trabajo, pero mantiene la obligación de supervisar los resultados.

Eso es justo lo que ha puesto sobre la mesa el TSXG en un caso que afecta a un abogado gallego, al que la sala del Alto Tribunal gallego ha abierto una pieza por mala fe procesal tras detectar un recurso escrito con IA en que se había inventado 24 citas jurídicas para argumentarlo.

El recurso bajo sospecha. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostiene que el escrito presentaba "múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas". Según el tribunal gallego, el recurso acumulaba una serie de errores que no pueden ser atribuidos a fallos humanos, sino que responden "a una falta de diligencia notoria en la actuación profesional".

La resolución añade que el texto seguía una "curiosa estructura en la manera de redactarse", algo que la sala relaciona con el uso de IA generativa gratuita. Aunque, sobre todo, el TSXG afea al letrado la ausencia de verificación posterior para frenar las "constantes ‘alucinaciones" del sistema.

La falta de revisión. Tal y como destaca el escrito del tribunal gallego, la mala fe procesal de la que se acusa al abogado no se lleva hacia un uso malintencionado del engaño, sino que "evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo –a lo que creemos-, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos".

Es decir, supone un aviso para navegantes de que la IA puede acelerar la redacción, pero no sabe si una sentencia existe ni si una cita descontextualizada sirve para sostener un argumento legal. Ese proceso de criba y supervisión sigue siendo humana, y ese rol de supervisión de los resultados será una pieza clave en el futuro del ejercicio de la abogacía.

Los ingenieros ya han cambiado. El proceso de cambio de roles que sufrirá la abogacía en un futuro muy cercano (de hecho, como vemos ya ha comenzado) con la llegada de la IA no es algo nuevo. Los ingenieros de software y programadores fueron los primeros en experimentarlo.

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La IA está ganando protagonismo a la hora de escribir el código de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft e incluso Anthropic ya genera buena parte de su IA con su IA pero, paralelamente, el ingeniero no ha desaparecido, sino que ha pasado de tener un rol de productor, a uno de supervisor que analiza los resultados que le entrega la IA.

Por ese mismo motivo, las tecnológicas han reducido la contratación de personal junior, que hasta ahora se dedicaba a esas tareas más tediosas, y han acelerado la contratación de los seniors con el ojo más entrenado para detectar errores e incoherencias en el código.

De consejero legal a supervisor legal. La comparación entre lo que ya es evidente en las grandes tecnológicas y lo que se avecina en los bufetes de abogados es bastante evidente. La IA no va a acabar con la figura del abogado, pero sí generará un desplazamiento en los roles de trabajo hacia la supervisión de textos legales. De hecho, tal y como recogía Reuters, algunos bufetes ya están exigiendo a sus asociados junior conocimientos sobre el uso y supervisión de IA.

Estamos solo ante uno de los casos derivados del uso indebido de IA en textos legales que se han venido dando en los últimos meses. De acuerdo a lo publicado por Iberley en febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estableció una sanción económica para un letrado que había usado IA para generar un recurso de apelación que contenía un total de 48 citas jurisprudenciales inventadas por una IA.

Regular el uso de IA para jueces. En realidad, el impacto de la IA en el ámbito legal va más allá de su uso en la redacción de recursos y escritos legales rutinarios. En España ya se ha sancioado a jueces por usar ChatGPT en la redacción de algo tan comprometido como es una sentencia. En abril de 2026, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente a un magistrado por haber "eludido sus funciones jurisdiccionales" por dejar en manos de una IA la redacción de una sentencia.

A raíz de este caso y otras polémicas, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que aprobar una "guía" dirigida al uso de la IA en la carrera judicial, de forma que se establece cómo debe usarse esta herramienta para no incurrir en una dejación de sus responsabilidades jurídicas. Quién sabe si una de esas nuevas profesiones que se crearán en el futuro sea la de supervisor de sentencias.

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Imagen | Unsplash (Romain Dancre y Solen Feyissa)