Una IA participará como abogado en un juicio por primera vez. La Justicia no lo ve con buenos ojos

Este febrero de 2023, DoNotPay se convertirá en el primer "robot abogado" en defender a un acusado en un juicio. Esta inteligencia artificial creada en 2015 por Joshua Browder dará el salto a un juicio real y asesorará a un acusado frente a un tribunal de los Estados Unidos. Es un caso pionero y también tremendamente polémico, ya que el uso de la tecnología en los juicios está vetada.

De ser un apoyo a defender a un acusado en directo. Durante este tiempo DoNotPay ha sido utilizado para evitar multas de aparcamiento, recurrir comisiones bancarias, negociar con proveedores de internet o demandar robos. Un chatbot que, según el propio Browder, ya ha ayudado a más de 2 millones de usuarios a resolver disputas.

Ahora esta inteligencia artificial pasará de ser una ayuda desde casa a actuar en directo, en un juicio real. Para intentar ganar un caso en un juicio real por primera vez. Se tratará de un caso de una multa de tráfico y desde la compañía explican que si pierden el juicio, ellos cubrirán los costes.

El uso de auriculares no está permitido, salvo excepciones. Para participar en el juicio, la IA necesita comunicarse con el acusado. El mecanismo es sencillamente unos auriculares y que el abogado humano o la propia persona vaya repitiendo exactamente lo que le diga la IA de DoNotPay.

La cuestión es que el uso de comunicaciones externas está prohibido en la mayoría de tribunales. Sin embargo, algunas cortes sí permiten ayudas externas vía bluetooth. En este resquicio es por donde Browder pretende colarse en los tribunales con su "robot abogado". Según explican, de los 300 casos que se consideraron inicialmente, únicamente en dos cortes es "quizás legal".

DoNotPay no ha dado más detalles de dónde se celebrará el juicio ni la fecha concreta, para evitar que el caso sea anulado o bloqueado antes de producirse.

Ofrecen 1 millón de dólares, pero ya han conseguido mucho más. En un intento de promocionar su propuesta, además del juicio donde van a participar el mes que viene, también ofrecen un millón de dólares al abogado que acepte el experimento de repetir lo que dice la IA en un caso frente al Tribunal Supremo de los EE.UU. En un caso más complejo que no una multa de tráfico.

Es una cantidad elevada, pero inferior a los 27,7 millones de dólares que DoNotPay ha conseguido levantar en varias rondas de financiación, de inversores como Andreessen Horowitz y Crew Capital. El uso de la IA en la Justicia no es un experimento sin fundamento, sino más bien una propuesta muy ambiciosa frente a un ecosistema muy rígido.

Hay demasiado trabajo de "copia y pega". Browder explica que "muchos abogados están cobrando demasiado dinero por copiar y pegar documentos y creo que definitivamente serán reemplazados, y deben ser reemplazados". En casos como los de las multas de tráfico, habitualmente muchos argumentos son replicables. Y en este caso la IA destaca especialmente.

Dicen ser un "abogado robot", pero luego el cuento cambia. Cuando hablamos de temas legales hay que ser muy rigurosos y desde DoNotPay lo saben bien. Como apunta el abogado Javier Martínez, pese a que se promocionan como un "abogado robot", en sus términos y condiciones se definen como una ayuda para uso privado, sin que sus comunicaciones estén amparadas en el secreto profesional.

1. @donotpay T&C expressly state that it is not a law firm, that any information given is not legal advice, that communications may not be privileged and that if any user wants to get actual legal advice then it should consult with a licensed lawyer. pic.twitter.com/Qq5wZo2UOj