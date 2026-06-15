El apagón de Fable 5 por parte de Anthropic es la chispa para que Europa refuerce su mensaje: el de la soberanía tecnológica

El último modelo de Anthropic, Fable 5, es alucinante. Eso es, al menos, lo que sabemos gracias a las pruebas que hemos podido ver. Porque pasa una cosa: Anthropic ha desactivado Fable 5. Atendiendo a una orden de Estados Unidos que dictaba que Anthropic debía suspender el acceso a estos modelos para cualquier ciudadano extranjero dentro y fuera del país, la compañía de IA apagó Fable 5 y Mythos 5 completamente el pasado 12 de junio. Europa no ha tardado en contestar, pero realmente le viene genial para seguir empujando su mensaje.

El de la soberanía tecnológica.

En corto. Que Anthropic y Estados Unidos no están en una luna de miel es algo evidente desde el lío con el Pentágono y el Departamento de Defensa, pero lo de estas últimas horas va un paso más allá. Esgrimiendo el argumento de la preocupación sobre la seguridad nacional, Estados Unidos emitió una directiva de control de exportaciones para suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5 a cualquier ciudadano extranjero, ya fuera dentro o fuera de Estados Unidos.

Esto ya es serio, pero además, la compañía expone que es algo que incluye a los empleados nacionales de Anthropic. Como respuesta, la compañía desactivo los dos modelos para garantizar que se cumple esa orden. La motivación de Estados Unidos para dar la orden fue que habían descubierto (o que Amazon les había informado sobre ello) un error en Fable 5 que permitía 'jailbreakear' el modelo, una vulnerabilidad que Anthropic revisó y que, según ellos, también está en otros modelos disponibles públicamente.

Europa responde. Más allá de la repercusión para la empresa, se trata de algo más serio: otra vez, Estados Unidos dictando qué puede y qué no puede hacer un ciudadano de otro país que paga (o que no paga, porque ahora mismo está en fase de prueba gratuita) un producto de una tecnológica privada. Y a Europa esto le ha venido genial para seguir reforzando su postura sobre la soberanía tecnológica.

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La Comisión Europea no ha tardado en posicionarse, afirmando que está evaluando las implicaciones prácticas de la directiva de control de exportaciones ejecutada sobre Anthropic, apuntando que las medidas no deberían ser discriminatorias contra los países socios. El portavoz de la Comisión, Thromas Regnier, apunta que, si bien la nueva generación de modelos de IA ofrece ventajas para la ciberdefensa, también plantea preocupaciones en materia de ciberseguridad.

"Este episodio es un ejemplo más de por qué Europa necesita fortalecer su soberanía tecnológica" - Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea

Sin embargo, considera que las medidas de contingencia no deben ser discriminatorias contra los socios y aprovecha para recordar la postura europea de los últimos meses. En el comunicado, Regnier afirma que la Comisión está "examinando de cerca las consecuencias prácticas de esta medida para los usuarios europeos" y concluye con el refuerzo del mensaje de autonomía tecnológica: "este episodio es un ejemplo más de por qué Europa necesita fortalecer su soberanía tecnológica".

Soberanía. Este término será una de las palabras estrella de este año porque los acontecimientos recientes están llevando a que varios países refuercen sus propios ecosistemas. Estados Unidos tiene las grandes tecnológicas, pero a nivel tecnológico casi todo lo construyen otros. China ya ha puesto sobre la mesa su plan para convertirse en la primera potencia mundial. Y Europa ha llegado más tarde a la carrera, pero se ha metido de lleno en ella.

Con las amenazas de Estados Unidos de salirse de la OTAN, el lenguaje agresivo de Donald Trump contra países aliados y la dependencia de tecnología estadounidense como SpaceX en la guerra de Ucrania y Rusia, Europa se ha dado cuenta que debe cambiar el chip, apostando de nuevo por la infraestructura tecnológica. Eso incluye desde el desarrollo de chips hasta sus propios modelos de IA, pasando por el rearme anunciado el año pasado y el impulso al brazo aeroespacial.

Independencia lenta. Más allá del mensaje de la Comisión Europea, otros parlamentarios se han pronunciado al respecto. Aura Salla, eurodiputada por Finlandia, apuntó que "Europa no puede seguir aumentando su potencial técnico confiando en un acceso que puede ser cortado por parte de un gobierno extranjero de la noche a la mañana", reforzando ese mensaje europeo.

El propio The New York Times se hizo eco hace unos días del plan europeo para reducir la dependencia de tecnología estadounidense aludiendo a la tensa relación con la administración Trump y mencionando que el 80% de los productos digitales, servicios, infraestructura y propiedad intelectual de los países de la Unión dependen de empresas como Amazon, Google y Microsoft.

Ahora bien, estos cambios, al contrario que apagar un modelo como Fable 5, no pueden hacerse de la noche a la mañana. Son lentos y requieren un proceso de resiliencia complejo que, sin embargo, puede acelerarse impulsado por acciones como las del pasado viernes por parte de Estados Unidos.

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