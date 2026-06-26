El invento definitivo de menos de 30 euros en el Prime Day para cargar tu móvil, portátil y reloj con un solo enchufe estas vacaciones

Preparar la maleta para las vacaciones de verano siempre es un rompecabezas de espacio, pero hay un "drama tecnológico" que todos sufrimos al llegar al hotel o apartamento: la falta de enchufes. Entre el teléfono móvil, los auriculares inalámbricos, el reloj inteligente y, a veces, la tablet, portátil o incluso el Kindle (u otro libro electrónico), las mesitas de noche se convierten en una guerra de cables.

Si no quieres ir cargado con media docena de adaptadores en tu maleta o mochila de viaje, el Prime Day nos ha dejado en bandeja el chollo definitivo para tus viajes: esta regleta de viaje Orico 65 W Gan que ahora puedes llevarte por 28,11 euros. Para beneficiarte de esta oferta tienes que ser cliente Prime de Amazon y si no lo eres, siempre puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días.

Regleta de viaje Orico 65W GAN Enchufe Múltiple de Viaje con USB-C, 6-en-1 PVP en Amazon — 28,11 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una regleta compacta pero con potencia de sobra

La clave por la que esta regleta es el compañero de viaje ideal es la integración de la tecnología GaN. A diferencia de los cargadores antiguos, los componentes de GaN son mucho más eficientes, se calientan menos y permiten concentrar una potencia descomunal en un cuerpo ultra compacto en un gadget que apenas ocupará espacio en tu mochila.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

La potencia de esta regleta es de 65 W, para que así puedas disfrutar de carga rápida inteligente. Otra de las cosas por las que destaca este gadget es por su versatilidad. Viene con dos tomas de corriente y cuatro puertos USB (dos de tipo C y otros dos A).

Esto te permitirá cargar hasta seis dispositivos de forma simultánea. Con el puerto USB-C podrás exprimir la carga rápida de los últimos iPhone, Samsung, Xiaomi (y otras marcas de móviles) o incluso alimentar un portátil sin llevar el transformador original. Por su parte, los USB-A están pensados para dispositivos de menor demanda de energía como el libro electrónico, la funda de los auriculares o un smartwatch.

⚡ EN RESUMEN: oferta para regleta de viaje orico 65 W hoy ✅ LO MEJOR Carga todo a la vez: poder alimentar el portátil, el móvil y los auriculares de forma simultánea con un solo enchufe te salva la vida en habitaciones de hotel o aeropuertos donde los enchufes escasean.

poder alimentar el portátil, el móvil y los auriculares de forma simultánea con un solo enchufe te salva la vida en habitaciones de hotel o aeropuertos donde los enchufes escasean. Potencia inteligente: es capaz de dar energía a un portátil (como un MacBook Air o un ultrabook) gracias a sus puertos USB-C de alta velocidad, adaptando el voltaje automáticamente para no dañar los dispositivos pequeños. ❌ LO PEOR Reparto de potencia... Si conectas tres dispositivos (por ejemplo) a la vez, los 65 W se dividen entre los tres puertos. Esto significa que el portátil cargará más lento si estás cargando el móvil al mismo tiempo.

Si conectas tres dispositivos (por ejemplo) a la vez, los 65 W se dividen entre los tres puertos. Esto significa que el portátil cargará más lento si estás cargando el móvil al mismo tiempo. No incluye cables... Aunque el cargador está a precio de saldo, los cables USB-C de alta velocidad corren por tu cuenta. Para exprimir la carga rápida de un móvil u otro dispositivo, necesitarás un cable que soporte esa potencia. 💡 CÓMPRALO SI... Viajas a menudo por trabajo o placer y necesitas llevar encima el ecosistema tecnológico básico sin saturar el equipaje. ⛔ NO LO COMPRES SI... En tus vacaciones solo llevas el smartphone y nada más, con el cargador estándar que ya tienes en casa te basta y te sobra; no necesitas invertir en un modelo multipuerto.

También pueden interesarte

LOONARA Bolsas de compresión para maletas y mochilas [7 piezas] Amazon — 33,24 € Acaba en 6 h 0 min El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Orico

En Xataka | 21 regalos imprescindibles para viajeros: gadgets para viajes en tren, avión o coche

En Xataka | Los cinco accesorios imprescindibles para viajar de forma cómoda en avión (aunque vueles con Ryanair)